Актуально
- Голос Америки
"Перевірка росіян на рішучість". Україна запропонувала кораблям коридори виходу з Чорноморських портів
Україна запропонувала цивільним суднам, які прямують до або з її чорноморських портів, тимчасові маршрути руху, попри те, що Росія погрожувала блокувати українські порти. Про це 10 серпня, оголосило керівництво Військово-морських сил України.
При цьому, у заяві наголошується, що "на всіх маршрутах існує військова і мінна загроза з боку РФ".
Як повідомляє ВМС України, ці маршрути, в першу чергу, використовуватимуться для виходу з України кораблів, які опинилися заблокованими в українських портах після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.
"Ніхто нікого до цього не змушує. Це абсолютно добровільно", - заявив речник ВМС України Олег Чалик у четвер, 10 серпня. "Україна була змушена ухвалити це рішення і надати цей маршрут. Коридор був закритий, і ми знайшли один вихід із цієї ситуації".
Експерти для Wall Street Journal називають це рішення України "добрим способом" перевірити, наскільки серйозними є погрози росіян обстрілювати цивільні судна. Виведення будь-яких суден з українських портів може стати викликом для російських погроз, кажуть профільні експерти.
"За іронією долі, це може бути хорошим способом перевірити російську здатність або рішучість, оскільки я вважаю, що більшість цих суден будуть порожні”, — розповів в інтерв'ю Wall Street Journal Джонатан Грейндж, партнер брокерської компанії з сільськогосподарських товарів Sunstone Brokers, яка працює в Україні та Чорноморському регіоні.
Американське видання WSJ аналізує, що після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової угоди, Україна дала росіянам відсіч іншими способами, зокрема, атакуючи за допомогою безпілотників російські військові кораблі та Кримський міст.
“Рішення ВМС України захистити судна біля українського узбережжя ухвалили після нещодавньої демонстрації Україною ударів більшої дальності, зокрема безпілотниками, які демонструють як оборонні, так і наступальні можливості в морській зоні. Україна пообіцяла дати відсіч Росії, і Україна тримає своє слово», – звертає увагу на українські наступальні можливості Теа Данлеві, старша аналітикиня "Центру морської стратегії", що у Вашингтоні.
Як повідомляв Голос Америки, ООН та Туреччина продовжують працювати над тим, щоб повернути Росію до участі у Чорноморській зерновій угоді.
17 липня Росія заявила про односторонній вихід з угоди. Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Бразилію використати свій вплив, щоб спонукати Кремль повернутись до зернової угоди.
Всі новини дня
Пентагон прокоментував скільки коштів залишилось для України і чи можна їх перенести на 2024 рік
"Ми впевнені, що зможемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно"Генерал Пет Райдер, речник Пентагону
Речник Пентагону, генерал Пет Райдер заявив, що понад 6-ть мільярдів доларів, які були нещодавно знайдені, внаслідок бюрократичної помилки, можуть бути витрачені не лише у поточному фінансовому році, але й у наступному. Про це він розповів, відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу в четвер, 10-го серпня.
Щодо того, на яку саме техніку підуть кошти, Пет Райдер зауважив - що це буде погоджено напряму із українцями та партнерами по коаліції.
"Ми вирішимо це в процесі перемовин з українцями та нашими союзниками та партнерами. Що стосується фінансування, то, як ви знаєте, наразі ми відновили та можемо використати 6,2 мільярда доларів США, які ми знайшли внаслідок облікової помилки Пентагону, в коштах які були виділені раніше. Ці гроші будуть доступні для використання, як у поточному фінансовому році, так і в році наступному", - заявив представник Міноборони США.
Окрім того, в розпоряджені Пентагону також залишаються невитрченими додаткові 600 мільйонів доларів на допомогу Києву, які були виділені раніше в рамках закону про додаткові асигнування для України (USAA funds ред.)
