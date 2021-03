Сенатори США повторно представили законопроект, який передбачає до 300 мільйонів доларів на рік на військову допомогу Україні

Група сенаторів США від Демократичної та Республіканської партії повторно представили проект Закону про безпекове партнерство з Україною (Ukraine Security Partnership Act - прим. ГА) Про це йдеться у повідомленні оприлюдненому на сайті Сенатського комітету із закордонних відносин. Законопроект було вперше представлено у липні минулого року.

Законопроект передбачає до 300 мільйонів на рік для військової допомоги Україні, включно із поставками летального озброєння; до 4 мільйонів на рік на підготовку українських військових офіцерів. Законопроект, серед іншого, пропонує пришвидшити передачу Україні надлишкових оборонних виробів та закликає до стратегії, яка би заохочувала партнерів США робити те саме. Також адміністрації США пропонується призначити спеціального посланця з питань України, який би представляв США у переговорах Нормандського формату (serve as the U.S. liaison for the Normandy Format peace negotiations - англ.) та сприяв би діалогу між спільнотами Чорного моря.

"Закон про безпекове партнерство з Україною допомагає нам відновити наше партнерство, шляхом авторизації багаторічної безпекової допомоги, щоб допомогти захиститись від агресії Росії, захочуючи при цьому прогрес щодо нестабільного порядку денного щодо реформ. Це законодавство допомагає укріпити наше стратегічне партнерство і просуває національні безпекові інтереси США”, - заявив з приводу законопроекту сенатор-демократ Кріс Мерфі.

