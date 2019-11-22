Приватбанк не віддадуть і повернення коштів не буде, переконує прем'єр-міністр Гончарук

Український прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що олігархи не мають впливу на його уряд та на президента Володимира Зеленського.

Гончарук був змушений, виступаючи перед аудиторією у Лондоні, неодноразово доводити, що нова влада у Києві здатна проводити незалежну політику і реформувати країну так, щоб потужні підприємці з політичним впливом підкорялися правилам конкуренції та поважали закон.

Справа Приватбанку є показовою про Україну для усього світу. Тому, звичайно, ми стоїмо на тому, що ні цей банк, ні кошти з нього не повинні бути повернені...

Президент Зеленський перебуває під особливою увагою з огляду на його зв’язки з мільярдером Ігорем Коломойським, одним зі співвласників націоналізованого 2016 року Приватбанку.

Донедавна Коломойський кілька років жив переважно за кордоном після того, як у Приватбанку були виявлені недостачі на кілька мільярдів доларів, і проти нього та іншого співвласника, Геннадія Боголюбова, подані судові позови для повернення коштів.

Коли Володимир Зеленський став президентом, Ігор Коломойський повернувся в Україну і ще активніше доводить, що націоналізація була незаконною, і що держава має компенсувати втрату.

“У нас є дуже чітке розуміння, у мене, у президента, в уряду, що справа Приватбанку є показовою про Україну для усього світу. Тому, звичайно, ми стоїмо на тому, що ні цей банк, ні кошти з нього не повинні бути повернені попереднім акціонерам”, - сказав Олексій Гончарук у лондонському Королівському інституті з міжнародних справ, Чатам Гаус.

35-річний прем’єр-міністр заявив, що стосовно Приватбанку, і зокрема у відповідь на можливі судові рішення у низці позовів по справі, в уряду “є стратегії, і ми готові до будь-якого розвитку подій”.

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“Уряд України, команда президента буде робити усе від нас залежне, щоб цей приклад став сигналом того, що в Україні все змінилося”, - наголосив Гончарук.

Він визнав, що олігархи мають гучний голос, який лунає через засоби масової інформації в Україні і за кордоном, але це за словами прем’єра “лише показує те, що вони хочуть здаватися впливовими, а насправді їх вплив зменшується”.

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Серед способів скорочення злоякісного впливу приватних інтересів в українській економіці Олексій Гончарук назвав збереження незалежності Національного банку України, боротьбу з монополіями, особливо в інфраструктурі, а також, приватизацію державних підприємств і встановлення верховенства закону з допомогою нової реформованої системи судочинства.

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