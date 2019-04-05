Позитив у поведінці і Зеленського, і Порошенка знайшов політолог з King's College London

Наявність в Україні конкурентної публічної політики радикально відрізняє її від Росії. На це звернув увагу Александр Кларксон, дослідник King's College London, спеціаліст із східноєвропейської політики.

Кларксон у серії повідомлень у Twitter звернув увагу на те, як провідні українські політики відрізняють від російських, і як президент України Петро Порошенко та Володимир Зеленський після першого туру виборів проявили себе із несподіваних сторін.

"Я не можу подумати про жодного представника бізнес, або державної еліти Росії, який мав би уміння перейти до демократичного шоуменства настільки ж легко, як це зробив Порошенко; не спадає на думку і жоден представник опозиції у Росії, який мав би виборчі інстинкти, як у Зеленського", - відзначив Кларксон.

King's College London - дослідницький університет у Лондоні, Велика Британія.

"Українські еліти вміють змагатись на виборах, бо мали 30 років практики", - твітує Кларксон.

Між тим західні політичні коментатори та журналісти переважно критично та з подивом висловлюються про процес організації дебатів між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком у ході яких кандидати висувають одне одному здавалося б безпрецедентні для політичного процесу вимоги.

Другий тур президентських виборів відбудеться 21-го квітня, а інавгурація переможця президента - не пізніше 3 червня.

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