"Так само, як і приблизно 600 мільйонів доларів, які були виділені в рамках законодавчого акту про додаткові асигнування для України, та залишились невикористаними. Ці кошти та само мають дворічниий термін використання. Отже, суть полягає в тому, що ми продовжимо дуже тісно співпрацювати з міжвідомчими структурами та з Україною, щоб гарантувати, що українці отримають те, що їм потрібно...ми впевнені, що зможемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - підсумував речник Пентагону.
Нагадаємо, що наприкінці червня цього року в Пентагоні завили, що вартість озброєння, надісланого в Україну з американських запасів протягом 2022-2023-го фінансових років, виявилась завищеною.
Про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону, Сабріна Сінгх. Таким чином, завдяки цій бухгалтерській помилці, Міноборони США отримало змогу витратити на оборонну допомогу для України на 6,2 мільярдів доларів більше, ніж очікувалося у поточному році.
Дивіться також: Куп'янська міська військова адміністрація оголосила про обов’язкову евакуацію з 37 населених пунктів.
Контрнаступ триває. Не вщухають рзмови про те, чи достатньо має Україна зброї для перемоги
Українські війська продовжують контрнаступ поки західні урядовці та експерти сперечаються щодо того, чи достатньо зброї було надано Україні і чи була вона надана для захисту від агресії, чи для перемоги у війні.
Вашингтонський Інститут вивчення війни (ISW) пише, що українські війська продовжують контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту та просунулися на окремих напрямках. Вони посилаються на Генштаб України, який повідомив про наступ в районі Бахмута та Бердянська, що на кордоні Донецької та Запорізької областей, та Мелітополя в Запорізькій області.
Звіривши ці повідомлення з даними геолокації за 9-те серпня, ISW пише, що «українські війська просунулися на північний схід від селища Роботине в західній частині Запорізькій області, але тривалість і масштаби цього просування наразі невідомі». Порівнюючи українські повідомлення з коментарями російських військових блогерів, ISW припускають, що українські сили просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області, і, можливо, захопили деякі російські позиції на південь від Бахмута.
Кореспондент телеканалу CNN Нік Пейтон Волш, який побував на передовій разом з українськими військовими поблизу Роботиного на Запоріжжі, каже, що бачив розбиту техніку з попередніх боїв, зокрема підбитий броньований автомобіль Bradley.
У сусідньому містечку Оріхів військові показали наслідки обстрілу російської авіації – знищені багатоквартирні будинки внаслідок влучання 500-кілограмових бомб.
Не маючи можливості подолати російську авіацію, українські військові змушені переховуватися під час нальотів, пояснює з укриття американський журналіст. Він каже, що ракетні обстріли бувають такими інтенсивними, що за 20 хвилин скидається по 20 ракет.
Журналіст каже, що американська машина Humvee, на якій вони їхали, мала такі зношені шини, що жоден американський солдат на ній би поїхав. Українські військові сказали, що втратили у цих місцях багатьох товаришів, коли намагалися «зробити те, що не спробувала б робити жодна армія НАТО з обладнанням, яке вони мали».
Але, каже, американський журналіст, обличчя українських військових прояснється, коли воони розповідають, що наближаються до звільнення ще одного українського населеного пункту.
Тим часом американська місія при НАТО пише у мережі X (колишня Twitter), що українські військові, на їхню думку, «добре підготовлені та оснащені».
«Хоча у цій війні попереду багато викликів, ми знаємо, що Україна добре підготовлена та оснащена. Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами продовжуватимуть надавати історично велику підтримку Україні зараз і в довгостроковій перспективі. З Україною скільки, скільки буде потрібно», – мовиться у твіті.
На цей допис зреагував колишній командувач військами НАТО в Європі генерал у відставці Бен Годжес, який вважає, партнери України «видають бажане за дійсне».
