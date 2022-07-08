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Фільтрація, проблеми з грошима, документами. Як українцям, змушеним в’їхати в Росію, звідти виїхати?
Мешканка Маріуполя Катерина Вовк виїхала з міста з чоловіком і 3-річною дитиною 19 березня. Їхня їжа закінчувалася, вони не мали чистої води і не могли знайти безпечного виходу з міста. Про російську евакуацію дізналися від сусіда, то ж приїхали в село Нікольське, що вже було окупуване російськими військами. Там сім'я провела ніч у шкільному спортзалі, спавши на кріслах. Їжі було мало. Наступного дня прибуло вісім автобусів.
"Водіями були російські військові. Приблизно 600-800 людей намагалися вміститися. Природно, всі не вміщалися, і почалася тиснява. Водії сказали, що чоловіків не повезуть. Майже на колінах я вмовила військових взяти нас усіх, разом із чоловіком, в автобус», – розповіла Вовк «Голосу Америки».
Їх привезли в Таганрог, місто з найбільшим табором для українців. Після фільтрації – яка в їхньому випадку обмежилася звичайними питаннями біографічного характеру – сім’ю відправили у великий шкільний спортзал, настільки заповнений людьми, що Вовк каже, у неї стався панічний напад.
Сім'я виїхала з Таганрога якнайшвидше, сівши на перший поїзд, і приблизно через 24 години прибула у Володимирську область, на схід від Москви. Там їх місцеві волонтери відвезли в санаторій у місті Ковров. За її словами, волонтери були доброзичливими, ввічливими та добре організованими.
"Потім приїхали люди зі слідчого комітету, які взяли у нас свідчення. Сказали, що ми будемо потерпілою стороною у військовому злочині з боку України", - сказала вона.
Вовк розповіла, що виїхати з Росії їм також допомогли волонтери. Її родині було важче виїхати з Росії, ніж в’їхати, але врешті-решт їм дозволили перетнути кордон з Естонією.
"На кордоні російські митники поводилися жахливо. Чотири години допитували чоловіків в окремій кімнаті, перевіряли телефони, читали листування, роздягали до трусів, розглядали татуювання", - розповіла вона.
Двадцятип’ятирічний мешканець Маріуполя Влад Шорохов виїхав з міста на день пізніше за сім'ю Вовк. Колишній репортер і менеджер ресторану, він зміг втекти зі зруйнованого артилерією міста. Він евакуювався через Росію до Фінляндії, де зараз працює на будівництві.
Шорохов покинув Маріуполь разом з матір'ю, бабусею, племінницею та іншими членами сім'ї та сусідами після того, як їм довелось провести три тижні у крижаному підвалі багатоповерхівки неподалік від заводу "Азовсталь". У той час вони були без їжі, води та світла.
Дев'ять осіб із групи Шорохова залишили свій притулок після нічного потужного обстрілу з боку російських військ. Про організовану росіянами евакуацію він дізнався від перехожого. Вони пробралися до місця зустрічі, де російські військові дали їм вказівку йти колоною до блокпоста за сім кілометрів.
"Ми простояли там просто неба та під обстрілом дев'ять годин. Ніхто не контролював чергу", - сказав він "Голосу Америки".
«Подивилися паспорти і сказали: «Ось вам автобус, він вас довезе до Новоазовська», — міста на окупованій території Донецької області на кордоні з Росією.
Групі Влада, на відміну від деяких інших, дозволили залишитися разом в автобусі, по дорозі в село Олександрівське, де члени групи оселилися в приміщенні школи. Звідти вони поїхали до села Сєдово до родичів, але їх зупинили на блокпосту та сказали повернутися в Олександрівське, щоб чекати так званої процедури «фільтрації».
Спікер Маріупольської міської ради Денис Кочубей розповів «Голосу Америки», що їм відомо про численні випадки людей, які проходять фільтрацію на окупованій території України та на російському кордоні. За його словами, деяких українців обирають для так званої «глибокої фільтрації» — процесу, який передбачає тривалі допити і часто побиття. Процедура використовується переважно проти чоловіків, особливо тих, хто служив у збройних силах.
