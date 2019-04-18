Рішення суду РФ стосовно українських моряків - жахливе, - Посольство США

"Рішення російського суду про несправедливе продовження тримання під вартою українських моряків – жахливе", - йдеться в заяві Посольства США в Україні, виданій після рішення Лефортівського районного суду в Москві про продовження терміну арешту українських моряків.

Посольство США закликало Росію негайно повернути Україні затриманих членів її екіпажу і судна та поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники захопили три українських військових кораблі й 24 моряків. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Моряків утримують у СІЗО в Москві.

Київ вважає те, що сталося актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.

Україна через Міжнародний трибунал з морського права вимагатиме звільнення Росією полонених українських моряків, повідомив 16 квітня президент України Петро Порошенко. Росія, в свою чергу, стверджує, що це питання є поза юрисдикцією Міжнародного трибуналу.

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