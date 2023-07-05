Україна - серед 8-ми країн з найбільшою кількістю вбитих, зґвалтованих і викрадених дітей. Звіт ООН

Україна, Ефіопія та Мозамбік за підсумками минулого року вперше включені до звіту генсека ООН щодо дітей у збройних конфліктах, як країни, найбільш небезпечні для дітей. Про це 5 липня під час щорічних відкритих дебатів “Діти та збройні конфлікти” повідомила спеціальна представниця ООН з питань дітей та збройних конфліктів Вірджинія Гамба.

Найбільшу кількість серйозних порушень щодо дітей було підтверджено у Конго, Ізраїлі та Палестині, Сомалі, Сирійській Арабській Республіці, Афганістані, Ємені та Україні.

За словами Вірджинії Гамби, у 2017 році звіт генерального секретаря охоплював 20 конфліктів та чотири географічні регіони. Зараз звіт охоплює п’ять географічних регіонів і 26 конфліктів. У 2023-му до них додали ще дві країни – Гаїті та Нігер.

Гамба повідомила, що торік робоча група ООН підтвердила 27 180 серйозних порушень проти 18 890 дітей. Серед них 2880 порушень були “перевірені із запізненням”.

8630 дітей було вбито або покалічено, 7622 дітей було завербовано та використано, 3985 дітей викрадено.

Кількість цих трьох порушень щодо дітей, які були перевірені ООН “на найвищому рівні”, зросли у 2022 році.

Діти були вбиті або поранені внаслідок авіаударів, вибухової зброї, бойових патронів, під час перехресного вогню чи прямих атак.

У багатьох випадках вони ставали жертвами вибухонебезпечних пережитків війни.

“Зґвалтування та сексуальне насильство щодо дітей, хоча про них постійно не повідомляється, також було перевірено на високому рівні”, - заявила Гамба.

1165 дітей, майже всі з яких дівчата, були зґвалтовані (зокрема, груповими зґвалтуваннями), примушені до шлюбу чи сексуального рабства або сексуального насильства.

Деякі випадки були настільки важкими, що призводили до смерті жертв.

“Злочини, вчинені проти цих дітей, жахливі”, – каже Гамба.

Загалом ООН перевірила атаки на 1163 школи та 647 лікарень. Це на 112% більше, ніж роком раніше. 50% нападів було скоєно урядовими силами. Крім того, серйозною проблемою залишається використання шкіл і лікарень у військових цілях.

Крім того, у 2022 році Організація Об’єднаних Націй перевірила 3931 випадок відмови в гуманітарному доступі до дітей. Працівники, які намагалися надати гуманітарну допомогу, були вбиті, піддані нападам і викрадені. Гуманітарні вантажі розграбовано, активи та життєво важливу інфраструктуру знищено. Бюрократичні перепони та обмеження на пересування ще більше ускладнили доставку гуманітарної допомоги у світі.

Серед офіційно підтверджених 18 890 постраждалих торік дітей, як зауважила Гамба, і троє дівчаток, які стали жертвами групового зґвалтування в Південному Судані, і хлопчики, убиті у школі в Афганістані, і 14-річна дівчина у М'янмі, яку викрали та спалили заживо, і дівчина з ампутованими кінцівками внаслідок авіаударів в Україні.