"Якщо у людини навіть є татуювання, якась українська символіка, навіть жовто-блакитна футболка, якась література українською мовою, вони необережно скажуть слово українською, це може бути приводом для жорсткого фільтрування", - сказав Кочубей.
У випадку з групою Шорохова, одного чоловіка відтягнули на блокпосту біля Сєдово, де його допитували протягом двох годин і забрали більше половини готівки.
Замість того, щоб повернутися в Олександрівське, група Шорохова попрямувала до російського кордону, де сказали прикордонникам, що їх уже піддали фільтрації.
Їхній час у Росії був менш насиченим. Вони приїхали в південне місто Таганрог, переночували у знайомих, а потім частина групи потягом і на таксі доїхали до кордону з Фінляндією. Шорохова піддали жорсткому допиту на російському боці кордону, який включав перевірку його телефонних даних і тривав понад шість годин. І все-таки йому дозволили виїхати.
У березні Україна закрила посольство та консульства в Росії. Водночас, за даними агентства ООН у справах біженців, кордон з Росією перетнули понад мільйон громадян України. На своєму порталі, який регулярно оновлюється, УВКБ ООН повідомляє про понад 1,5 мільйона українських біженців у Росії.
Представниця УВКБ ООН пояснила «Голосу Америки», що організація не розрізняє українців, які приїхали до Росії добровільно чи з іншого боку. "Нам відомі повідомлення про примусові депортації, але ми не маємо засобів перевірити такі повідомлення", - сказала вона.
Російські ЗМІ повідомляють, що до Росії з України, включно з тимчасово окупованими територіями, прибуло понад 2,1 мільйона людей. Російська влада характеризує їх як біженців і повідомляє, що їм надали матеріальну допомогу на суму понад 1.5 млрд рублів.
Українська влада вважає цих людей депортованими або примусово вивезеними. Віце-прем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила українським ЗМІ на брифінгу 20 червня, що з початку війни до Росії було примусово депортовано 1,2 мільйона українців, у тому числі 240 тисяч дітей.
Від 24 лютого російські війська перекрили половину гуманітарних коридорів, організованих українською владою, повідомила вона на брифінгу.
Багатьом важко покинути Росію, оскільки у них немає документів і грошей, або їх переселяють у віддалені куточки країни, сказала Олександра Матвійчук, українська правозахисниця і голова "Центру громадянських свобод".
"В одному випадку сім'ю вивезли до Владивостока. Дружина була вагітна, а в чоловіка не було документів. Вони не хотіли, щоб їхня дитина народилася в Росії і отримала російські документи", - розповіла вона "Голосу Америки”.
Міжнародний Комітет Червоного Хреста має офіс у Москві, який, як вони повідомили в електронному листі "Голосу Америки", «підтримує роботу російського Червоного Хреста, включно з програмою надання грошової допомоги людям, які були змушені покинути свій край внаслідок конфлікту."
Багатьом українцям довелося в короткий термін залишити свої домівки без документів. За словами Матвійчук та російських волонтерів, які розмовляли з «Голосом Америки», для них найскладнішим завданням може бути заміна відсутніх документів.
За словами волонтерки з Санкт-Петербурга, ім’я якої "Голос Америки" не називає з міркувань безпеки, російські волонтерські організації надають громадянам України, які бажають виїхати з Росії, грошову та практичну допомогу, включно з оплатою ночівлі та квитків на поїзд чи автобус.
«Виїхати [з Росії] неважко, якщо у вас є документи», — сказала вона. «Але виїхати з копіями документів» або з ДІЯ, неможливо. Це стає ще складнішим для сімей з новонародженими, які можуть взагалі не мати документів, пояснила вона.
У цих та подібних випадках Міністерство закордонних справ України рекомендує звертатися за допомогою до посольств України в сусідніх країнах або на гарячу лінію Департаменту консульської служби МЗС. Дипломати, пояснив він, працюватимуть з кожним окремим випадком, але часто допомогти цим людям, які виїхали із тимчасово окупованих територій, непросто.
