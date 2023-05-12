Українське вино проти війни. Як американка популяризує українське вино та збирає тисячі доларів на допомогу Україні

"Українське вино як засіб боротьби з російською агресію? Чому би ні", - подумала американка Ґейл Корріган та розпочала кампанію з інформування про війну Україну та винарні, які були знищені.

Корріган – американська бізнесвумен та фанатка грузинських та українських вин. У 2019-му вона заснувала компанію "Сапераві США", яка почала імпортувати грузинське вино до США. У 2020-му на одній з виставок у Нью-Йорку вона вперше спробувала українське ігристе вино Artwinery (у минулому – Артемівський завод шампанських вин). Це ігристе робиться класичним способом, тобто насичення вина вуглекислим газом відбувається у пляшках. "І це було своєрідне кохання з першого ковтка. Було дуже смачно", - згадує Ґейл.

Першу партію українського ігристого Ґейл завезла до США напередодні війни. Поступово вибудовувала стратегію виходу на ринок. Каже, американські поціновувачі вина досить вибагливі, бо мають величезний вибір. Проте, незважаючи на високу конкуренцію, українське вино знаходило своїх фанатів.

"Це було, м’яко кажучи, складно. Але деякі з українських вин, зокрема рожеве, яке було витримане 18 місяців, і біле брют стали дуже популярними. І ми їх майже розпродали. І ми збиралися замовити ще один контейнер цих двох вин перед тим, як, очевидно, почалася війна", - згадує підприємниця.

Повномасштабне вторгнення змінило плани Ґейл. І вона вирішила використовувати вино, яке завезла до війни, лише для благодійних заходів. На них вона розповідає про Україну та війну, а також збирає кошти на відновлення української виноробної промисловості.

Така підвищена увага до українського вина пояснюється ще й тим, що з початком активних воєнних дій за містечко Бахмут, де і знаходиться легендарне виробництво, пляшки стали практично колекційними. Адже невідомо, наскільки підвали заводу, а саме там, під землею, у колишніх гіпсових штольнях, і створювалося вино, постраждали від воєнних дій та були пограбовані.

Олександра Чередниченко, маркетинговий директор Artwinery каже – робота заводу була зупинена з початком повномасштабного вторгнення.

"Ми законсервували виробництво. Зараз все, що знаходилося на поверхні – знищено. Нам складно оцінювати збитки, бо більшість виробничих ліній була під землею на глибині 72 метри. У нас немає до нього доступу. У лютому ми вивезли усю продукцію, яка була готова до продажу, на безпечну територію України. І мова йде про мільйони пляшок. І нам цих обсягів вистачить, щоб ще підняти бокали ігристого за перемогу нашої країни", - каже вона.

Чередниченко додає: зараз компанія готує поставити велику партію своєї продукції для Ґейл у Сполучені Штати. Каже, наразі Artwinery експортує свою продукцію у більше, ніж 20 держав і продовжує підписувати контракти з іншими країни. "США – наш суттєвий партнер. Ми продаємо досить багато ігристого в Америці. І Ґейл наша улюблена партнерка. Ми вдячні їй за допомогу. З самого початку війни вона активно включилася. Проводила аукціони та благодійні акції. Ми дуже вдячні та щасливі, що навіть в Америці люди допомагають та відчувають біль України", - каже Чередниченко.

Зазвичай Ґейл проводить тестування вин та аукціон. Один з таких благодійних заходів нещодавно відбувся у містечку Ньюпорт, штат Род-Айленд. Тестування провели у історичному місці – Редвудській бібліотеці. Це одна з найстаріших діючих бібліотек США. За словами директора бібліотеки, це місце впродовж століть було центром просвіти. Бенедікт Лека, виконавчий директор Редвудської бібліотеки, каже, що закладу важливо підтримувати Україну та її людей. "Ми співчуваємо ситуації в Україні. Для нас важливо робити все, що ми можемо тут, у цій частині світу, на підтримку України та українців", - додає він.

Кожного разу дегустація вин поєднується з культурними проектами. У Ньюпорті гостям показували виставку з фотографіями українських біженців у вишиванках. Цю частину заходу готувала Інна Локер. Вона родом з Миколаївщині, але уже багато років мешкає в США. У соцмережах вона побачила роботи біженки-фотографа, і запропонувала зробити проект. "Мене вразила краса фотографій. Вона передає те, що є в Україні. Ту красу, яку зараз світ не бачить. Бо зараз мова йде про горе, смерть, сльози. А ці фотографії самі передають красу людей. Те, що російські війська хочуть вбити - нашу красу та культуру", - пояснює вона.

У колекції Ґейл є унікальні вина з Бахмуту, які були зроблені ще з додаванням кримського винограду. До 2014-го Artwinery мала низку виноградників на півострові. За її словами, Artwinery надіслала їй у рамках співпраці останні 1200 пляшок вина з кримським виноградом. "Це дуже гарне вино, яке продавалося на дуже високому рівні людям, які знають багато про вино та мають дуже вишуканий смак. Вино має дуже цікаві нотки перцю. Зараз у нас залишилося менше 500 пляшок. І це, по суті, залишки того, що є у світі", - каже вона.

Для кожного заходу Ґейл обирає організацію в США, яка допомагає Україні, та передає їй частину зібраних під час тестування та аукціону коштів. Іноді вона просто надсилає кілька пляшок, щоб організації самостійно проводили аукціони та збори коштів. Згадує, що надіслала організації "Свобода Україна" (Liberty Ukraine) з Остіну, штат Техас, шість пляшок з довоєнного імпорту. Їх вдалося продати з аукціону за три тисячі доларів. "Також на минулому заході в Род-Айленді ми продали одну пляшку за дві тисячі доларів", - розповідає благодійниця.

Ґейл каже, що після початку війни вирішила прибуток від продажу вина у магазинах віддавати на відновлення роботи українських виноробів, які постраждали від війни. Для більш ефективної роботи вона планує заснувати громадську організацію. Каже, різні виробництва мають власні потреби. Тому організація буде збирати запити та проводить збірки коштів для них. "Має бути справедливий підхід, за допомогою якого гроші обов’язково йдуть туди, куди треба. І донори можуть бачити результати і відчувати, що вони вплинули на відбудову українського виноробства", - каже вона.

Чередниченко додає, Artwinery, яка втратила ключове виробництво у Бахмуті, намагається вижити та відкрила нові потужності в Одеській області. Але найголовніше зараз, за її словами, це – перемога. Серед врятованих з Бахмута ігристих вин, багато – унікальних, і компанія влаштовує аукціони з їхнього продажу. Гроші йдуть на допомогу військовим та постраждалим.

Компанія вже випустила ігристе "Перемога". Готується ще одна "воєнна" серія "Міста-герої". Вона присвячена містам, які протистоять російській агресії. "Це лімітована колекція для кожного міста, на етикетці будуть зображені знакові місця. Частину прибутку від продажу ми будемо перераховувати на відбудову цих міст. Наше завдання – триматися та боротися. І я впевнена – все вийде", - каже вона.

Тим часом, Ґейл вже готується приймати новий вантаж українських ігристих вин в США. Каже, місцеві магазини алкогольних напоїв вже зачекалися на нову поставку, адже практично увесь довоєнний імпорт вона залишила для благодійних проектів.