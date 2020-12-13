Союз Українок Америки - 95 років найактивнішій організації українською діаспори. Відео

95-річний ювілей Союзу Українок Америки. Заснована п’ятьма жінками з Нью-Йорка у 1925 організація, одна із найстаріших діючих в українській громаді Північної Америки. Тоді українки поставили собі за мету інформувати вільний світ про Україну, підтримувати морально та матеріально Батьківщину, зберігати українську спадщину та культуру - місія, яку Союз Українок продовжує виконувати і у наш час. Сьогодні її лідерки намагаються об’єднати різні покоління