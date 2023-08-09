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Українці хочуть обмежити надходження Росії від продажу нафти – аналітики про рішення уряду заблокувати російські порти
Поки західні оглядачі та військові експерти попереджають, що Кремль готується до «довгої війни», Україна хоче максимально зменшити московські амбіції і позбавити Росію ресурсів для ведення війни.
Енергетичний оглядач впливового часопису Forbes Кен Сільверстін пише, що Київ хоче зменшити головні російські надходження – від продажу нафти і газу на світовому ринку та вилучити російські резерви, заморожені на Заході.
«Росія заробляє від 500 мільйонів до мільярда доларів на день, продаючи свою нафту і газ на світових ринках, які використовуються для фінансування її війни проти України. Якби світ перестав купувати цю нафту, війна закінчилася б, запобігши незліченній кількості смертей», – переконує оглядач Forbes.
Західні партнери запровадили цінові обмеження на російську нафту, але, як каже ринковий аналітик з Міжнародного фінансового інституту Робін Брукс, ціна в 60 доларів за барель, яку встановили країни "Групи семи", занадто висока. Як він пише у своєму твіті, потрібно зменшити її до 50 і обмежити «грецьких олігархів», які допомагають перевозити російську нафту через Чорне море
Про цей «таємний флот Путіна» днями написало британське видання New Statesman. Лондонський часопис пише, що більшість західних нафтових компаній покинули Росію, але невелика група власників танкерів з Греції, продовжують заходити до російських портів і перевозити російську нафту.
Возити нафту з Росії через Чорне море стане дорого і небезпечно
Зробити цей бізнес вкрай невигідним, навіть якщо йому не вдасться покласти край, зможе нещодавнє рішення української влади фактично заблокувати російські порти у Чорному морі, пише часопис Politico.
Видання вказує на оголошення української влади, що після 23 серпня Україна розглядатиме всі кораблі, що заходять до шести російських портів у Чорному морі як можливі військові цілі.
Як сказав в розмові з часописом радник президента України з економічних питань Олег Устенко, «усе, що росіяни возять туди-сюди по Чорному морю, є нашими дійсними військовими цілями».
Це рішення, на думку аналітиків, з якии спілкувалося видання, підніме до небес ціни на страхування кораблів, і таким чином серйозно зашкодить російській торгівлі нафтою.
Як пояснив Politico Байрон Маккінні, директор відділу глобального аналізу компанії Standard & Poor’s, «після цих вихідних Чорне море виглядає більш небезпечним місцем для міжнародного судноплавства, а воно вже було дуже небезпечним». Він додав, що багато суден уже не заходять у цей район через те, що не можуть отримати страхування.
«Там, де існують страхові ставки, вони дуже високі, і вони будуть тільки зростати», – каже він.
Аналітики кажуть виданню, що влучання морських дронів у російські кораблі – нафтовий танкер поблизку Кирму та військовий корабель у порту Новоросійська, чітко вказують, в якому напрямку розвиватимуться події.
Новоросійськ є стратегічним портом Росії для її війська і торгівлі. Крім нафти порт обробляє інші види палива, такі як дизель та газойль, на додаток до зерна, призначеного для світового ринку, пояснюють аналітики.
У тому ж Новоросійську також закінчується нафтопровід Каспійського трубопровідного консорціуму, який доставляє до 1,3 мільйона барелів нафти на день з Казахстану, звідки вона постачається на світові ринки, додає Politico.
Те, що російські військові та торгові порти розташовані поруч, лише збільшує ризики, каже аналітик іншої аналітичної компанії, Kpler у розмові з Politico.
«Ті, хто працює на ринках судноплавства, кажуть, що вони, очевидно, не очікують, що Україна атакуватиме комерційне судноплавство, але існує ризик того, що установки чи кораблі потраплять під перехресний вогонь, бо багато торгівлі проходить через російські чорноморські порти», — пояснює Алексіс Еллендер, товарний аналітик Kpler.
За даними його компанії, які наводить видання, з Новоросійська минулого місяця Росія відправила майже 59 мільйонів барелів сирої нафти, тобто третину свого загального експорту. З них 32 мільйони барелів пішли в країни ЄС.
