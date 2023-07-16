Через розчарування рішенням НАТО Україну могли б прийняти до JEF – британський політолог

Скористатися моментом і взяти на себе зобов’язання із розширення Об’єднаних експедиційних сил (JEF). Таку пропозицію для прихильників України, незадоволених вільнюським рішенням НАТО, висловив британський політолог Бенджамін Талліс.

“Європейські союзники, які бажали більшого для України на саміті НАТО, повинні конструктивно спрямувати своє розчарування” – написав він у Twitter.

Україну та Польщу - до JEF

За словами політолога, країни можуть “скористатися моментом” і взяти на себе зобов’язання поширити JEF на Україну та Польщу -- “разом із зобов’язаннями щодо взаємної оборони після припинення бойових дій”. Це відкрилом б шлях до зміцнення, а також розширення НАТО, вважає експерт.

Талліс висловив таке бачення європейської оборонної політики у власній статті для видання Foreign Policy під назвою “Європа може напружити свої військові м’язи, щоб захистити післявоєнну Україну”.

Членство в НАТО є єдиним дієвим засобом стримування російської агресії, а залучення України до альянсу є єдиним реальним виходом для України та ширшої європейської безпеки, пише політолог. “Проте, як підтвердив саміт НАТО у Вільнюсі, ключові союзники, включаючи США та Німеччину, не готові взяти на себе зобов’язання, тому це не розглядається, принаймні в короткостроковій перспективі”, - каже він.

Талліс стверджує, що Україні натомість потрібне “чітке проміжне зобов'язання”.

"Чітке проміжне зобов'язання"

Воно повинно стримати Росію від спроби повторної атаки, таким чином захистивши українців і забезпечивши інвестиції, необхідні для відновлення країни. По-друге, таке рішення має ширше зміцнювати європейську безпеку. І, по-третє, має сприяти вступу України до НАТО, а не бути альтернативою йому, усунувши перешкоди (а вони здебільшого – політичні, пише Талліс), які стоять на шляху Києва.

“З усіх пропозицій, які є на столі, лише розширення міні-альянсу JEF відповідає вимогам, оскільки це покращить європейську оборону в довгостроковій перспективі, забезпечуючи негайно надійну безпекову пропозицію для України”, – переконує політолог.

На його думку, прив’язка до України дасть членам JEF можливість зробити більший внесок у розвиток її спроможностей. “Це зменшило б ризик того, що Київ шукатиме власного ядерного стримування (критична частина, якої бракує, щоб мати так званий ізраїльський варіант, який дехто пропонує)”, – додав Талліс.

Об’єднані експедиційні сили (JEF) створені у 2014 році як рамкова національна ініціатива НАТО під очільництвом Великої Британії. До оборонного альянсу входять кілька європейських країн – Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Велика Британія.

13 червня, як повідомляв Голос Америки, Об’єднані експедиційні сили оголосили про новий пакет засобів протиповітряної оборони для України вартістю 116 мільйонів доларів.