Тейлор: “Україна може просити про статус основного союзника поза НАТО і водночас працювати над повноцінним членством”.

Верховна Рада України не підтримала звернення до Конгресу США щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA). За рішення проголосували лише 24 народні депутати.

Напередодні щодо цього питання тривали дискусії. Зокрема посолка України в США Оксана Маркарова висловила застереження щодо такого кроку. Вона зауважила, що Міноборони України щойно підписало рамкову угоду з Пентагоном щодо стратегічних основ оборонного партнерства, яка є стартом для виходу оборонного партнерства Києва та Вашингтона на новий рівень.

“Україна визначилась, що наша мета - членство в НАТО. Це єдине системне і інституційне вирішення для безпеки нашої країни і це записано в нашій Конституції. … MNNA - статус для країн, які не планують/не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО. Це точно не про нас”, - написала посолка у Facebook.

Водночас колишній посол США в Україні Вільям Тейлор вважає, що один крок не заважає іншому.

“Ніхто не ставить під сумнів, що повноцінне членство України в НАТО є кращим. Якщо вибір стоїть між одним та іншим, однозначно слід цілитись на членство в НАТО, бо статус основного союзника не дає безпекових гарантій Україні. Але цього вибору не має бути - країна може мати обидва варіанти”, - сказав Вільям Тейлор у коментарі "Голосу Америки".

Україна може просити про статус основного союзника США поза НАТО вже зараз. І водночас працювати над тим, щоб здобути членство в НАТО.

“Україна може просити про статус основного союзника США поза НАТО вже зараз. І водночас працювати над тим, щоб здобути членство в НАТО”, - додав дипломат. - “Твердження про те, що якщо ви отримали статус союзника поза НАТО, то не зможете стати повноцінним членом НАТО - неправда. Для цього нема жодної причини і нема жодних обмежень”.

Своєю чергою, колишній командувач сухопутними силами США в Європі лейтенант-генерал Бен Годжес сказав "Голосу Америки", що довіряє доброму судженню української посолки в США.

“Тим не менш, я думаю, що пріоритетами на найближчий час є дві речі. Перша - розвинути стратегію США для ширшого чорноморського регіону. І друга - зробити все можливе, щоб посилити двосторонні відносини між США та Україною. Це є передумовами для переконливого аргументу для членства України в НАТО”, - сказав Бен Годжес.

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