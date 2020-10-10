Новий рекорд в Україні: понад 100 смертей з COVID-19

Понад 100 померлих з коронавірусом за добу зафіксували в Україні на ранок суботи 10 січня.

За даними Ради національної безпеки та оборони України впродовж 9 жовтня виявлено 5 728 випадків зараження коронавірусом, 108 людей померли.

При цьому найбільше інфікувань та смертей сталося у Києві: 532 нових хворих, 6 летальних випадків.

Україна зафіксувала також новий рекорд за кількістю шпиталізованих. 9 жовтня до лікарень з діагнозом COVID-19 потрапили 990 пацієнтів.

Напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов застерігав, що у лікарнях стрімко заповнюються ліжка, медична система може не витримати, ситуація серйозніша, ніж будь-коли від початку епідемії.

Щоб збільшити кількість тестувань на COVID-19, уряд у п'ятницю ухвалив постанову про виділення коштів приватним лабораторіям для проведення безоплатних тестів.

На брифінгу в суботу міністр Степанов пояснив, як це працюватиме.

"Це не означає, що зараз приватні лабораторії почнуть робити для людей з вулиці ці тести", - сказав Степанов.

За його словами, забір зразків здійснюватимуть лікарні або мобільні бригади МОЗ, а приватні лабораторії лише аналізуватимуть ці зразки на своєму лабораторному обладнанні.

В такий спосіб Міністерство охорони здоров'я обіцяє збільшити кількість ПЛР-тестів з нинішніх 35 тисяч до 50 тисяч на добу.

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