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Через розчарування рішенням НАТО Україну могли б прийняти до JEF – британський політолог
Скористатися моментом і взяти на себе зобов’язання із розширення Об’єднаних експедиційних сил (JEF). Таку пропозицію для прихильників України, незадоволених вільнюським рішенням НАТО, висловив британський політолог Бенджамін Талліс.
“Європейські союзники, які бажали більшого для України на саміті НАТО, повинні конструктивно спрямувати своє розчарування” – написав він у Twitter.
Україну та Польщу - до JEF
За словами політолога, країни можуть “скористатися моментом” і взяти на себе зобов’язання поширити JEF на Україну та Польщу -- “разом із зобов’язаннями щодо взаємної оборони після припинення бойових дій”. Це відкрилом б шлях до зміцнення, а також розширення НАТО, вважає експерт.
Талліс висловив таке бачення європейської оборонної політики у власній статті для видання Foreign Policy під назвою “Європа може напружити свої військові м’язи, щоб захистити післявоєнну Україну”.
Членство в НАТО є єдиним дієвим засобом стримування російської агресії, а залучення України до альянсу є єдиним реальним виходом для України та ширшої європейської безпеки, пише політолог. “Проте, як підтвердив саміт НАТО у Вільнюсі, ключові союзники, включаючи США та Німеччину, не готові взяти на себе зобов’язання, тому це не розглядається, принаймні в короткостроковій перспективі”, - каже він.
Талліс стверджує, що Україні натомість потрібне “чітке проміжне зобов'язання”.
"Чітке проміжне зобов'язання"
Воно повинно стримати Росію від спроби повторної атаки, таким чином захистивши українців і забезпечивши інвестиції, необхідні для відновлення країни. По-друге, таке рішення має ширше зміцнювати європейську безпеку. І, по-третє, має сприяти вступу України до НАТО, а не бути альтернативою йому, усунувши перешкоди (а вони здебільшого – політичні, пише Талліс), які стоять на шляху Києва.
“З усіх пропозицій, які є на столі, лише розширення міні-альянсу JEF відповідає вимогам, оскільки це покращить європейську оборону в довгостроковій перспективі, забезпечуючи негайно надійну безпекову пропозицію для України”, – переконує політолог.
На його думку, прив’язка до України дасть членам JEF можливість зробити більший внесок у розвиток її спроможностей. “Це зменшило б ризик того, що Київ шукатиме власного ядерного стримування (критична частина, якої бракує, щоб мати так званий ізраїльський варіант, який дехто пропонує)”, – додав Талліс.
Об’єднані експедиційні сили (JEF) створені у 2014 році як рамкова національна ініціатива НАТО під очільництвом Великої Британії. До оборонного альянсу входять кілька європейських країн – Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Велика Британія.
13 червня, як повідомляв Голос Америки, Об’єднані експедиційні сили оголосили про новий пакет засобів протиповітряної оборони для України вартістю 116 мільйонів доларів.
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- Голос Америки
Салліван відкинув думку про те, що США втратили моральний авторитет, надавши Україні касетні боєприпаси
Радник з національної безпеки Джейк Салліван відкинув думку про те, що Сполучені Штати втратили свій моральний авторитет, надавши Україні касетні боєприпаси.
«Наш моральний авторитет не випливає зі статусу підписанта Конвенції про касетні боєприпаси. Ми не є і ніколи не були (підписантом – ред.) з моменту набуття чинності цієї конвенції. Так як і Україна», – сказав Салліван в інтервю на каналі NBC «Meet the Press».
«Наш моральний авторитет і моральний авторитет України в цьому конфлікті випливає з того факту, що ми підтримуємо країну, яка зазнала жорстоких, брутальних нападів з боку її сусіда, з ракетами та бомбами, які сиплються на міста, вбиваючи мирних жителів, руйнуючи її школи, церкви, лікарні, – додав Салліван. - І думку про те, що надання Україні зброї для того, щоб вона могла захищати свою Батьківщину, захистити своїх мирних жителів, є якимось викликом нашому моральному авторитету, я вважаю сумнівною».
