НБУ повідомив про небезпеку нової кібератаки

Національний банк України заявив про те, що він повідомив державні й приватні фінансові установи про виявлення нового шкідливого програмного забезпечення, а служби безпеки підтвердили, що Україна знову опинилася перед лицем таких атак, як та, що завдала удару глобальним системам у червні.

Атака, що сталася 27 червня, відома як NotPetya, завдала збитків багатьом українським урядовим діловим установам перед тим, як швидко поширилась через багатонаціональні корпоративні мережі, що ведуть діяльність у Східній Європі.

З того часу Національний банк України співпрацює з організацією CERT, яка користується підтримкою з боку уряду і поліції, щоб посилити оборону українського банківського сектора шляхом швидкого обміну інформацією.

«З цієї причини 11 серпня Національний банк негайно повідомив банки про появу нового шкідливого коду, його характеристики, індикатори і потребу запровадити заходи, щоб запобігти зараженню», – заявив Національний банк України у листі, які надіслано електронною поштою.

Згідно з листом, надісланим банкам, з яким ознайомилося інформаційне агентство Reuters, зловмисний код поширюється через відкриття прикріплених документів Word.

«Характер цього зловмисного коду, його масове поширення і факт, що в час його поширення, його не виявили будь-які антивірусні програми, вказує на те, що ця атака є підготовко до масованої кібератаки проти корпоративних мереж українських» ділових кіл, сказано в листі.

Україна, яку дехто вважає, незважаючи на заперечення з боку Кремля, «піддослідним кроликом» для російських атак, веде затяжну боротьбу на захист своїх державних установ.

Державна поліція для боротьби з кібератаками і Рада з національної безпеки і оборони заявила, що Україну можуть атакувати 24 серпня подібним до NotPetya вірусом, коли країна відзначатиме незалежність після виходу зі складу Радянського Союзу.

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