Як українка зберегла пам'ятку вікторіанської архітектури Сан-Франциско

Яна Ратман, емігрантка з Одеси, підприємниця і екскурсоводка придбала і відреставрувала вікторіанський (так у колишніх колоніях Великої Британії, самій країні позначають архітектуарний стиль доби королеви Вікторії - прим. ГА) будинок в історичному районі Сан-Франциско. Окрім відновлення екстер'єру, зберегла й інтер'єр будинку.

На спокійній Едді Стріт, що в Сан-Франциско, посеред багатьох будинків виділяється один під номером 964. Це єдина пам'ятка вікторіанської архітектури, що збереглась до наших днів на цій вулиці. У будинку є величезна їдальня, окремі сходи, якими колись користувалися слуги, чотири спальні і справжня вікторіанська ванна. Яна тут живе з чоловіком і двома дуделями. Її будинок як і зовні, так і всередині - це машина часу вікторіанського періоду Сан-Франциско.

“Це епоха, коли у Великобританії була велика Імперія і була королева Вікторія і у всьому світі було модно все вікторіанське, тобто це розповсюдження британської моди” – розповіла Яна Ратман, власниця вікторіанського будинку

Саме цей стиль архітектури з'явився у кінці 19 століття у Сан-Франциско. Тоді після золотої лихоманки місто стало інтенсивно розбудовуватись. Вікторіанські будинки замовляли успішні підприємці. Так у 1880 му на цій вулиці з'явився і Янин теперішній дім. Його збудували на замовлення емігранта-єврея з Франції.

“Його звали Х’юго Ротшильд і він напевно був якийсь родич тих Ротшильдів, але не такий багатий, він приїхав з Франції і відкрив з партнером тут магазин, у якому вони продавали французьке вино та шоколад.” – каже Яна Ратман.

Після смерті Х’юго будинок переформатували на багатоквартирне житло. А наприкінці 60 - років його придбала жінка, на ім'я Саллі Валкер. Саме в той час у Сан-Франциско масово руйнують будинки вікторіанської доби. Та Саллі врятувала будинок.

“Вона його записала як історичний будинок, він став історичною пам'яткою і його не можна було зносити. А всі інші будинки у районі були знищені.”

В той час у Сан - Франциско тривало “літо любові” і розквіт хіпі руху. Власниця будинку Саллі, як і більшість богеми міста, вирішує запустити до помешкання хіпі. Так з роками будинок перетворився на сквот. Жили хіпі там кілька десятків років, аж допоки у двохтисячних його назвали будинком привидів і лякали ним перехожих. Щоправда, одного дня у 2009 сюди не побоялась зайти Яна.

“Він був у дуже поганому стані тут жити було неможливо. Побиті стіни тут було багато сміття це як тобі сказати, це були такі кущі сміття до стелі та такий запашок що не можна було дихати. Працювали вони спочатку в респіраторах.” – зізнається Яна Ратман.

Та Яна з чоловіком вирішили ризикнути та купили будинок за 900 тисяч доларів. Обоє, працівники техіндустрії завжди мали особливу любов до історії міста. В той час вони ознайомились із правилами реставрації пам'яток архітектури Сан-Франциско. Фасад будинку і геометрія за законодавством мають залишитися автентичним.

Щодо інтер'єру - то жодних правил немає. Щоправда, Яна вирішила таки зберегти оригінальне планування. Також вона вступила до вікторіанської спілки Сан Франциско - організації, яка захищає історичну спадщину міста. Саме приватні організації і ініціативи, - каже Яна рятують міську архітектуру.

Загалом 10- річна реставрація Яні обійшлась приблизно у 200 тисяч доларів. Це при тому каже, що наймала українців робити ремонт, і ті за роботу брали дешевше.

“Я не знаю скільки зараз цей будинок коштує, Я думаю втричі більше ніж за ті гроші які я заплатила” – зазначила Яна Ратман.

Зараз у будинку 7 кімнат, 3 ванних і цокольна квартира, яку Яна здає українським сім'ям, які прибувають у місто. У процесі реставрації захопилась історією міста настільки, що у вільний час почала працювати екскурсоводом. Каже найголовніше, каже жінка, що могла зберегти частину історії Америки.

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