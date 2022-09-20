Україна розширює експорт зерна через ЄС. Брюссель шукає нові канали поставок - ЗМІ

Україна експортувала понад 14 мільйонів тонн зерна через так звані "канали солідарності" (solidarity lanes - ред.) до країн ЄС через сухопутні та річкові шляхи від початку війни, й Брюссель шукає можливості розширити канали для транспортування продовольства. Про це повідомляє Financial Times.

У серпні Україна експортувала через ЄС 2,6 млн тонн зерна, це у двічі більше, ніж у квітні. Зараз такий спосіб перевезення продовольчої продукції становить 61% від загального експорту українського зерна, решта 39% - відбувається через чорноморські порти, пише видання.

Більша частина українського зерна, що перевозиться до ЄС, реекспортується через порти Румунії чи Польщі. При цьому Брюссель шукає шляхи розширення ініціативи та запустив пілотні програми для тестування нових каналів через країни Балтії та Північної Європи, а також через Середземне море.

А минулого тижня Франція та Румунія підписали нову угоду, що має допомогти збільшити експорт українського зерна, зокрема, до незаможних країн середземноморського регіону.

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Тим часом, пише Reuters, ціни на хліб у Євросоюзі зросли на майже 20%, адже російська війна в Україні призвела до зростання інфляції та перебоїв на глобальних ринках, бо Україна й Росія - провідні експортери зерна й добрив. Найбільше зростання відбулось в Угорщині - 66% та Литві - 33%. Загалом це подорожчання хліба і злаків фактично є рекордним за 25 років.

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що понад 200 тисяч тонн українського зерна було вивезено через Чорне море до найбідніших країн світу за допомогою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) завдяки міжнародній угоді, що розблокувала українські порти, заявила керівниця агентства Саманта Пауер.

Напочатку вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія може загальмувати дію підписаної у липні Чорноморської зернової ініціативи. Він звинуватив Захід у тому, що, всупереч домовленостям, зерно вивозиться не до бідних країн світу, а нібито до Євросоюзу. У відповідь Білий дім наголосив, що не бачить жодних ознак порушення угоди.

За даними координатора ООН з питань Чорноморської зернової ініціативи Аміра Абдулли, станом на 13 вересня від початку дії угоди було загалом здійснено 129 рейсів, завантажених майже трьома млн тонн зерна.

У 2021 році Всесвітня продовольча програма ООН розподілила по всьому світу 4,4 млн. тонн продовольчої допомоги. Дві третини з них надійшли з України.

У статті використано матеріали Financial Times, Reuters