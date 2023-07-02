Українська кава з'явилась у Сан-Дієго

Троє українців з Харкова започаткували бренд кави із відомим козацьким ім'ям "Мамай". Так хочуть показати американцям, кавові талант українців і козацький дух свободи. Кажуть, козака Мамая команда вибрала через дух свободи, а також екзотичність звучання його імені.

"Козак Мамай - це така вільна душа, захисник, він поціновувач мистецтва, зображення Мамая є всюди в Україні. І ми хотіли це перенести сюди... у Сан Дієго. Тут як південь України, тут перемішано стільки культур торгових шляхів і тут дух такий як і в нас в Україні" – розповідає підприємець Андрій Прощенко.

При вході на підприємство висить картина з Мамаєм. Співзасновник бізнесу Андрій Прощенко, який вже 20 років живе у Південній Каліфорнії, каже, його також привабив “Мамай” через те, що він не лише був воїном, а й мандрував та медитував.

"У нього така сутність як культура серферів, які в Каліфорнії мандрують і відкривають щось нове".

Колега Андрія, харків'янин Олександр Луговський, більше 20 років займався кавовим бізнесом в Україні. Неодноразово посідав друге місце а українському чемпіонаті барист. За рік до війни переїхав у штати, щоб відкрити кавовий бізнес. Каже, хоче показати американцям справді якісний український продукт.

"Ще до війни почався кавовий рух до Європи, обміни бариста думками і так далі. Американці не знають, що в Україні кавовий бізнес доволі розвинутий і ми маємо свої певні ідеї, бариста чемпіонів, які є чемпіонами світу і ми маємо свою візію в каві."– розповідає підприємець Олександр Луговський.

Про українську візію розповідає співзасновниця бізнесу і кавова експертка Вікторії Власенко, вона, також представляла Україну на світових кавових чемпіонатах. В команді відповідає за обсмажку та за створенняу смак кави.

"Я використовую системи програмування, яка показує, як поводиться зерно під час обсмажки, я це все контролюю, температуру зерна в середині... потім я роблю капінг - я відчуваю смак..."– ділиться Вікторії.

"Я думаю що український смак він більш європейський, тобто більш віддають перевагу кислотам в каві, ми звикли до більш ніжних відтінків кави, ми звикли почути аромат квітів, жасмину, відчути кислоту, яблука або ще якогось спогаду з дитинства в каві".

Кавові зерна, родом з Ефіопії, Колумбії, Гондурасу та Бразилії. Мамай - належить до спеціалізованих кав, тобто некоменрційного більш нішового і продуманішого способу обсмажки.

"Наша цільова аудиторія це українці, які нещодано приїхали, які приїхали 20 років тому також і діаспора... Друга цільова аудиторія- гіпстери - це люди які хочуть мандрувати у своїх смаках і щось шукають. Ми хочемо показати тут, у Сполучених Штатах, що українці - це люди, які вигадують щось, мають візію і підприємницький талант. Українці козацького роду". – каже Олександр Луговий.

Команда згодом планує відкрити і першу українську кав'ярню в Південній Каліфорнії.