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Україна - серед 8-ми країн з найбільшою кількістю вбитих, зґвалтованих і викрадених дітей. Звіт ООН
Україна, Ефіопія та Мозамбік за підсумками минулого року вперше включені до звіту генсека ООН щодо дітей у збройних конфліктах, як країни, найбільш небезпечні для дітей. Про це 5 липня під час щорічних відкритих дебатів “Діти та збройні конфлікти” повідомила спеціальна представниця ООН з питань дітей та збройних конфліктів Вірджинія Гамба.
Найбільшу кількість серйозних порушень щодо дітей було підтверджено у Конго, Ізраїлі та Палестині, Сомалі, Сирійській Арабській Республіці, Афганістані, Ємені та Україні.
За словами Вірджинії Гамби, у 2017 році звіт генерального секретаря охоплював 20 конфліктів та чотири географічні регіони. Зараз звіт охоплює п’ять географічних регіонів і 26 конфліктів. У 2023-му до них додали ще дві країни – Гаїті та Нігер.
Гамба повідомила, що торік робоча група ООН підтвердила 27 180 серйозних порушень проти 18 890 дітей. Серед них 2880 порушень були “перевірені із запізненням”.
8630 дітей було вбито або покалічено, 7622 дітей було завербовано та використано, 3985 дітей викрадено.
Кількість цих трьох порушень щодо дітей, які були перевірені ООН “на найвищому рівні”, зросли у 2022 році.
Діти були вбиті або поранені внаслідок авіаударів, вибухової зброї, бойових патронів, під час перехресного вогню чи прямих атак.
У багатьох випадках вони ставали жертвами вибухонебезпечних пережитків війни.
“Зґвалтування та сексуальне насильство щодо дітей, хоча про них постійно не повідомляється, також було перевірено на високому рівні”, - заявила Гамба.
1165 дітей, майже всі з яких дівчата, були зґвалтовані (зокрема, груповими зґвалтуваннями), примушені до шлюбу чи сексуального рабства або сексуального насильства.
Деякі випадки були настільки важкими, що призводили до смерті жертв.
“Злочини, вчинені проти цих дітей, жахливі”, – каже Гамба.
Загалом ООН перевірила атаки на 1163 школи та 647 лікарень. Це на 112% більше, ніж роком раніше. 50% нападів було скоєно урядовими силами. Крім того, серйозною проблемою залишається використання шкіл і лікарень у військових цілях.
Крім того, у 2022 році Організація Об’єднаних Націй перевірила 3931 випадок відмови в гуманітарному доступі до дітей. Працівники, які намагалися надати гуманітарну допомогу, були вбиті, піддані нападам і викрадені. Гуманітарні вантажі розграбовано, активи та життєво важливу інфраструктуру знищено. Бюрократичні перепони та обмеження на пересування ще більше ускладнили доставку гуманітарної допомоги у світі.
Серед офіційно підтверджених 18 890 постраждалих торік дітей, як зауважила Гамба, і троє дівчаток, які стали жертвами групового зґвалтування в Південному Судані, і хлопчики, убиті у школі в Афганістані, і 14-річна дівчина у М'янмі, яку викрали та спалили заживо, і дівчина з ампутованими кінцівками внаслідок авіаударів в Україні.
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- Голос Америки
США, Туреччина та ООН працюють над продовженням угоди про експорт українського зерна. Росія "ще не вирішила"
Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом питання Чорноморської зернової угоди, яка уможливлює експорт українського зерна. Про телефонну розмову очільників американської та турецької дипломатії агентству Reuters повідомило джерело в МЗС Туреччини в середу.
Також у середу Росія заявила, що не ухвалила остаточного рішення, чи продовжувати угоду, яка розблокувала експорт зерна з України, який заблокувала Росія, напавши на Україну в лютому 2022 року.
Відповідно до Чорноморської зернової угоди, Росія гарантувала безпеку зернових суден, що прямують до та з українських портів через українські територіальні води, контроль над якими Москва захопила в ході війни.
"Ми ще офіційно не оголосили про рішення, ми оголосимо про це вчасно", – сказав речник Кремля Дмитро Пєсков про угоду, термін якої спливає 17 липня.
Росія неодноразово заявляла, що не бачить підстав для відновлення угоди після цієї дати через перешкоди для її власного експорту зерна та добрив. Але Пєсков сказав, що у Заходу ще є час вирішити ці питання.
