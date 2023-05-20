Прихожин заявляє, що взяв Бахмут. Україна заперечує

Засновник ПВК “Група Вагнера” Євген Пригожин заявив про “повне захоплення” Бахмута. Натомість Україна заперечує це і стверджує, що все ще контролює частину міста.

Така інформація з'явилася у світових ЗМІ у суботу, 20 травня. Цитуючи Телеграм-канал Пригожина видання CNN пише, що “операція із захоплення Бахмута тривала 224 дні”.

Пригожин на своєму відео озвучує заяву про "взяття Бахмута" під звуки вибухів у кадрі. "Генерали, колишні співробітники правоохоронних органів, ФСБ і колишні ув'язнені рецидивісти діяли тут як одна злагоджена команда, як єдина армія", – сказав Пригожин.

Водночас Пригожин не надав відео підтверджень про, наприклад, встановлення прапорів, посилаючись на “на обмежені можливості інтернету” та пообіцявши оприлюднити такі відео пізніше.

Пригожин також заявив про “зраду” – сказав, що "Група Вагнера" мала бути в 23 рази більшою за чисельністю, озброєння мало бути у 27 разів більше за кількістю, а снарядів нам видавали 11,5%”.

Пригожин запевнив, що його сили передадуть контроль над Бахмутом російським військовим 25 травня, а самі відійдуть "у польові табори" і повернуться, "коли будуть потрібні". Він подякував російському народу за підтримку і президенту Росії Володимиру Путіну за надану його бійцям “честь захищати батьківщину”.

А ще вкотре висловився про “російську бюрократію” та сказав, що боровся з нею, а не лише із ЗСУ. Як нагадує CNN, про міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Росії генерала Валерія Герасима Пригожин казав: “Вони перетворили війну на власну розвагу...Через їхні забаганки хлопців загинуло в п'ять разів більше”.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала ситуацію в Бахмуті “критичною”, але запевнила, що українські війська тримають оборону в районі “Літак”.

“Станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор”, - написала Маляр у Телеграмі.