"Перевірка росіян на рішучість". Україна запропонувала кораблям коридори виходу з Чорноморських портів

Україна запропонувала цивільним суднам, які прямують до або з її чорноморських портів, тимчасові маршрути руху, попри те, що Росія погрожувала блокувати українські порти. Про це 10 серпня, оголосило керівництво Військово-морських сил України.

При цьому, у заяві наголошується, що "на всіх маршрутах існує військова і мінна загроза з боку РФ".

Як повідомляє ВМС України, ці маршрути, в першу чергу, використовуватимуться для виходу з України кораблів, які опинилися заблокованими в українських портах після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

"Ніхто нікого до цього не змушує. Це абсолютно добровільно", - заявив речник ВМС України Олег Чалик у четвер, 10 серпня. "Україна була змушена ухвалити це рішення і надати цей маршрут. Коридор був закритий, і ми знайшли один вихід із цієї ситуації".

Експерти для Wall Street Journal називають це рішення України "добрим способом" перевірити, наскільки серйозними є погрози росіян обстрілювати цивільні судна. Виведення будь-яких суден з українських портів може стати викликом для російських погроз, кажуть профільні експерти.

"За іронією долі, це може бути хорошим способом перевірити російську здатність або рішучість, оскільки я вважаю, що більшість цих суден будуть порожні”, — розповів в інтерв'ю Wall Street Journal Джонатан Грейндж, партнер брокерської компанії з сільськогосподарських товарів Sunstone Brokers, яка працює в Україні та Чорноморському регіоні.

Американське видання WSJ аналізує, що після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової угоди, Україна дала росіянам відсіч іншими способами, зокрема, атакуючи за допомогою безпілотників російські військові кораблі та Кримський міст.

“Рішення ВМС України захистити судна біля українського узбережжя ухвалили після нещодавньої демонстрації Україною ударів більшої дальності, зокрема безпілотниками, які демонструють як оборонні, так і наступальні можливості в морській зоні. Україна пообіцяла дати відсіч Росії, і Україна тримає своє слово», – звертає увагу на українські наступальні можливості Теа Данлеві, старша аналітикиня "Центру морської стратегії", що у Вашингтоні.

Як повідомляв Голос Америки, ООН та Туреччина продовжують працювати над тим, щоб повернути Росію до участі у Чорноморській зерновій угоді.

17 липня Росія заявила про односторонній вихід з угоди. Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Бразилію використати свій вплив, щоб спонукати Кремль повернутись до зернової угоди.