«Коли немає нічого взагалі, території захопленні, немає доступу до їхніх документів і різних систем, це накладає труднощі саме у допомозі цим людям», - сказав Олег Ніколенко, речник МЗС України.
Він сказав, що український уряд робить усе можливе, щоб допомогти. Наразі Кабінет міністрів розробляє рішення, яке б спростило документування цих людей і дало їм можливість перетнути російській кордон із третьою державою. Також Київ сподівається на міжнародну допомогу.
"Розглядається можливість залучення третьої країни, яка могла б, наприклад, допомогти в частині здійснення консульських послуг", - сказав він.
Ніколенко зазначив, що з початку повномасштабної війни кілька сотень громадян України звернулися до консульств України з проханням про допомогу.
Не всі українці хочуть залишати Росію, розповідають правозахисниця Матвійчук, волонтери та українська влада. З дев'яти осіб групи Шорохова четверо залишилися в Росії. Деякі українці приєднуються до своїх родичів у Росії, знаходять роботу. Інші ж, каже Матвійчук, не звертаються по допомогу волонтерів чи дипломатів просто тому, що вони настільки розчавлені обставинами, що в них просто немає сил це зробити.
"Вони кілька тижнів були в бомбосховищах під російськими бомбардуваннями, без їжі, води та електроенергії. Вони втратили своїх рідних чи близьких. Вони опинилися в країні-агресорі, не знаючи, що їм робити. Боюся, у багатьох людей немає внутрішньої волі боротися і вирватися з цих обставин», – сказала Матвійчук.
У статті використано інформацію Голосу Америки, ТСН, російського агентства ТАСС.
Всі новини дня
Андрій Хливнюк – про «Калину», пробудження української нації та закінчення війни. Ексклюзивне інтерв'ю
У той час, коли до Києва наближалися російські війська, соліст гурту "Бумбокс" і тероборонець Андрій Хливнюк виконав пісню «Ой, у лузі червона калина» акапело на порожній Софійській площі. За лічені дні відео розлетілося світом. Про культурне значення цієї пісні, об’єднання українців і незворотні зміни суспільства Мирослава Гонгадзе поспілкувалася із Андрієм Хливнюком у Києві.
Андрій Хливнюк: Це було от там от, бачиш де лайт-бокс стоїть. Ми їхали машиною і сперечалися про акустику. Тут було порожньо, всі чекали вже інвейжн [вторгнення – ГА]. Я їхав, показував як працює акустика в відбитті будівель і площі на прикладі повстанської пісні. Але звичайно, я трошки лукавлю, я знав що з цього буде, просто я не знав, що буде аж такий масштаб. Відчуття було в повітрі, що ми згуртувалися, але все одно був якийсь момент, коли потрібен якийсь поштовх [для того, щоб зрозуміти - ГА], що ми всі разом, ми тут; що ми не покинемо той мірнячок [мирне населення – ГА], який тут полишався, і будемо змагатися за місто, і свою країну. Ми не єдині, таких багато – «Доброго вечора, ми з України», «Русский корабль».
Мирослава Гонгадзе: Але твій спів підняв світ, і це дуже важливо.
АХ: Так, для мене це дуже важливо, ба більше це дало [мені – ГА] той момент якогось прозріння та можливості для того, щоб я зараз не переживав, що я не є частиною надходження коштів на гуманітарну допомогу. Всі люди в світі, які слухають цю пісню, royalties [гонорари – ГА] від неї йдуть на «War Child» [«Дитина війни» - благодійна організація – ГА]. Коли ідеш захищати своїх дітей, родину, і країну, ти рятуєш їх майбутнє. Як мінімум, кожен твій день такої роботи, зменшує кількість їх потенційних днів цієї роботи.
МГ: Ти отримав поранення, що це було?
АХ: Це було форсування річки Ірпінь при зачистці Ірпеня. Наш підрозділ повинен був підсилити і підсилив сили захисту Києва і зачищав, разом з іншими різними підрозділами Збройних Сил та поліцейськими підрозділами, від ворога в околиці Києва. Зараз я вже аналізую, що ворог був тут, біля воріт столиці, але серед захисників в повітрі не було відчуття поразки.