Український аналітик Михайло Гончар у статті для газети "Дзеркало тижня" називає удари дронів по російських кораблях «спражніми санкціями» проти Росії, бо на відміну від існуючих західних санкцій, можуть розбити російські ланцюги, постачання паралізувати активність Росії, а головне, «зменшити її надходження до бюджету війни».
Він каже, що Росія може представити ці дії України як спробу дестабілізувати ринок нафти, від чого постраждає не лише Росія. Але, як наголошує український експерт, американські компанії, які наразі вивозять казахську нафту через російський порт, мають альтернативні шляхи – зокрема, через трубопровід Баку—Тбілісі—Джейхан можуть обійти Чорне море ціклом і вивозити нафту з турецького порту у Середземному морі.
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- Голос Америки
Держдеп: Довгострокові угоди про безпеку України «переживуть будь-яку адміністрацію»
Довгострокові угоди про безпеку України мають пережити будь-яку адміністрацію, заявив на брифінгу 9 серпня прес-секретар Держдепу Метью Міллер.
Відповідаючи на питання, чи зміниться допомога Україні, якщо наступним президентом США стане Дональд Трамп, він сказав, допомога буде закріплена у відповідних міждержавних угодах, які залишаться чинними, незалежно від того, хто буде президентом США.
“Ми маємо закріпити довгострокові угоди про безпеку, які переживуть будь-яку адміністрацію, будь-який уряд як тут, у Сполучених Штатах, так і між нашими союзниками та партнерами, які взяли на себе довгострокові зобов’язання щодо безпеки України,” — сказав Міллер на брифінгу в середу.
Також Міллер додав, що наразі Сполучені Штати обговорюють з Україною, як виглядатимуть ці зобов’язання щодо безпеки.
“Ми ведемо дискусії з Конгресом щодо того, якою має бути наша поточна позиція щодо фінансування України та якою має бути довгострокова позиція,” — розповів Міллер.
Також він наголосив, що зовнішньополітична підтримка США залежить не лише від рішення президента, а й від Конгресу.
“Кожного разу, коли ми просили у Конгресу виділити більше підтримки для уряду України, українських військових і народу України, Конгрес завжди погоджувався. І ми очікуємо, що так буде й надалі,” — зауважив прес-секретар Держдепу.
Раніше телеканал CNN повідомляв з посиланням на американських чиновників, що високопосадовці США та Європи стурбовані тим, що президент Росії розраховує дочекатися послаблення підтримки України після президентських виборів у США наступного року.
- Голос Америки
Канада, слідом за США та Великою Британією, ввела нові санкції проти Білорусі
Канада ввела санкції проти режиму Лукашенка у Білорусі у третю річницю з часу фальсифікації президентських виборів та придушення протестного руху.
Зокрема, нові обмеження запровадили проти дев'яти фізичних і семи юридичних осіб, включаючи урядовців, суддів, голову білоруського державного телебачення, міністерство оборони країни, а також військові виробничі та технологічні фірми.
Як повідомляє CBC, такий крок Оттави узгоджується із аналогічними санкціями союзників - Сполучених Штатів, ЄС та Нової Зеландії.
Як Голос Америки повідомляв раніше, міністерство фінансів США запровадило нові заходи обмеження проти восьми фізичних і п'яти юридичних осіб за сприяння внутрішнім репресіям Лукашенка та допомозі у війні Росії проти України.
Серед іншого, це білоруська державна компанія Белавіа, Мінський завод цивільної авіації №407, Білоруський металургійний завод, Департамент фінансових розслідувань, низка осіб, пов'язаних із цими установами, а також на представників бізнес-структур, що фінансують режим Лукашенка.
У статті використано матеріали Reuters
Німеччина арештувала офіцера, який, ймовірно, шпигував на Росію
Прокуратура Німеччини заарештувала офіцера агентства військових закупівель за підозрою в передачі секретної інформації російській розвідці, повідомила федеральна прокуратура.
Громадянин Німеччини, якого прокуратура ідентифікувала лише як Томаса Х., починаючи з травня з власної ініціативи неодноразово звертався до консульства Росії в Бонні та посольства в Берліні та пропонував співпрацю, повідомили в відомстві.
Одного разу чоловік передав отриману під час роботи інформацію з наміром передати її російській спецслужбі, повідомили у федеральній прокуратурі.
