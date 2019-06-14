"Конгресмени питають про Зеленського, розпуск Ради". Активісти діаспори розповіли про "Українські дні" у Конгресі США

Кожного з конгресменів турбує, що ми думаємо про президента України і про його політику

У Конгресі США відбулись так звані "Українські дні". Це щорічна подія.

Представники української діаспори зустрілись з конгресменами США, аби розказати про нагальні проблеми України і заручитися їхньою підтримкою. Цьогоріч ці зустрічі припали між двома виборами — президентськими і парламентськими. Розповідаємо, про що українці говорили з конгресменами.

Ірина Мазур приїхала до Вашингтона з Пенсильванії — в українських днях у Конгресі вона бере участь вже п’ятий рік поспіль. Цьогоріч, як і ще близько сорока українців, вона весь день провела, зустрічаючись з конгресменами й сенаторами.

“Ми сюди прийшли з певним рядом питань — це підтримка санкцій, невизнання анексії Криму, надання Україні фінансової та військової допомоги”, — каже Ірина Мазур. “Але в ході цих зустрічей задаються живі запитання — і кожного з конгресменів турбує, що ми думаємо про президента України і про його політику. Про останні призначення, про розпуск українського парламенту. В нас вже було 4 зустрічі, і кожен з представників конгресу нам задав ці питання в тій чи іншій формі”.

Всі завжди звертають увагу, що наші кампанії громадського лобіювання є дуже потужними — що такого не має жодна інша держава.

Це спосіб так званого громадського лобіювання — коли люди приходять до конгресменів зі своїх округів, аби поговорити про те, що їх турбує. Для самих політиків це також важливо.

Ірина Мазур каже: конгресмени розуміють, якщо вони не почують своїх виборців, на наступних виборах люди за них не проголосують.

“Для їхньої громади, громади виборців, питання України є пріоритетом. Відповідно, якщо це питання є пріоритетом для нас, це питання має бути пріоритетом для них. Всі завжди звертають увагу, що наші кампанії громадського лобіювання є дуже потужними — що такого не має жодна інша держава. Сюди приїжджають виборці з інших штатів - сьогодні, наприклад, тут є люди з Флориди та Каліфорнії. Коли конгресмени й сенатори бачать, що люди щиро говорять про ситуацію в Україні, це їх переконує”.

Один з конгресменів, який послідовно підтримує Україну — республіканець Браян Фітцпатрік. Сьогодні в нього також зустріч зі своїми виборцями. Політик розповідає: постійно спілкується з українцями в США і цінує їхню підтримку.

Я люблю цих людей. Я добре їх знаю, — це люди з моєї спільноти

“Я люблю цих людей. Я добре їх знаю, — це люди з моєї спільноти. Сьогодні ми говорили з ними про мою можливу поїздку до України, щоб зустрітись із новообраним президентом і дати йому зрозуміти, що зараз у нас дуже хороші відносини між групою України в Конгресі США та Американського групою у Верховній раді. Ми спілкуємось і говоримо про важливість близької співпраці, коли йдеться про обмін інформацією, військову допомогу, економічну підтримку й торгівлю”.

Зустрічі з конгресменами — це не просто розмови й обіцянки про підтримку. Учасники “українських днів” запевняють, що громадське лобіювання українців дає прямий результат. Полковник американської армії Роман Андрейчик каже: минулоріч це допомогло отримати Україні захисну зброю.

Найважливішим досягненням цього року було надання Україні протитанкових ракет “Джавелін”

“Найважливішим досягненням цього року було надання Україні протитанкових ракет “Джавелін”. Я над цим працював також — ми говорили про це з законодавцями. Пізніше наш конгресмен подав таку пропозицію в Конгрес. Американське військо не завжди хоче давати свою найліпшу зброю. Але цього разу вийшло — через те, що ми провели кампанію, потім відповідне рішення ухвалили в Конгресі, і президент його підписав”.

Українські дні в Конгресі як правило відбуваються двічі в рік. Їх організовує Український конгресовий комітет Америки.

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