МГ: Ти говориш, що це було, ніби це вже закінчилось, але воно ще не закінчилось.
АХ: Це ще не почалось, це тільки початок. Багатьом людям тут здається, що війна відкотилася на Схід і ми можемо про щось говорити. Це не так, три дні тому були прольоти і прольоти [тривають – ГА] постійно, фашисти кидають ракети куди завгодно. Це треба розуміти і перебудувати все своє життя. Ми як в дикому полі як колись в 1648-му, ми завжди мусимо бути озброєні. Коли станеться перемога, всі будуть радіти і видохнуть, але жити, очікуючи на неї, можна просто з глузду з’їхати. Навіщо така травма. Просто треба розуміти, що зброя – це як була викрутка в хаті, мікрохвильовка, і от для знищення тарганів є ще один засіб. Зброя, такмед [тактична медицина – ГА], броня, постійне навчання для дітей та один одного як з цим безпечно поводитись, та як цим користуватися. Як кажуть американці, це ще один basic skill [базовий навик – ГА].
МГ: Зараз вся медійна кампанія налаштовує людей, що ось війна закінчиться і прийде норма. Ти мені зараз кажеш і я відчуваю, що норми не буде.
АХ: Це нова норма. Добре, що їм транслюється меседж, що війна скінчиться. Вона ж колись скінчиться - через рік, десять, сто, але скінчиться. Так було і так буде. Тримати людей у постійній напрузі – уяви, яка це кількість серцево-судинних захворювань і ще чогось. Неможливо не спати постійно, турбуватись, перейматись. І що я збагнув і що я побачив – ти питаєш, як змінилося моє життя. Дуже велика різниця між людьми, які живуть обороною і людьми, які намагаються абстрагуватися від неї. Різниця заключається в наступному: ті, хто обороною живуть – вони діють, не емпатують, і розмовляють між собою, що в нас ще буде час оплакати, переживати, турбуватися. Зараз треба діяти, в ось цей час, коли треба не плакати і страдати «ой біда, ой мамо, війнонька, ой Господи, люди гинуть». Ні, треба робити так, щоб найменшою кількістю втрат, ми досягли найбільшого результату - звільнити повністю всю Україну від ворога. А потім - будь ласка. Татуювальники і психотерапевти піднімуться сильно, вони будуть такі як pimp [людина, що нелегально заробляє гроші та вдягається у екстравагантне вбрання – ГА], всі будуть ходити в леопардових костюмах.
МГ: А ти ким будеш, тоді?
АХ: Я залишуся собою. Зверни увагу, як трансформувала нова реальність суспільство.
МГ: Однозначно, я якраз хотіла тебе про це спитати – як ти бачиш, яка відбулася трансформація вже сьогодні?
АХ: Я - як консолідаційний наркоман. Мені хочеться ще більшої консолідації суспільства. І після війни теж. Швидкі реформи - тільки зараз. Недоліки ці всі, бюрократію – це все ми мусимо знаходити в собі сили змінювати. Ми мусимо зрозуміти, що тепер якась електоральна частина буде з досвідом бойовим, як так зробити, щоб ці всі люди не тільки мали PTSD [посттравматичний стресовий розлад - ГА], або швидше його позбулися, а треба усвідомити, що можливо буде наш Eisenhower [Дуайт Ейзенхауер - ГА], можливо в нас з’явиться наш Маршалла План, але для цього багато треба зробити. Ми воюємо за те, щоб не стати частиною концтабору і щоб не використовували нас і наших дітей як гарматне м’ясо у наступних кампаніях імперських. (…) Скільки нам – тридцять років. Тисячолітній культурі тридцять років, що це значить? Я маю надію на євроінтеграцію, реформи під наглядом [Європейського Союзу – ГА]. Якщо ми говоримо і декларуємо цінності, що ми хочемо бути частиною цивілізованого світу, мабуть це говорить і про те, що ми мусимо [діяти – ГА]. Знаєш цей жарт майданівський, якщо Україна – це Європа, то, тоді, виходить, що і Європа – це Україна.
МГ: Як взагалі ти бачиш закінчення цієї війни?