Минулого четверга Пентагон підтвердив, що касетні боєприпаси були доставлені в Україну. Президент Джо Байден назвав рішення «важким» для прийняття, але сказав, що вважає його необхідним, щоб Україна виграла війну проти Росії.
«Я б сказав, що ми активізуємося, щоб дати Україні те, що їй потрібно, щоб не залишитися беззахисною перед обличчям російської навали. Ми просто не збираємося залишати Україну беззахисною. У цьому президент був налаштований рішуче. І ми залишаємося відданими цьому», - сказав Салліван у неділю.
Головний помічник Байдена з питань національної безпеки також заявив, що «поточний план» не передбачає поповнення національного запасу касетних бомб. Замість цього, сказав Салліван, чиновники зосередяться на поповненні запасів традиційних боєприпасів.
Як повідомляв раніше Голос Америки, союзники США у НАТО розуміють, чому Вашингтон вирішив надати Україні касетні боєприпаси. Про це в інтерв'ю NBC заявив державний секретар Ентоні Блінкен.
«Кожен союзник, з яким я спілкувався, сказав, що вони розуміють, чому ми це робимо, коли ми це робимо», - сказав Блінкен і повторив, що США надають ці боєприпаси, щоб «заповнити прогалину», оскільки світові запаси боєприпасів вичерпуються.
«Запаси у світі і в Україні не касетних, а звичайних боєприпасів закінчувалися. Вони ось-ось вичерпаються, - пояснив Блінкен. - І тому важкий, але необхідний вибір дати їм касетні боєприпаси зводився до наступного: якщо ми цього не зробимо... тоді у них закінчаться боєприпаси. Якщо у них закінчаться боєприпаси, вони будуть беззахисні».
Блінкен зазначив, що Україна використовує ці боєприпаси для оборони, а Росія застосовує їх «для агресивної війни».
Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі виступив на захист рішення адміністрації та сказав, що Сполучені Штати дуже зосереджені на зусиллях з розмінування в Україні: «Ми дуже усвідомлюємо занепокоєння щодо жертв серед цивільного населення та нерозірваних боєприпасів, які підхоплюють цивільні особи або діти та отримують поранення».
Касетні боєприпаси заборонені понад 100 країнами. Росія, Україна та США не підписали Конвенцію про касетні боєприпаси, яка забороняє виробництво, накопичення, використання та передачу цієї зброї.
В матеріалі використані джерела NBC
- Голос Америки
Чорноморська зернова ініціатива повинна бути продовжена - США
Сполучені Штати закликають Росію припинити використовувати продовольство як зброю і продовжити Чорноморську зернову угоду, що дозволяє експорт українського збіжжя через заблоковані РФ порти.
Посолка США в Україні Бріджит Брінк написала у Twitter: "Україна готова й надалі продовжувати експортувати продовольство. Росія повинна припинити використовувати продовольство як зброю і грати з життям тих, хто залежить від цих поставок, а Чорноморська зернова ініціатива повинна бути продовжена, розширена і повністю реалізована на благо людей в усьому світі".
Американська дипмісія у Києві нагадує заклик Держдепу про те, що існує нагальна потреба продовжити та розширити Чорноморську зернову ініціативу, забезпечивши кораблям доступ до портів України, щоб більше продовольства могло потрапити на світові ринки. Також там наводять історію українського фермера Володимира, який, як і тисячі аграріїв України працюють над тим, щоб українське сільське господарство годувало світ, навіть коли їхня країна стикається з війною та невизначеністю.
Тим часом, як пише Reuters, з Одеського порту вранці в неділю вийшло останнє судно в межах угоди перед закінченням її дії - 17 липня. Росія не погоджувалася реєструвати нові кораблі з 27 червня.
Речник Організації Об'єднаних Націй заявив у п'ятницю, що генеральний секретар Антоніу Гутерріш чекає відповіді від президента Росії Володимира Путіна щодо пропозиції продовжити угоду.
