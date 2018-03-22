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Українці оптимістично налаштовані щодо економіки, попри корупцію– опитування IRI

  • Голос Америки

Оптимізм українців стосовно економічної ситуації в країні поступово зростає, виявило опитування проведене неурядовою американською організацією International Republican Institute (IRI). Більший оптимізм висловили респонденти по всій країні.

Масштабне опитування IRI охопило 19 000 українців з 24 міст, включаючи Маріуполь та Северодонецьк на Донбасі.

Респонденти двадцяти трьох з 24 міст переконані, що економічна ситуація в Україні покращилась за останній рік. В усіх 24 містах, респонденти відзначили покращення економічних ситуації власних домогосподарств.

Як і в попередніх таких опитуваннях, оцінка ситуації на місцевому рівні виявилась більш позитивною, ніж на загальнодержавному рівні.

«Це демонструє, що відданість таким реформам, як децентралізація позитивно впливає на країну і означає важливий поступ України на шляху до демократії», - зазначив регіональний директор з питань Євразії неурядової американської організації International Republican Institute (IRI) Стівен Нікс.

Як і в попередніх опитуваннях, більшість українців вказали, що, на їх переконання, країна йде в невірному напрямку. Однак, опитування свідчить потужну підтримку євроінтеграції – більшість опитуваних в 17 з 24 міст висловили підтримку вступу України до Європейського Союзу.

Корупція залишається ключовим проблемним питанням для українців. Респонденти окремо відзначили корупцію в сфері освіти та охорони здоров’я.

В середньому 12% респондентів зазначили, що вони сплачували хабарі освітнім установам протягом останніх двох років, 27% стверджують, що сплачували хабарі в закладах охорони зборов’я.

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