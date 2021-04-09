"Односторонні провокації з боку Росії" - держсекретар США провів розмови з міністрами закордонних справ Німеччини та Франції

Державний секретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю провів телефонні розмови з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини, Жан-Івом Ле Дріаном та Гейко Маасом. Про це повідомляє сайт Державного департаменту США.

Як повідомляється Блінкен та Ле Дріан підтвердили непохитну підтримку суверенітету та територальної цілісності України.

"Вони обговорили необхідність того, щоб Росія припинили її небезпечну та безвідповідальну риторику, накопичення військ в окупованому Криму та вздовж кордонів України, та односторонні провокації Росії вздовж контактної лінії у східній Україні", - йдеться у повідомленні Держдепу.

"Державний секретар Блінкен та міністр закордонних справ Маас підкреслили важливість підтримки України проти односторонніх провокацій Росії вздовж контактної лінії у східній Україні, в окуопваному Криму, та вздовж кордонів України а також необхідність того, щоб Росія негайно припинила її накопичення військ та підбурювальні заяви", - відзначає інше повідомлення на сайті зовнішньополітичного відомства США.

У п'ятницю речниця Білого дому Джен Псакі заявила про консультації з союзниками та партнерами щодо ескалації насильства з боку Росії на сході України.

"Щодо ескалації агресії з боку Росії на сході України, включно із рухом військ Росії на кордонах України, ми звісно проводимо тісні консультації та співпрацюємо з партнерами та союзниками у регіоні, щоб оцінити ситуацію, ділитись розвідданими, визначити, що відбувається і що можна зробити у цій ситуації. Я не буду робити передчасних заяв щодо цього дипломатичного процесу", - відзначила Псакі.

Псакі також було поставлено питання чи адміністрація надіслала сигнал Росії щодо наслідків їхніх можливих дій.

"Не сказали би, що це так відбувається. Але звісно ж ми тісно спілкуємося. Ми спілкуємося на багатьох рівнях. Була телфонна розмова на рівні міністрів оборони минулого тижня, був телефонний дзвінок нашого держсекретаря. Звісно ж ми спілкуємся на численних рівнях, які перебувають під цим всім. І також президент поспілкувався із президентом України минулої п'ятниці", - відзначила Псакі.

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