Під час телефонної розмови в суботу Путін сказав президенту Південної Африки Сирілу Рамафосі, що зобов'язання щодо усунення перешкод для російського експорту продовольства та добрив ще не виконані, повідомили в Кремлі. Росія неодноразово погрожувала вийти з угоди, укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні 2022 року після вторгнення Росії в Україну.
За рік з часу підписання Чорноморська ініціатива, як повідомляє ООН, уможливила експорт понад 32 мільйонів тонн продовольчих товарів з українських портів до 45 країн світу, а понад 725 000 тонн пшениці, наданої через Світову продовольчу програму, допомогла впоратися з голодом у найбідніших державах.
В організації повідомляють, що 51% перевезеного продовольства в межах ініціативи, укладеної за посередництва ООН і Туреччини, склала кукурудза, 27% - пшениця, 6% - соняшник, 5% - соняшникова олія. Угода допомогла знизити світові ціни на продукти харчування на 11,6% після різкого зростання їх від початку повномасштабної російської війни в Україні.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Бен Воллес заявив про завершення роботи на посаді міністра оборони Великої Британії
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що піде у відставку з посади після подальших перестановок в кабінеті. В інтерв’ю Sunday Times він сказав, що також не балотуватиметься на наступних загальних виборах, але виключив передчасне складання мандату, щоб уникнути проведення додаткових виборів.
Міністр сказав, що залишає політику через те, що його робота впливала на його родину. Воллес, колишній військовий, сказав Sunday Times: «Я пішов у політику в шотландському парламенті в 1999 році. Це 24 роки. Я провів більше семи років з трьома телефонами біля свого ліжка». BBC пише, що посадовець повідомив прем'єр-міністру Ріші Сунаку про своє рішення 16 червня.
Згідно з джерелам BBC, наступні перестановки в кабміні очікуються вже у вересні. Повідомляється, що Ріші Сунак планує зміни у вищому керівництві кабінету, але дат поки ще не зазначено.
У суботу ввечері в твіттері, написавши українською мовою, міністр Воллес відзначив сильну підтримку України серед британської громадськості та додав, що «продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху стільки, скільки буде потрібно».
Бен Воллес працював міністром оборони чотири роки за трьох прем’єр-міністрів. Він послідовно виступав за підтримку України у її боротьбі проти російської агресії.
В інтерв’ю Sunday Times він припустив, що продовжуватиме закликати до збільшення витрат на оборону, за що виступав протягом усього часу перебування на посаді міністра оборони.
Єллен: США й далі підтримуватимуть уряд України та боротимуться зі спробами Росії обходити санкції
Сполучені Штати продовжуватимуть допомагати українській економіці й спрямовуватимуть зусилля, щоб Росія не могла обходити західні санкції, заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен на прес-конференції в індійському Гандінагарі під час зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків G20.
Єллен зазначила: "Допомагаючи підтримувати роботу економіки та уряду, ми надаємо Україні необхідну підтримку, щоб вона могла боротися за свободу та свій суверенітет. Ми також продовжуватимемо відключати доступ Росії до військового обладнання та технологій, необхідних їй для ведення війни проти України".
"Однією з наших головних цілей цього року є боротьба зі спробами Росії уникнути наших санкцій. Наша коаліція спирається на дії, які ми вжили в останні місяці, щоб придушити ці спроби", - додала вона.
Також міністерка фінансів заявила, що прагне працювати з Китаєм у сферах, що становлять взаємний інтерес, включаючи реструктуризацію боргу для бідніших країн. Вона заявила, що її візит до Пекіна минулого тижня допоміг поставити відносини США та Китаю на "надійнішу основу" і що дві найбільші економіки світу мають зобов'язання "співпрацювати в сферах, що становлять взаємний інтерес".
Індія, яка головує у Групі двадцяти цього року, домагалася здебільшого нейтральної спільної позиції щодо війни, загалом відмовляючись звинувачувати Росію у вторгненні в Україну, закликаючи до дипломатичного врегулювання війни та різко збільшивши закупівлі російської нафти на тлі того, як західні країни прагнуть тиснути на Москву, щоб змусити припинити повномасштабну агресію.
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