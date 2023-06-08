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- Голос Америки
ВООЗ не виключає спалаху холери у затоплених районах України
Про можливі спалахи низки інфекційних хвороб та ризики для здоров'я населення, через змушену перерву у медичному забезпеченні на в затоплених регіонах України попереджають фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Відповідаючи на запитання про можливий спалах холери в Україні, співробітниця ВООЗ Тереза Закарія відповіла, що ризик спалаху існує, оскільки збудник існує в навколишньому середовищі. За її словами, ВООЗ співпрацює з Міністерством охорони здоров’я України, щоб запровадити механізми, які гарантуватимуть постачання вакцин в Україну, у разі потреби.
"Ми намагаємося відреагувати на досить широкий спектр ризиків для здоров’я, які пов’язані з повенями, починаючи від травм, утоплень до захворювань, що передаються через воду, а також до потенційних наслідків перерви в лікуванні хронічних хвороб", – додала вона.
Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус на брифінгу у четвер наголосив, що "не варто недооцінювати вплив регіональних систем водопостачання, санітарії та охорони здоров’я".
"ВООЗ поспішила на підтримку (української – ред.) влади та медичних працівників для впровадження профілактичних заходів від захворювань, що передаються через воду, та для посилення моніторингу хвороб", - слова гендиректора ВООЗ цитує видання Reuters.
Директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Раян заявив, що оперативна присутність їхніх фахівців є «в основному» на українському боці розливу води.
За його словами, ВООЗ пропонувала допомогу на територіях, контрольованих Росією, втім російська влада запевнила їх, що люди, які живуть на окупованих росіянами територіях, «перебувають під хорошим наглядом, про них добре піклуються, добре годують (і) добре підтримують», - розповів директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Раян.
Втім речник управління ООН з координації гуманітарних питань в Україні Савіано Абреу у четвер повідомив, що на окупованих Росією територіях місцеві мешканці "застрягли" у повністю затоплених районах.
"Поширення повені є масштабним, і вода продовжує надходити. Ми знаємо про людей, особливо в районах, які зараз контролює Росія, принаймні із зображень, які ми бачили, та інформації, яку ми зібрали, що люди дійсно застрягли так в районах, які повністю затоплені, без будь-яких засобів для виїзду", - сказав представник ООН.
Раніше в четвер МЗС України повідомило, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун домовились про формування груп під координацією ООН для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей з окупованих територій лівого берега Дніпра, які є затопленими. Щоб це сталося, Росія має надати гарантії безпеки рятувальникам та допустити їх до окупованих територій, кажуть в організації.
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- Голос Америки
Дим від найбільших в історії лісових пожеж у Канаді, сягнув Вашингтона. На вулицю – лише у масці
Жителі Північної Америки знову не виходять з дому без масок. Причина – не у поверненні COVID-19, а в сезонних лісових пожежах, які вирують лісами Канади, і які цього року досягли рекордних масштабів.
Фотографії Нью-Йорка нагадують фільми про апокаліпсис – червоне повітря, крізь яке пробиваються промені жовтогарячої кулі. Влада міста заявила, що стан повітря є зараз найгіршим на планеті та найгіршим в історії міста. Всім рекомендують залишатися вдома, а тим, хто все ж має виходити на вулицю, будуть роздавати безкоштовні маски.
За словами губернаторки штату Нью-Йорк Кейті Гочул, мільйон масок буде роздано ньюйорківцям протягом лише одного четверга. Людей, які щойно розпрощалися з масками, після закінчення епідемії COVID, губернаторка поспішила завірити, що ці маски – ненадовго.
"Це тимчасова ситуація. Це не COVID ", - сказала вона на прес-конференції і додала, що в автобусах і поїздах Нью-Йорка є високоякісні системи фільтрації повітря, які роблять подорожі безпечними.
Як кажуть експерти, перебування на вулиці діє на організм як викурювання по цигарці щогодини. Вони попереджають, що деякі елементи, які зараз є в повітрі, не виводяться з організму природним шляхом і можуть завдати довгострокової шкоди.
Телевізійні новини інших міст у США починаються зі зведення стану повітря, яке погіршується на всьому східному узбережжі – від прикордонних з Канадою штатів на півночі – до Філадельфії та інших частинах Пенсильванії, і до південного штату Джорджія. Густий смог затягнув столицю та околиці Вашингтона. Рівень забруднення повітря – найгірший, 6-ий із 6-ти можливих.
Як виникають сезонні пожежі?
За прогнозами, небезпечна задимленість збережеться до вихідних. Велика частина диму йде з Квебеку, де горить 150 пожеж. Це вже найгірший сезон пожеж у Квебеку за всю історію.
Хоча лісові пожежі в Північній Америці є сезонним явищем, що буває від травня до жовтня, експерти кажуть, що цього року вони почалися на півтора місяця раніше через зміни клімату – високу температуру і посуху.
У деяких районах Канади температура повітря сягнула майже 50 С, а екстремальна посуха зробила так, що найменшої блискавки було достатньо, щоб запалити сухі дерева. Більшість лісових пожеж стаються через блискавки – 85%, решта припадає на людський, чи технологічний фактор – пожежу може почати незагашений недопалок, або навіть іскра від колії на залізниці. Вже на цей момент згоріло 3,3 мільйона гектарів лісів.
Наслідки пожеж у Канаді відчують навіть у Норвегії
За даними Канадського міжвідомчого центру лісових пожеж (CIFFC), у четвер вранці в Канаді було 437 активних пожеж, 248 з них вийшли з-під контролю. понад 20 тисяч канадців довелося евакуювати.