АХ: Дуже просто. Окупаційний контингент або тікає, або вмирає, виплачуються репарації, жорсткий візовий режим – до речі, вітаю тебе, нарешті це сталося, тридцять років [очікування – ГА], і на якісь покоління забуваємо про цю недоімперію.
МГ: А як ти бачиш ситуацію з сусідами – що буде з Білоруссю, що взагалі буде з Росією?
АХ: Мені по-барабану, що вони захотять з собою зробити, це їх конкретна проблема та справа, і в цьому різниця між нами. Я не хочу давати поради іншим народам і як будь-яка нормальна людина не приходить в інший будинок зі своєю іконою і не починає розказувати, як їм жити. Хай живуть як хочуть, просто від нас відлізуть.
МГ: Слухай, а в тебе зараз відчуття творчості, натхнення з’являється чи ти просто вкопуєшся?
АХ: Ми їмо, спимо, працюємо, зараз я не встигаю просто відповідати всім людям в месенджерах усіх, не те, що щось писати. Для того щоб писати – треба працювати над цим, ти мусиш бути один або з колегами своїми і ви мусите пірнути в той процес, і це не швидка штука. Я не мультизадачна людина, робим це – значить робим це і все. Але, може, воно накопичується, так буває в мене іноді, що накопичується матеріал, на якийсь hard disc [жорсткий диск - ГА] записується і потім буде якийсь салют ідей, але побачим, куди поспішати.
МГ: Ще трошки про музику. Зараз українські плей-листи дуже специфічні. Зрозуміло, що все про війну, але вони такі hard [складні - ГА]. В тебе є якесь відчуття про зміну смаків суспільства?
АХ: Так, зараз хвиля величезна протестного націоналізму і це нормально.
МГ: Тебе це тішить?
АХ: Тішить, але мені все-таки хочеться глибшого діалогу артиста з собою і, все-таки, виховної якоїсь функції.
МГ: Ще одне про світ взагалі. Україна так вистрелила – війна, жахи, але це ж просто неймовірно, такого не можна будо очікувати декілька років тому взагалі. Це зрозуміло для тебе, що світ так повстав за Україну?
АХ: А чому, ти думаєш, «Калина» так всіх збентежила? Її ж знали всі з дитинства, кожен з нас. Може ми не вкладали сенс, але ми її знали, вона у нас була в крові – що ми воїни, нація вільних людей. Це було нормально, коли вистроїлися черги, повна площа людей, які кажуть «зброя, давайте зброю, швидше, ворог іде». Вони не кажуть куди тікати і що робити, вони кажуть – бігом, по спрощеній процедурі. Це було і можна було цим пишатися. І зараз є чим пишатися. Воюють героїчно хлопці. Пацани курять під вогнем, стоячи в повний зріст деякі. Я їду, бачу їх в капсулі своєї чи в якомусь пікапі. Воно все горить і гупає, а пацани курять і підморгують. Звісно, є дуже різні ситуації – хтось вперше потрапив під обстріл і страшно. Всім страшно, але яка сила духу, як воюють татусі і дідусі, як наче він пішов на город картоплю вибирати. Без адреналіну і емоцій, просто роблять справу і все. Це щось неймовірне. Без повітряної підтримки, снайперу ззаду, якихось спецпризначенців збоку, просто беруть баломбу велику, йдуть і палять ту броню, яка на них пре. Це з чим там можна порівняти це відчуття?
МГ: Як би ти історично назвав цей період в Україні?
АХ: Це як наче прокинутися з летаргічного сну. Це пробудження. Це повернення до змагань за те, щоб бути самими собою, і ці змагання тривають століттями. Тільки сьогодні не просто змагання когось з невеличкої частки, якихось прозрівших людей, це змагання величезної нації. Це вже не просто народ в кайданах, це країна, визнана в усьому світі, це величезна сорокамільйонна країна. Безумовно, це пробудження.
МГ: Це повернення, про яке ти говориш, остаточне? Це повернення без повернення?