Його заарештували в місті Кобленц, в офісі закупівельного агентства в західній Німеччині, і в його будинку та на роботі провели обшук, йдеться в повідомленні. У середу суддя залишив його під вартою.
Більше подробиць прокуратура не повідомляє. Міністерство оборони Німеччини відмовилося коментувати цю справу.
В агенції закупівель ФРН працює майже 12 тисяч людей, серед них близько 1800 військових. У 2021 році відомство уклало угоди щодо закупівлі озброєння та техніки Бундесверу загальним обсягом 17,6 млрд євро.
У грудні влада заарештувала співробітника Служби зовнішньої розвідки Німеччини (BND), підозрюваного в шпигунстві на користь Росії.
Німеччина, один із найбільших постачальників військової техніки для України, - основна мішень російських шпигунських операцій, масштаби яких зросли після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, попередила влада ФРН.
- Голос Америки
В Білому домі відреагували на опитування CNN, яке засвідчило меншу підтримку допомоги Україні серед американців
"Якщо ми просто сядемо склавши руки та дозволимо Путіну перемогти, дозволимо захопити Україну, - то де він зупиниться далі?"Джон Кірбі, представник ради з нацбезпеки США
В Білому домі вважають - американцям важливо розуміти, до чого може призвести поразка України у війні.
Якщо США дозволять Путіну підкорити Україну, то у майбутньому американці будуть змушені розплачуватись не лише фінансами, але й власною кров’ю за агресію РФ. Про це координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
Таким чином посадовець відповів на запитання журналіста, чи Білий дім та Рада нацбезпеки США роблять достатньо, щоб пояснити американцям, які цілі Вашингтона в Україні та чому американська підтримка є й надалі необхідною. Запитання журналіста базувалось на нещодавньому опитуванні CNN, яке показало, що 55% американців не підтримують надання додаткового фінансування для України.
Важливо пам’ятати, якщо ми просто сядемо склавши руки та дозволимо Путіну перемогти, дозволимо захопити Україну, - то де він зупиниться далі?Джон Кірбі
"Впродовж цієї війни ми бачили непохитну підтримку американського народу, непохитну підтримку Конгресу на двопартійному та двопалатному рівнях, щодо продовження допомоги Україні. І ми й надалі будемо на цьому зосереджуватись. Тому що це важливо. Це важливо не лише для народу України, але й для наших європейських союзників і партнерів, особливо наших союзників по НАТО. Враховуючи, що бойові дії ведуться на кордонах багатьох наших союзників по НАТО. Але це також важливо для національної безпеки американського народу. І якщо деякі американці цього не відчувають, - то тут важливо пам’ятати, якщо ми просто сядемо склавши руки та дозволимо Путіну перемогти, дозволимо захопити Україну, - то де він зупиниться далі?" - заявив Кірбі.
Посадовець також наголосив, що в питаннях російської війни йдеться не лише про Україну, але й про нацбезпеку США та зобов’язання перед альянсом НАТО.
"А щодо людей, які стурбовані тим, що фінансові витрати стають занадто високими, ми би попросили їх подумати, яку ціну, - не лише у фінансах, але й кров’ю, можливо навіть кров’ю американців, - нам доведеться платити, якщо Путін підкорить Україну і потім націлиться на наших союзників по НАТО? Бо ми зобов’язані захищати наших союзників по НАТО. Отже, тут питання набагато більше, ніж суверенітет України, - хоча, авжеж, в першу чергу йдеться саме про це. І президент продовжить пояснювати, що йдеться про набагато більші зобов’язання щодо національної безпеки. Це включає, як нашу власну нацбезпеку, так нацбезпеку та зобов’язання, які ми взяли на себе перед альянсом НАТО. Усе це потенційно поставлено на карту", - підсумував координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США.
Нагадаємо, що минулого тижня опитування CNN показало, що загалом 55% американців вважають, що Конгрес не має авторизувати додаткове фінансування для України. Натомість 45% вважають, що Конгрес повинен дозволити таке фінансування. Іще 51% кажуть, що США вже зробили достатньо для України, напротивагу 48% американців, які кажуть, що США мають зробити більше. Аналогічне опитування, проведене в перші дні російського вторгнення наприкінці лютого 2022 року, показало, що 62% американців вважали, що США повинні були зробити більше.
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