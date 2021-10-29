“Ситуацію ще можна виправити”, - українські депутати після розмов у Конгресі про "Північний потік-2"

Делегація українських депутатів із міжфракційного об’єднання “Чиста енергія – здорове довкілля” зустрілась із представниками Конгресу, Державного департаменту та Пентагону, щоб обговорити питання співробітництва США та України.

Першочергово до Вашингтона мало прибути більше українських депутатів з різних фракцій - однак в останній момент їхню поїздку скасували, і до США прилетіло троє нардепів: Олексій Гончаренко з “Євросолідарності”, Володимир Кабаченко з “Батьківщини” та позафракційний Гео Лерос.

Головною темою візиту української делегації стала протидія "Північному потоку-2". Це питання піднімали у розмовах в Державному департаменті та Конгресі США.

Раніше Палата представників Конгресу ухвалила проект оборонного бюджету США з поправками, що стосуються "Північного потоку-2". Зокрема, поправки зобов'язують президент Сполучених запровадити санкції проти всіх компаній та осіб, що причетні до планування, будівництва та введення в дію трубопроводу.

Крім цього, поправки не дозволяють звільняти причетних до "Північного потоку-2" від санкцій під приводом національних інтересів. Тепер аналогічний проект закону мають затвердити в Сенаті.

Олексій Гончаренко каже, що зараз Україні потрібно спрямувати основні зусилля в цьому напрямку.

До Нового року ми маємо зробити все, щоб цей законопроект був прийнятий в такому вигляді, з цією правкою. Ситуацію ще можна змінити - не треба опускати руки і не треба здаватись.

“Важливо сьогодні сфокусуватись на цьому. У нас залишаються два місяці до сертифікації Німеччиною "Північного потоку-2" (а цей процес займе до Нового року) І до Нового року ми маємо зробити все, щоб цей законопроект був прийнятий в такому вигляді, з цією правкою. Ситуацію ще можна змінити - не треба опускати руки і не треба здаватись”, - каже Гончаренко.

За словами депутата, під час розмов про "Північний потік-2" у Вашингтоні не варто забувати і про екологічний аспект проблеми - враховуючи те, що адміністрація Байдена оголосила одним із своїх пріоритетів протидію змінам клімату. Гончаренко наголошує, що через викиди метану нафтогазова індустрія Росії завдає непоправної шкоди довкіллю.

“Північний потік-2 є надзвичайно небезпечним з точки зору екології, - каже депутат, - і це є дуже суттєвим аргументом саме зараз і саме сьогодні”.

Однак, Україні потрібно готуватись до зменшення ризиків від запуску "Північного потоку-2" - на випадок якщо він запрацює. Серед кроків, про які протягом дискусій часто згадують західні експерти - диверсифікація джерел постачання енергії. За словами українських депутатів, в Конгресі готові сприяти постачанню зрідженого газу зі США.

Представники Конгресу погодилися нам надавати контакти виробників LNG-газу в США, це означає, що цей діалог ми маємо продовжувати.

“Це досить складне питання з точки зору технічного виконання, - говорить Володимир Кабаченко з “Батьківщини”. - Але якщо ми вже сьогодні почали цей діалог, і представники Конгресу погодилися нам надавати контакти виробників LNG-газу в США, це означає, що цей діалог ми маємо продовжувати. І окрім газу, який ми сьогодні отримуємо із Європи, ми маємо розглядати можливість імпорту LNG-газу зі США”.

Раніше в спільній заяві США та Німеччина зобов’язались підтримувати енергетичну безпеку України, в тому числі через додаткові інвестиції. Однак за словами нардепів, протягом зустрічей із партнерами часто постає питання корупції в Україні та її негативного впливу на інвестиційний клімат.

“Якщо ми в першу чергу не вирішимо проблему корупції, то залучення будь-яких нових інвестицій зараз буде на паузі”, - міркує Володимир Кабаченко.

Зокрема, у США виникають занепокоєння щодо незалежності українських антикорупційних органів. Особлива увага прикута до обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Раніше в Євросоюзі та Сполучених Штатах заявили, що “дуже розчаровані” затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Такі затримки там назвали “незрозумілими та невиправданими”.

Призначення керівника САП було серед ключових зобов’язань, які взяв на себе Київ за підсумками візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. У спільній заяві президентів України та США зокрема йшлося, що Україна має побудувати незалежну антикорупційну інфраструктуру та забезпечити її ефективність.

Колишній член фракції “Слуга народу”, а тепер позафракційний депутат Гео Лерос також критикує Офіс президента.

Зеленський приїжджає до Сполучених Штатів, каже, що “ми за судову реформу, ми за те, щоб завершити конкурс відбору керівника САП”. Але повертається до України, і на ділі ми бачимо абсолютно протилежне.

“Зеленський приїжджає до Сполучених Штатів, каже, що “ми за судову реформу, ми за те, щоб завершити конкурс відбору керівника САП”. Але повертається до України, і на ділі ми бачимо абсолютно протилежне.Тому я впевнений, що плідна робота в сфері антикорупційної діяльності від наших стратегічних партнерів є дуже важливою для України”, - каже Лерос.

Після критики з боку ЄС та США щодо затримок в обранні керівника САП, Володимир Зеленський закликав конкурсну комісію виконати свій обов’язок як належить. Він висловив сподівання, що нового антикорупційого прокурора оберуть до кінця цього року.

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