АХ: Я не знаю що це, можливо, це перегони. Я сподіваюсь, що ми вивчили помилки 18-20-х і помилки 45-го року. Я просто на це сподіваюсь і в це вірю. Я не хочу дуже сильно, щоб Іванко мій носив цей «комок». Я хочу, щоб ті, що втекли, знайшли собі інше краще життя закордоном або повернулися. Але я не хочу, щоб наступне покоління дізналося, що таке війна. Мені здається, що в нас є великий шанс, як у суспільства, закінчити це вже раз і назавжди. Просто не мати більше ні меншовартості цієї рабської, не шукати собі метрополій більше. Врешті-решт, стати самодостатніми.
Колишній прем’єр Японії Сіндзо Абе помер після нападу на нього – ЗМІ
Колишній прем’єр Японії Сіндзо Абе помер через кілька годин після того, як 8 липня у нього стріляли під час передвиборчої промови на заході країни, повідомила японська телекомпанія NHK. Інші подробиці наразі невідомі.
За словами генерального секретаря кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, 67-річний Абе був госпіталізований у критичному стані після стрілянини.
Напад стався в місті Нара на заході Японії: в спину Абе двічі вистрілили з рушниці, коли він виступав на мітингу з промовою на підтримку кандидата від його партії на виборах верхньої палати парламенту Японії, що відбудуться в неділю.
67-річний Сіндзо Абе пішов у відставку з посади прем’єра у 2020 році за станом здоров’я, але залишався впливовою фігурою у владній Ліберально-демократичній партії Японії.
Вперше Сіндзо Абе очолив уряд Японії у вересні 2006 року. Через рік він подав у відставку за станом здоров’я. Абе переобрали на посаду прем’єра в грудні 2012 року.
Серед усіх голів урядів Японії він лідирував за кількістю безперервних днів перебування на посаді.
Лавров невдоволений, що на G20 говорять про війну Росії в Україні
Російська війна в Україні та її наслідки для світової економіки стали провідними темами зустрічі на індонезійському острові Балі міністрів закордонних справ Групи 20 (G20) найбільших економік світу.
Ми разом будемо дуже чітко давати зрозуміти про нашу позицію стосовно Росії...Пенні Вонґ
Господарка зібрання індонезійська міністерка Ретно Марсуді 8 липня закликала колег “шукати шляхи просування вперед” і покласти край війні.
Вигуки “чому ви не припинете війну?” лунали, коли на початку зустрічі Марсуді потискала руку російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову.
Низка міністрів зокрема представники країн Групи 7 відмовилися брати участь в урочистому обіді, куди був запрошений Лавров.
“Ми разом будемо дуже чітко давати зрозуміти про нашу позицію стосовно Росії і щодо поведінки Росії”, - сказала очільниця міністерства закордонних справ Австралії Пенні Вонґ.
Російський міністр поскаржився на те, що російська війна стала предметом критичної уваги і запропонував натомість зосереджуватися на вирішенні економічних питань.
Лавров докоряв західним представникам за те, що він називав “русофобією”.
Японський міністр сказав, що з огляду на війну колеги не можуть поводитися так, ніби нічого не сталося.
На минулій зустрічі міністрів фінансів країн G20 у квітні у Вашингтоні низка представників демонстративно вийшли на знак протесту під час виступу російського міністра.
Але в зустрічі беруть участь також представники країн, які відкрито не засудили напад Росії на Україну та російсько окупацію українських територій, зокрема такі як Індія, Індонезія, Китай, Південно-Африканська Республіка.
Індонезія пропонує зосередитися на тому, як бідніші країни будуть вражені зростанням цін на харчі, що зокрема спричинено російсько-українською війною.
Українського міністра закордонних справ Дмитра Кулебу запросили виступити перед зібранням G20 і він мав зробити це з допомогою відеозвязку.
Юридична практика, кав’ярня: історії вимушених переселенців, які відкрили бізнес у новому місті. Відео
Не сидіти на шиї у держави - таким принципом керуються вимушені переселенці, про яких наша наступна історія. Юрист з Харкова започаткував нову практику у Рівному, а група молоді з Бородянки, Ірпеня та Ніжина відкрила кав’ярню у Львові.
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