Війна з Росією наблизила Україну до Європи

У той час, як українські війська протистоять підтримуваним Росією сепаратистам та регулярним російським військам на Донбасі, де лише цього року загинуло приблизно 100 українських військовослужбовців – насправді вирішується важливіша справа – місце України в Європейському Союзі, пише видання Weekly Standard.

Минулого місяця Нідерланди ратифікували угоду про вільну торгівлю України з ЄС, яка є частиною Угоди про асоціацію між обома сторонами. Це велике досягнення України.

Підкреслюючи значення того факту, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив: «це надсилає нашим українським друзям важливий сигнал з Нідерландів і всього Європейського Союзу: місце України в Європі. Майбутнє України з Європою».

Після підписання усіх документів, українці зможуть подорожувати без віз до країн Європейського Союзу. Президент України, пише Weekly Standard, назвав угоду «розлученням з Росією».

Тимчасом Верховна Рада розглядає новий законопроект, який дозволить індивідувальним парафіям Православної церкви вирішити, чи вони й далі хочуть залишитися під Московським патріархатом чи перейти до УПЦ Київського патріархату. У цьому конфлікті обидві сторони бачать змагання між підпорядкуванням імперській церковній організації і правом обрати свою незалежну Церкву. Це може виявитися сильною ідеологічною зброєю на шляху до релігійної незалежності українців.

Інший закон встановить обмеження на релігійні організації, які пов’язані з «державою-агресором». Від релігійної групи чи організації вимагатиметься також, щоб вона визнала територіальну цілісність і суверенітет України.

Вже існують ознаки того, кому належить майбутнє. Згідно з українським центром Разумкова, 92% громадян України вважають себе етнічними українцями. Це на 6% більше, в порівнянні з 2015 роком, і на 13% більше, ніж у 2001 році. Серед респондентів віком від 18 до 22 років ця більшість сягає 96%.

Опитування не було проведене в Криму. Ця, умовно кажучи, «українізація» посилилася після російської агресії проти України, частково тому, що деякі етнічні росіяни в Криму тепер повністю вважають себе українцями, хоча в них і російські родичі.

Недавно президент Порошенко указом заблокував популярні в Україні соціальні мережі, які використовувались для поширення неправдивих даних і російської пропаганди.

Протягом останніх кількох років Росія кілька разів вдалася до військової сили, щоб перешкодити поширенню НАТО і Європейського Союзу. У 2008 році, у відповідь на бажання Грузії стати членом обох організаціїй, російські війська здійснили агресію і зайняли два автономні регіони – Абхазію і Південну Осетію. Коли президента Януковича усунули від влади в Києві, російські війська зайняли Крим, пізніше анексували український півострів, і опісля підтримали сепаратистів на Донбасі, кажучи що, як і у випадку Криму, Росія захищає інтереси місцевого російськомовного населення.

З того часу, пише Weekly Standard, справи не пішли по думці Росії. Захід наклав санкції проти індивідувальних росіян і установ. Після збиття російськими військами малайзійського пасажирського літака рейс MH-17 над Донбасом, США, ЄС та інші країни наклали додаткові секторальні санкції, які мають вплив на російську економіку. До речі, Росія і далі твердить, що літак збили сепаратисти, хоча зрозуміло, що використана при цьому модерна зброя доступна лише збройним силам країни.

Своїми непродуманими рішеннями Путін лише довів до зближення України і Європейсього Союзу. «Це погано для Путіна, добре для Європи і добре для нас», - констатує видання Weekly Standard.

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