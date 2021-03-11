В Україні розгорнуть радари американської метеорологічної компанії "Baron"

Державна служба з надзвичайних ситуацій України розпочинає співпрацю з американською метеорологічною компанією "Baron - Critical Weather Intelligence". Меморандум про це підписали у четвер у Києві.

Як повідомило посольство США в Україні, "Сьогодні ми з радістю підтримали підписання меморандуму про взаєморозуміння між ДСНС України та "Baron Weather" для підвищення готовності та захисту українців від надзвичайних ситуацій, пом'якшення негативних наслідків зміни клімату, посилення прогнозування погоди тощо".

Співпраця має на меті повністю реформувати гідрометеорологічну систему держави, яка не оновлювалася з 70-х років минулого століття. Про це йдеться у повідомленні МВС України з нагоди підписання меморандуму.

Як розповіли в міністерстві, в Україні з’явиться 13 великих радарів та кілька тисяч спеціальних датчиків, які допоможуть робити швидші й вірогідніші метеопрогнози і тим самим завчасно реагувати на можливі надзвичайні ситуації та небезпечні погодні і природні явища.

Нову гідрометеорологічну систему обіцяють розгорнути в Україні вже за 2-3 роки.

Компанія «Baron - Critical Weather Intelligence», заснована у 1989 році, є однією з провідних компаній США у сфері метеопрогнозування. Технології "Baron" дають змогу відстежувати шторми та поширювати точну інформацію серед клієнтів - урядових відомств, авіації, морської промисловості, а також забезпечувати захист кожного бізнесу і кожної родини від несприятливих погодних умов.

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