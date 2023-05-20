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Прихожин заявляє, що взяв Бахмут. Україна заперечує
Засновник ПВК “Група Вагнера” Євген Пригожин заявив про “повне захоплення” Бахмута. Натомість Україна заперечує це і стверджує, що все ще контролює частину міста.
Така інформація з'явилася у світових ЗМІ у суботу, 20 травня. Цитуючи Телеграм-канал Пригожина видання CNN пише, що “операція із захоплення Бахмута тривала 224 дні”.
Пригожин на своєму відео озвучує заяву про "взяття Бахмута" під звуки вибухів у кадрі. "Генерали, колишні співробітники правоохоронних органів, ФСБ і колишні ув'язнені рецидивісти діяли тут як одна злагоджена команда, як єдина армія", – сказав Пригожин.
Водночас Пригожин не надав відео підтверджень про, наприклад, встановлення прапорів, посилаючись на “на обмежені можливості інтернету” та пообіцявши оприлюднити такі відео пізніше.
Пригожин також заявив про “зраду” – сказав, що "Група Вагнера" мала бути в 23 рази більшою за чисельністю, озброєння мало бути у 27 разів більше за кількістю, а снарядів нам видавали 11,5%”.
Пригожин запевнив, що його сили передадуть контроль над Бахмутом російським військовим 25 травня, а самі відійдуть "у польові табори" і повернуться, "коли будуть потрібні". Він подякував російському народу за підтримку і президенту Росії Володимиру Путіну за надану його бійцям “честь захищати батьківщину”.
А ще вкотре висловився про “російську бюрократію” та сказав, що боровся з нею, а не лише із ЗСУ. Як нагадує CNN, про міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Росії генерала Валерія Герасима Пригожин казав: “Вони перетворили війну на власну розвагу...Через їхні забаганки хлопців загинуло в п'ять разів більше”.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала ситуацію в Бахмуті “критичною”, але запевнила, що українські війська тримають оборону в районі “Літак”.
“Станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор”, - написала Маляр у Телеграмі.
Напередодні повідомлялося про українські успіхи у Бахмуті. Україна повернула щонайменше кілометр захопленої росіянами території у Бахмуті - цитував Голос Америки британську розвідку.
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- Голос Америки
G7 рішуче засудили Росію. Зеленський обговорив вступ України до ЄС та зустрівся з лідерами країн "нейтральної позиції" щодо війни Росії
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Японії з нагоди саміту країн «Групи семи» провів зустріч із президентами та міністрами – як стосовно спільного протистояння російській агресії, так, і, зокрема, про вступ України до ЄС, мовиться на сайті президента.
З президентом Європейської ради Шарлем Мішелем Зеленський обговорив перебіг реалізації рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу – інформує офіційний сайт президента.
Йшлося і про експортні обмеження щодо української аграрної продукції з боку низки країн Євросоюзу. Як повідомляв Голос Америки, Європа запроваджувала тимчасові обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України через інтереси власних фермерів.
Натомість видання Bloomberg наголошує, що український президент подолав 9000 км до Японії, щоб насамперед використати цю нагоду для спілкування з лідерами країн, які зайняли більш нейтральну позицію щодо вторгнення Росії в Україну.
Зокрема, відбулася була перша розмова лідерів України та Індії з часу повномасштабного російського вторгнення - повідомляв Голос Америки.
За інформацію CNN, присутність Зеленського на саміті в Японії “підкреслює нагальну потребу зберегти єдність Заходу перед обличчям російської агресії”.
G7 засудила дії Росії “найрішучішим чином”
У спільному комюніке, опублікованому країнами G7 у суботу, “Група семи” засудила дії Росії “найрішучішим чином”.
«Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку України стільки, скільки буде потрібно для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру», – йдеться у комюніке.
Володимир Зеленський в Японії зустрівся і з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, подякувавши йому за потужну оборонну допомогу для України.
Під час зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном Зеленський подякував французам “за важливі рішення щодо військової та гуманітарної підтримки України” та відзначив важливість підтримки Францією коаліції винищувачів та участі країни у тренувальній місії з підготовки українських пілотів.
Перед тим Зеленський, як повідомлялося, зустрівся із з премʼєр-міністрами Індії, Італії, Великої Британії.
У спільній заяві країн G7 лідери окреслили і спільний підхід до Китаю, розкритикувавши його з різних питань. Китай висловив невдоволення з цього приводу. Як інформує Reuters, Пекін розцінює заяву як втручання у його внутрішні справи.
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Працівники ЗАЕС просять допомоги і чекають на деокупацію. Ядерники побоюються аварії рівня Чорнобиля або Фукусіми – Котін
Персонал і керівництво Запорізької атомної електростанції очікували, що деокупація може відбутися «до місяця», але ситуація триває вже понад рік. Колектив очікує звільнення станції, яку Росія перетворює на військову базу, а ядерники застерігають про небезпеку масштабної аварії.
“Персонал просто в постійній надії, що це [деокупація - ред.] нарешті станеться, і просто чекає та просить допомоги”, - розповів в інтерв'ю Голосу Америки Петро Котін, президент української державної атомної компанії «Енергоатом», оператора ЗАЕС.
Бездумна окупація військовими несе ризики викиду радіації
За словами Котіна, “рівень божевілля у цих окупантів різний”. Посадовець побоюється їх намірів і планів, оскільки на станції багато ядерного матеріалу – шість атомних енергоблоків, шість реакторів, заповнених паливом, ядерне паливо. Крім того, є шість заповнених басейнів відпрацьованого палива, кожен поруч із реактором.
При їхньому пошкодженні можливий викид радіації.
Залежно від масштабів пошкодження, може йтися про локальне забруднення або навпаки про “масштаб Чорнобиля або розмір Фукусіми”. А далі вже залежатиме лише від погодних умов і напрямку вітру, який розноситиме забруднення –попереджає Котін.
За його словами, українські ядерники очікували “набагато більшого” від Міжнародне агентство з атомної енергії, МАГАТЕ.
“Їхня участь була корисною. Крім того, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі також дуже допоміг у вирішенні деяких проблем, які виникали на станції. Наприклад, звільнення в.о. гендиректора заводу. Його звільнили за три дні, і я не впевнений, чи був би він зараз живий, якби не Гроссі. Також на Запорізькій атомній електростанції зараз постійно присутні спостерігачі”, - сказав Котін.
Він також підтримав ідею Ґроссі про вільну від військових територію навколо ЗАЕС. Щодо цього тривають переговори, але рішення ще так і немає.
Як повідомляв Голос Америки, план Ґроссі для ЗАЕС полягав у тому, щоб “захищати об'єкт, а не територію” і вивести російську зброю з території станції.
Надії на МАГАТЕ і "справжніх" ядерників "Росатома"
Усе ж саме на МАГАТЕ Котін покладає надії щодо звільнення “заручників” у Енергодарі і протидії небезпеці від росіян із потенційного катастрофічного забруднення Європи.
Крім того, він надіється і на “справжній персонал “Росатома”: “Вони, звичайно, підтримують російські війська, але деякі з них є професіоналами-ядерниками, і вони розуміють ризики”.
Котін також розповів, що з часу окупації на Запорізькій атомній електростанції було шість відключень, а це дуже небезпечно для станції.” Це ніби перший етап події, яка сталася на Фукусімі”, - порівняв Котін.
Тоді під час землетрусу японська станція втратила зовнішнє живлення. А через 30 хвилин прийшло цунамі і всі дизельні генератори, які підтримували живлення, затонули й перестали працювати. “У Запоріжжі ми проходили цей перший етап шість разів”, - сказав Котін про захист.
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