"Ще є час, щоб виконати ту частину домовленостей, яка стосується нашої країни. Досі ця частина не завершена, і, відповідно, наразі, на жаль, немає особливих підстав для продовження цієї угоди", - сказав він.
Росія вимагає виконання кількох умов, зокрема, повернення її аграрного банку "Россільгоспбанк" до системи міжнародних платежів SWIFT, що базується в Бельгії.
Британська ділова газета Financial Times повідомила в понеділок, що Європейський Союз розглядає пропозицію банку створити дочірню компанію, щоб через неї відновити зв'язок зі світовою системою платежів, що могло б послужити стимулом для Москви продовжити угоду.
Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова у вівторок відкинула цю ідею, заявивши, що Москва наполягає на відновлення повного доступу російського банку до SWIFT.
Угоду, що уможливила експорт зерна з України, було досягнуто за посередництва Туреччини та ООН. Угоду Росія підписала у липні 2022 року, згідно з нею ООН мала сприяти безперешкодному доступу російських добрив та інших товарів на світові ринки.
Як повідомив Голос Америки, глава ООН з питань торгівлі Ребека Ґрінспан заявила у середу, що ООН докладає "усіх зусиль", щоб забезпечити продовження Чорноморської зернової угоди та меморандуму про взаєморозуміння для полегшення доступу російських добрив та інших продуктів на світові ринки.
Виступаючи у середу в Женеві, вона сказала, що "потрібно як продовжувати знижувати ціни, так і мати стабільні ринки продовольства та добрив у світі".
“Шедеври з Києва” – у Королівському палаці Варшави виставляють роботи з музею Варвари та Богдана Ханенків. Відео
За підрахунками ЮНЕСКО, збитки для української сфери культури та туризму за останній рік склали понад два з половиною мільярдів доларів. Лише музеїв, що частково або повністю зруйновані - в Україні більше двох десятків.
- Голос Америки
Угорщина та Росія домовились, що росіяни збудують два нових реактори на Угорській АЕС "Пакш"
Угорщина очікує, що російське агентство з атомної енергетики “Росатом” побудує два нових реактори на угорській атомній електростанції “Пакш”. Про це йшлося, зокрема, під час візиту до Будапешта представника російського уряду Михайла Мурашка.
Планується, що об’єкти збудують до 2030 і 2031 років, згідно з контрактом від 2014 року, реалізація якого затримується, інформує агенція Reuters.
“Пакш — це проект, який ми реалізуємо разом, і обидві сторони зацікавлені в реалізації цього проекту, згідно з угодою”, – сказав Мурашко у Будапешті.
Мурашко також заявив під час брифінгу, що Москва підтримуватиме роботу угорських компаній, які присутні в Росії. За інформацією Reuters, це, наприклад, OTP банк і угорський виробник ліків Richter.
Щодо візиту російського урядовця, то Будапешт заявив, що хоче зберегти канали зв’язку відкритими. Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зазначив, що Угорщина хоче продовжувати з Росією “розумну та прагматичну співпрацю”.
Угорщина все ще отримує більшу частину нафти та природного газу з Росії, водночас заявляючи, що намагається диверсифікувати джерела постачання, навіть якщо решта ЄС, в основному, припинила російський імпорт, нагадує Reuters.
Щодо війни Росії проти України Сіярто засудив загалом війну і закликав до мирних переговорів, при цьому розкритикував постачання зброї в Україну і не звинувачував Росію у вторгненні.
“Ми найрішучішим чином засуджуємо війну, але водночас ми вважаємо, що постачання зброї продовжує війну”, — вважає Сіярто. Він також повторив державну риторику про те, що Угорщина не надсилатиме зброї сусідній Україні.
Раніше Голос Америки повідомляв, що Угорщина блокувала санкції ЄС на ядерний сектор Росії, зокрема на "Росатом", через залежність їхньої атомної енергетики від Росії.
Президент України Володимир Зеленський напередодні, 1 липня, закликав Євросоюз принаймні запровадити санкції щодо "Росатому".
"Україна не розуміє, чому досі не введено санкції проти "Росатому" та його керівництва, коли представники цієї компанії продовжують окуповувати Запорізьку АЕС і ставлять під загрозу нашу загальну безпеку", – сказав Зеленський.
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