Газета New York Times пише, що очікується, що дим від цих пожеж дійде навіть до Норвегії, хоча там він не спричинить людям проблем зі здоров’ям.
Посилаючись на вчених з Інституту досліджень клімату та навколишнього середовища в Норвегії, NYT каже, що з 1 червня дим посунув на Гренландію та Ісландію, а спостереження на півдні Норвегії підтвердили збільшення концентрації горючих часинок в атмосфері. Як кажуть місцеві експерти, запах диму буде відчутний, але шкоди здоров’ю він не завдасть.
- Голос Америки
"Брехуни світового рівня" - в Конгресі США не вірять заявам Росії щодо підриву Каховської дамби
Законодавці від обох провідних партій США виступили зі словами підтримки України та закликали притягнути до відповідальності винних у руйнуванні Каховської ГЕС.
"Жорстокість Росії має припинитися", - твітує співголова Комітету із закордонних справ Сенату США республіканець Джим Ріш.
"Руйнування Каховської дамби на річці Дніпро в Україні поставило під загрозу найбільшу атомну електростанцію в Європі, затопило тисячі українців і спричинило екологічну катастрофу", - твітує політик.
Група підтримки України в Конгресі США закликала наростити допомогу Україні.
"Катастрофа вимагає відповідальності і рішучої реакції", - йдеться в заяві Групи в четвер.
"Як жорстокий агресор в цій війні, Росія несе кінцеву відповідальність за руйнування української інфраструктури та переміщення громад, які давно мешкають на територіях вниз від дамби", - заявили члени Групи, конгресмени Марсі Каптур, Браян Фіцпатрік, Майк Квіглі та Енді Гарріс.
Конгресмени наголосили, що "США та союзники підтримують зусилля України у відповідь на надзвичайну ситуацію і продовжують підтримувати українців на передовій цієї боротьби задля порятунку демократії та свободи".
Заяви Росії про, буцімто, провину України в руйнуванні дамби відкинув конгресмен-демократ співголова Гельсінської комісії США Стів Коен.
"Руйнування дамби загрожує доступу до питної води, знищує ферми та тварин і спричиняє гуманітарну кризу в регіонах, переважно українських", - зазначає Коен в соцмедійному дописі.
Він нагадав історію брехливих заяв Росії. "Путін і Росія - брехуни світового рівня", - твітує законодавець. "Я засуджую Росію і закликаю світ зробити те саме", - додає він.
Руйнування цивільної інфраструктури - воєнний злочин, вказує голова Комітету із закордонних справ Сенату США Боб Менендес.
"Якщо буде встановлено, що Росія справді цілеспрямовано знищила Каховську дамбу, винні повинні бути притягнуті до відповідальності", - нагадує він.
Менендес не вірить заявам Росії про непричетність до катастрофи.
"Хоча Росія заперечує свою власну причетність до цього безглуздого акту насильства, ми повинні пам’ятати, що Росія збрехала практично про кожен із тисяч злочинів, які вона вчинила в Україні, включаючи систематичні та навмисні напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, таку як школи, лікарні, бомбосховища та енергетичні активи, - йдеться в заяві сенатора. - Атака на Каховську дамбу і навіть навмисна недбалість, яка призвела до провалу дамби, відповідали б грі Путіна. Ця подія вже призвела до переміщення тисяч мирних жителів, завдала серйозної шкоди сільському господарству та навколишньому середовищу, а також назавжди вимкнула критичні джерела живлення. Це стане ще одним яскравим прикладом руйнівного впливу неспровокованої незаконної війни Росії проти народу України".
"Путін має відповісти за свій терор проти українського народу", - твітує і сенатор Річард Блументаль.
"Тривалі напади на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином, і їх не можна ігнорувати. Руйнування Каховської дамби загрожує мирним жителям ядерним знищенням та знищенням навколишнього середовища", - заявляє законодавець.
Підрив дамби 6 червня спричинив затоплення значної території, яке ООН назвало "колосальною гуманітарною, економічною та екологічною катастрофою".
- Голос Америки
- Reuters
Допомога Британії постраждалим від повеней в Україні прийде через ООН та Червоний Хрест - Ріші Сунак
Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак під час візиту до Вашингтона назвав руйнування Каховської дамби "жахливим" і повідомив, що британська розвідка ще встановлює відповідальних за скоєне.
"Ми все ще встановлюємо точну причину нападу на греблю в Україні. Але я хочу, щоб люди знали, що ми робимо свій внесок, підтримуючи українців у тому, що вони роблять. Ми ще раніше надали кошти для Організації Об’єднаних Націй і Червоного Хреста, передбачаючи подібні інциденти. Зараз ці ресурси переміщуються в регіон, щоб допомогти постраждалим сім’ям. Це жахливий вчинок, від якого постраждали сотні тисяч людей. Ми й надалі будемо підтримувати Україну", - заявив глава британського уряду.
У четвер, 8 червня, Ріші Сунак зустрічається у Білому домі з президентом США Джо Байденом. Як очікується, сторони обговорять, серед іншого, питання російської агресії в Україні, економічну безпеку, а також регулювання у світі розвитку штучного інтелекту.
Напередодні прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що питання російського вторгнення в Україну буде пріоритетом їхньої зустрічі.
США та Велика Британія - серед найбільших донорів військової допомоги Україні, зокрема, в питанні підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, серед яких – літаки F-16.
«Ми й надалі будемо підтримувати Україну», – Ріші Сунак, премʼєр-міністр Великої Британії. Відео
"Ми ще встановлюємо точну причину нападу на греблю в Україні. Але я хочу, щоб люди знали, що ми робимо свій внесок, підтримуючи українців у тому, що вони роблять", – Ріші Сунак, премʼєр-міністр Великої Британії
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