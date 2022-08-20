Україна закликає Австрію видворити російського дипломата за «мову геноциду» щодо українців

Міністерство закордонних справ України закликає Австрію видворити російського дипломата за «мову геноциду» щодо українців.

Речник Міністерства закордонних справ України закликав дипломатичну спільноту в Австрії бойкотувати посла Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова. Як зазначив Олег Ніколенко у своєму твіті, представник Росії закликав у соцмережах «знищити українську націю» і повинен бути видворений з Австрії.

"Посол Росії Михайло Ульянов закликає знищити українську націю. Не можна терпіти цю мову геноциду. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати Ульянова, а країну перебування Австрію – оголосити його персоною нон грата", - пише український дипломат.

Реагуючи на п’ятничний твіт президента України, в якому Володимир Зеленський подякував Америці та президенту США за надання нового пакету військової допомоги вартістю 775 мільйонів доларів, Михайло Ульянов у своєму твіті написав лише одну фразу: «Жодної пощади українському населенню!»

Згодом він видалив свій твіт і написав, що хотів піддати критиці «політику накачування України зброєю» та «відмову від дипломатії», які «призводять до подальших страждань». І трактувати його слова як «заклик до геноциду», є «підступною інтерпретацією».

«Інформаційна війна не має правил. Моє критичне зауваження щодо політики накачування України зброєю в поєднанні з відмовою від дипломатії (що призводить до подальших страждань) трактується як заклик до геноциду. Підступна інтерпретація, яка не має нічого спільного зі мною та моїми словами», – написав російський дипломат у своєму наступному твіті.

Він додав, що спроби пов’язати його слова про політику Києва із закликом до геноциду є «обурливими і абсолютно неприйнятними». «Брудні методи», – написав Ульянов у своєму твіті.

Однак твіт російського дипломата викликав бурхливу критику у соцмережах.

Радник президента України Михайло Подоляк написав у Twitter, що слова російського посла підтверджують геноцидні наміри російського керівництва щодо українців.

«Російський посол в Австрії Михайло Ульянов заявляє про необхідність «остаточного вирішення українського питання» і закликає до геноциду. У Європі знову чути голоси: «Не всі росіяни, як Путін» і «Може, дамо «Північному потоку-2» працювати». Час зрозуміти: Росія — фашистська вертикаль з мільйонів людей», – написав Подоляк у своєму твіті.

Депутат Європарламенту від Польщі, колишній міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський нагадав російському дипломату його слова з січня цього року, коли Михайло Ульянов запевняв міжнародні організації у Відні, що Росія не планує нападати на Україну.

«Чи Ви є той самий посол Михайло Ульянов, який у січні клявся, що Росія ніколи не зробить нічого такого жорстокого і дурного, як вторгнення в Україну? Люди, вам що, зовсім не соромно?» – написав польський політик у своєму твіті.