Україна сподівається рішення США щодо «обіцяних» ракетних систем

Українські представники посилили заклики до західних партнерів про якомога швидше постачання Україні важких озброєнь і зокрема ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) на тлі запеклих боїв на Донбасі, де російські війська використовують те, що українські представники називають перевагою росіян у ракетно-артилерійських озброєннях.

Сполучені Штати раніше казали нам, що ми отримаємо РСЗВ. Зараз вони у процесі вироблення цього рішення.

«Теперішній наступ окупантів на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним. Попасну, Бахмут, Лиман, Лисичанськ, Сєвєродонецьк вони хочуть перетворити просто на згарище», - сказав президент Володимир Зеленський у зверненні оприлюдненому в ніч з 26 на 27 травня.

Радник українського президента Михайло Подоляк поширив у Twitter відеозапис вибухів у результаті обстрілу російськими «вогнеметними системами», що він подає як приклад застосування «найважчої неядерної зброї проти українців, змушуючи людей горіти живцем».

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що Україна сподівається отримати системи ракетного залпового вогню від США.

«Сполучені Штати раніше казали нам, що ми отримаємо РСЗВ. Зараз вони у процесі вироблення цього рішення. Принаймні це те, що вони нам кажуть. Наше єдине прохання до них у тому, щоб це рішення було схвалене якомога швидше. Бо для нас кожен день означає втрачені життя, втрачені кілометри нашої землі», - сказав Кулеба у відео в Twitter.

Американський телеканал CNN також повідомляє, що адміністрація Байдена розглядає рішення про надання Україні сучасних ракетних систем залпового вогню американського виробництва.

«Але адміністрація Байдена впродовж тижнів вагалася, чи надсилати такі системи через стурбованість в Раді національної безпеки, що Україна може використати ті системи для наступальних ударів всередині Росії», - йдеться у повідомленні CNN з посиланням на неназваних офіційних представників.

Ті ж неназвані представники сказали телеканалу, що «іншим міркуванням, яке турбує в адміністрації Байдена, є те, чи можуть США дозволити собі віддати багато потужної зброї з власних арсеналів».

CNN повідомляє, що надання ракетно-артилерійські систем Україні розглядає також Велика Британія, яка хотіла б вирішувати це питання узгоджено з американцями.

Критика Німеччини

Український посол в Берліні Андрій Мельник знову гостро розкритикував уряд Німеччини, найбільшої країни ЄС, за затягування з наданням військової допомоги Україні.

Німецький канцлер Олаф Шольц виступив 26 травня на Всесвітньому Економічному форумі у Давосі з півгодинною промовою, в якій засудив Росію за «імперіалізм» і наголосив, що Москва повинна зазнати поразки в Україні.

Але українські представники та інші критики німецького уряду вказують, що, скориставшись гаслами, канцлер змовчав про те, що критики називають затримуванням обіцяної Україні допомоги, зокрема коли йдеться про бронетехніку й важкі озброєння.

Навіть ні слова про суперечки щодо німецьких танків і важких озброєнь для Києва, нічого про тривалі відмови.

«Треба, щоб Путін не виграв цю війну. І я переконаний, що він її не виграє», - заявив Канцлер з трибуни у Давосі, додавши, що «сьогодні захоплення Росією усієї України виглядає ще віддаленішим, ніж на початку війни, завдяки вражаючим оборонним зусиллям українсько армії і населення».

На тлі дискусій у політичних колах про те, чи повинна Україна йти на поступки Росії, Шольц також сказав: «Важливо дати Путіну чітко зрозуміти. Не буде продиктованого миру. Україна на це не погодиться. І ми також не погодимося».

Німецька газета Bild назвала ті заяви такими, що не мають значення, оскільки, як пише часопис, не пролунало «навіть ні слова про суперечки щодо німецьких танків і важких озброєнь для Києва, нічого про тривалі відмови».

Bild також цитує українського посла Андрія Мельника про те, що у військовому плані «Берлін залишив Україну напризволяще».

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав у Давосі 25 травня: «Ті країни, які затягують питання щодо надання Україні важких озброєнь повинні зрозуміти - кожен день, який вони витрачають, вирішуючи, зважуючи різні доводи, про те, робити це чи ні, людей вбивають: солдатів, цивільних. Знищують міста і села».