ВООЗ не виключає спалаху холери у затоплених районах України  

Про можливі спалахи низки інфекційних хвороб та ризики для здоров'я населення, через змушену перерву у медичному забезпеченні на в затоплених регіонах України попереджають фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Відповідаючи на запитання про можливий спалах холери в Україні, співробітниця ВООЗ Тереза Закарія відповіла, що ризик спалаху існує, оскільки збудник існує в навколишньому середовищі. За її словами, ВООЗ співпрацює з Міністерством охорони здоров’я України, щоб запровадити механізми, які гарантуватимуть постачання вакцин в Україну, у разі потреби.

"Ми намагаємося відреагувати на досить широкий спектр ризиків для здоров’я, які пов’язані з повенями, починаючи від травм, утоплень до захворювань, що передаються через воду, а також до потенційних наслідків перерви в лікуванні хронічних хвороб", – додала вона.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус на брифінгу у четвер наголосив, що "не варто недооцінювати вплив регіональних систем водопостачання, санітарії та охорони здоров’я".

"ВООЗ поспішила на підтримку (української – ред.) влади та медичних працівників для впровадження профілактичних заходів від захворювань, що передаються через воду, та для посилення моніторингу хвороб", - слова гендиректора ВООЗ цитує видання Reuters.

Директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Раян заявив, що оперативна присутність їхніх фахівців є «в основному» на українському боці розливу води.

За його словами, ВООЗ пропонувала допомогу на територіях, контрольованих Росією, втім російська влада запевнила їх, що люди, які живуть на окупованих росіянами територіях, «перебувають під хорошим наглядом, про них добре піклуються, добре годують (і) добре підтримують», - розповів директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Раян.

Втім речник управління ООН з координації гуманітарних питань в Україні Савіано Абреу у четвер повідомив, що на окупованих Росією територіях місцеві мешканці "застрягли" у повністю затоплених районах.

"Поширення повені є масштабним, і вода продовжує надходити. Ми знаємо про людей, особливо в районах, які зараз контролює Росія, принаймні із зображень, які ми бачили, та інформації, яку ми зібрали, що люди дійсно застрягли так в районах, які повністю затоплені, без будь-яких засобів для виїзду", - сказав представник ООН.

Раніше в четвер МЗС України повідомило, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун домовились про формування груп під координацією ООН для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей з окупованих територій лівого берега Дніпра, які є затопленими. Щоб це сталося, Росія має надати гарантії безпеки рятувальникам та допустити їх до окупованих територій, кажуть в організації.