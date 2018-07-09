Почався тиждень липневих самітів, на яких Україна у порядку денному

Самітом ЄС - Україна у Брюсселі в понеділок розпочинається низка міжнародних зустрічей найвищого рівня, на яких упродовж тижня будуть провідними питання російської агресії щодо України.

Європейські лідери обговорюватимуть політичну підтримку і програми економічної допомоги Україні, які вони ставлять у залежність від поступу Києва у реформах та у боротьбі з корупцією.

Минулого тижня ЄС офіційно продовжив до січня 2019 року чинність своїх санкцій щодо Росії.

Через два дні після зустрічі керівників Європейського Союзу з президентом Порошенком на саміт у Брюсселі 11-12 липня зберуться лідери країн НАТО.

Оборонний альянс буде обговорювати протидію агресивній політиці Москви, що опинилася в центрі уваги Заходу після захоплення Росією Криму і спалаху війни на сході України, де загинули понад 10 тисяч людей і набагато більше зазнали каліцтв та втратили домівки.

На початку наступного тижня - 16 липня про Україну йтиметься на першому двосторонньому саміті президента США Дональда Трампа президентом Росії Владіміром Путіним у Гельсінкі.

Трамп подавав суперечливі сигнали щодо його позиції у питаннях України: раніше він казав, що хоче зустрічі з Путіним для того, щоб запропонувати Росії полишити Україну, але нещодавно американський лідер викликав застереження, коли відповів “побачимо” на запитання, чи міг би він погодитися на визнання російської анексії Криму.

В НАТО Петро Порошенко та його грузинський колега Ґіорґі Марґелашвілі проведуть окрему зустріч, як представники країн - близьких партнерів альянсу.

Декларація саміту альянсу, схвалена у квітні 2008 в Бухаресті, проголошує: “НАТО вітає євроатлантичні прагнення України і Грузії до членства в НАТО. Ми погодилися сьогодні, що ці країни стануть членами НАТО”.

Українські зустрічі у Брюсселі цього тижня дещо ускладнені через обструкцію Угорщини, яка продовжує тиск на Київ, домагаючись українських поступок у суперечці стосовно прав етнічних угорців в Україні.

Україна візьме участь у саміті НАТО, попри застереження Угорщини, каже Брюссель

Офіційні представники Будапешта заявляли, що використовуватимуть свої права члена ЄС і НАТО для блокування окремих переговорів та угод з Україною.

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