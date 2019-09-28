Ще одне провідне агентство покращило рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Standard and Poor's підвищило рейтинг України до рівня "В" з "В-" для довгострокових запозичень в гривні та іноземній валюті. Рейтинг для короткострокових запозичень підтверджено на рівні "В".

Серед позитивних факторів, що спонукали до перегляду, в агентстві відзначили збільшення міжнародних резервів України, більш потужне зростання економіки та скорочення дефіциту бюджету.

"Новий уряд, як видається, відданий збереженню макроекономічної стабільності, лібералізації економіки та забезпеченню нової програми МВФ", - йдеться в повідомленні агентства.

Під час візиту до Києва цього місяця місія МВФ розпочала переговори з урядом України стосовно нової трирічної програми розширеного фінансування для України і очікує на продовження обговорення протягом наступних тижнів, йдеться в заяві МВФ, виданій після завершення двотижневої роботи місії в Україні.

Раніше цього місяця міжнародне рейтнгове агентство Fitch підвищило рейтинг України до рівня "В" з позитивним прогнозом. Серед факторів, що спонукали агентство до рішення про підняття рейтингу - зміцнення макроекономічної стабільності, змешення політичної невизначеності завдяки скороченню виборчого періоду а також відданість уряду реформам.

"Потужна підтримка народом Володимира Зеленського та те, що його партія контролює парламент, ставить створює унікальні спроможності для уряду втілювати в життя статегію реформ", - йдеться в повідомленні Fitch.

В агентстві очікують продовження співпраці України з МВФ, зниження частки державного боргу у ВВП, стримування бюджетного дефіциту на рівні 2,1 % ВВП, продовження політики гнучкого валютного курсу.

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