«Так, ми надали багато, – каже Годжес, – Але ми відмовляємося заявляти, що хочемо перемоги України, і ми не надаємо те, що справді необхідно… високоточну зброю великої дальності, щоб зробити Крим непридатним для російських сил і повітряні сили для підтримки наземних операцій», – твітує колишній військовий високопосадовець.
Останніми тижнями у західних ЗМІ з’являється дедалі більше статей та колонок про те, що пішло не так з українським контрнаступом. Одні оглядачі говорять про те, що війна зайшла у глухий кут і потрібно припиняти допомагати Україні зброєю, а натомість шукати можливостей для мирних переговорів з Росією.
Інші схиляються до думки, що Україна не отримала тієї підтримки, яка би була їй потрібна для перемоги, її армія діє з багатьма обмеженнями – західні партнери, зокрема не дозволяють їй обстрілювати російські військові об'єкти на території самої Росії, а зброя приходить з великими затримками.
Ті види зброї, про які Україна просила рік тому, приходять з запізненням на пів року, чи рік, і цей час Росія використовує для створення багаторівневих укріплень. Останні оглядачі закликають більше не зволікати, а надати Україні засоби для перемоги – зокрема, далекобійні ракети та авіацію.
- Голос Америки
Куп'янська міська військова адміністрація оголосила про обов’язкову евакуацію з 37 населених пунктів. Відео
Вцілілий після бомбардування Нагасакі: Вторгнення Путіна в Україну підвищує ризик ядерної війни як ніколи
Днями Японія відзначає роковини ядерних бомбардувань Хіросіми й Нагасакі. Повоєнна конституція Японії обмежила її військову міць. Але через світові загрози у Токіо змушені переглянути цю концепцію.
"Хібакуся" - таким терміном у Японії називають людей, які пережили ядерні бомбардування Хіросіми й Нагасакі. Зараз їм далеко за 80, але вони добре пам’ятають ті події.
"Я почув звук літака. Я подивився угору й мене засліпило яскраве світло, потім я почув вибух. Мене відкинуло метрів на 20 і я втратив свідомість. У мами були опіки обличчя і грудей. Мені обпекло половину обличчя", - згадує 83-річний Суеїчі Кідо із Нагасакі.
Разом із іншими "хібакусі" Кідо приїхав на відзначення роковин бомбардування Хіросіми, щоб нагадати світу про наслідки використання ядерної зброї.
"Кожна людина у світі зараз ризикує стати "хібакуся". Й вторгнення Путіна в Україну підвищує цей ризик як ніколи", - вважає він.
Ядерні удари США по японських містах в одну мить убили 215 тисяч людей, іще десятки тисяч померли у наступні місяці від ядерного опромінення.
Після поразки у Другій світовій війні військові сили Японії значно обмежили, а Конституція країни стала відома як "Мирна конституція", адже там передбачено відмову Японії від війни як засобу ведення державної політики та відмову від утримання війська.
Однак посилення міжнародної напруженості й зокрема мілітаризація Індо-Тихоокеанського регіону змінює це. Найближчі виклики безпеки для Токіо становлять Північна Корея та її постійні ракетні випробування, а також Китай із зазіханням на Тайвань та маневрами у Південнокитайському морі.
"Між Японією та Китаєм існує прірва у питанні можливостей оборони. Зараз японська влада визнає необхідність подолати її, і японці підтримують це, адже вони побачили, що сталось із Україною", - каже Тетсуо Котані, експерт Японського інституту міжнародних відносин.
До 2027 року Японія планує подвоїти свої витрати на оборону й посилити спроможність бити по ворожих базах, що було заборонено десятки років. Також у суспільстві змінюється ставлення до ядерної зброї. Тож Котані додає: "Усі японці розуміють, що ми маємо покладатись на американську "ядерну парасольку".
Кідо каже: його дуже непокоїть те, куди рухається світ зараз: "Найголовніше зрозуміти, що непорозуміння між державами не можна вирішувати силою". Він каже: сподівається, що болісні уроки Хіросіми й Нагасакі не будуть забуті.
Форум