Курт Волкер: Продовження арешту морякам — це спроба тиску на Зеленського перед виборами

Продовження арешту моряків, а також рішення про спрощення процедури видачі російських паспортів мешканцям Донецької та Луганської областей — це спроба Кремля тиснути на Володимира Зеленського перед парламентськими виборами. Про це Голосу Америки сказав Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. «Затримання моряків було незаконним з самого початку, і вони мали бути звільнені одразу. Їх атакували в міжнародних водах і незаконно захопили. Їх треба повернути до сімей якомога швидше. Я переконаний, що президент Путін і Росія використовують моряків і питання з російськими паспортами для того, щоб створити тиск на Зеленського і нашкодити його передвиборчим перспективам. Але я не думаю, що це спрацює. Українці мають свою думку щодо свого вибору. Вони також розуміють, що такий тиск Росії не зможе перемогти Україну», — сказав Курт Волкер.

Лефортовський суд Москви у середу, 17 липня, задовільнив клопотання слідства і продовжив ще на три місяці термін утримання під вартою 24-м українським морякам, захопленим в районі Керченської протоки восени 2018 р. Засідання проводили у закритому режимі. На суд прихали родичі військовополонених.

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