Інтерв'ю
Україна зможе боротись, лише якщо буде економічно сильною, і це починають розуміти на Заході, - каліфорнійський професор. Інтерв’ю
На сьомий місяць війни перед Україною нависла загроза високої інфляції. Про це йдеться в дослідженні "Макроекономіка в умовах війни в Україні", опублікованому лондонським Центром економічних стратегічних досліджень CEPR. В дослідженні американські та європейські економісти пропонують своє бачення того, як в умовах затяжної війни Україні уникнути економічного хаосу. Серед рекомендацій авторів - болючі рішення, зокрема підвищення податків і мобілізація внутрішніх ресурсів.
Щоб забезпечити фінансування оборони в перші декілька місяців війни Нацбанк активно друкував гроші. Верстат, за даними Нацбанку, забезпечив від 50 мільярдів гривень окремо у квітні та травні і до 100 млрд грн в червні для бюджетних потреб. Така політика була вимушеною, адже потрібно щомісяця знаходити ресурси щоб покрити щонайменше 5 мільярдів доларів дефіциту бюджету, кажуть в уряді. В останній літній місяць, Україна почала отримувати значну західну допомогу для бюджету. Найбільше, 3 млрд доларів грантів, надали США через Світовий банк. Також, повідомили в Міністерстві фінансів, Україна отримала мільярд євро макрофінансової допомоги від ЄС.
Однак в умовах затяжної війни, потрібні надзвичайні заходи, вважають дослідники. Про те, як фінансувати війну і не повторити стрімкого зростання цін на кшталт гіперінфляції 90-х, чи реалістичні урядові прогнози курсу та цін на 2023 рік а також про те, чи готовий Захід економічно підтримувати Україну, журналістка Української служби Голосу Америки Оксана Бедратенко поговорила із співавтором дослідження, професором каліфорнійського університету Берклі Юрієм Городніченком.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Юрій Городніченко: Війна нікуди не дінеться найближчим часом і це дуже дорога річ, яку треба фінансувати. Загалом є чотири ресурси того, як це зробити: перше - це податки, друге - це запозичення, третє - зовнішня допомога і четверте - друк грошей. Запозичення надходять дуже, дуже повільно і це залишає три джерела фінансування: зовнішня допомога, податки та друк грошей.
Друк грошей - це не вирішення проблеми
В перші місяці війни більшість видатків фінансувалося через друк грошей, бо тоді був хаос, багато чого було незрозуміло і цей ресурс найлегше мобілізувати. Але чим довше триває війна, тим більше ми маємо розуміти, що друк грошей - це не вирішення проблеми це не може бути основним джерелом фінансування.
Це залишає два джерела для нас по суті: податки і зовнішня допомога. Звичайно, зовнішня допомога це, в певному сенсі, найдешевший варіант - не треба нічого робити в плані підвищення податків чи зменшення видатків, які не пов'язані з війною, але це робить Україну надзвичайно залежною від того, що думають наші партнери.
Для того, щоб мати гарну фіскальну позицію, щоб бути незалежними від думок на Заході, нам потрібно мобілізувати наші фіскальні ресурси - треба або підвищувати податки, або зменшувати видатки не пов'язані з війною. Це звичайно буде дуже непопулярно, але це треба робити.
Оксана Бедратенко: Перед урядом стоїть завдання: з одного боку профінансувати оборонні видатки, з іншого боку якимось чином відновити або не зруйнувати економіку, яка зараз потерпає війни. Якими ви бачите ці внутрішні ресурси?
Ю.Г.: Є дві філософії того, як нам піднімати економіку і збільшувати податкові надходження: одна філософія - це зменшити податки радикально, сподіваючись, що у нас буде економічний бум і економічне зростання буде настільки сильним, що це дасть нам можливість дуже, дуже багато податків збирати. Такою є пропозиція 10-10-10 - це якраз така філософія (В серпні Офіс президента озвучив ідею податкової реформи, за якою вводиться єдина ставка на рівні 10% для податків на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість -ред.)
Але я вважаю, що це не дуже буде працювати, тому що під час війни економічний бум дуже малоймовірний. Друга модель - це мобілізувати внутрішні ресурси, піднімати податки, якось оптимізувати видатки. Звичайно ці рішення будуть дуже непопулярні.
Якщо подивитися на історичний досвід того, як інші країни фінансували видатки війни, то податки зростали, наприклад ставали більш прогресивними (за прогресивно шкалою - ставки податків вищі для більших доходів - ред.). Наприклад, є досвід Сполучених Штатів під час Другої світової війни, досвід Англії, коли гранична ставка податку на доходи фізичних осіб була дев'яносто відсотків. У нас пласка шкала: і багаті люди, і бідні люди платять однаково. Це можна поміняти - сказати, що під час війни люди з більшими доходами мають сплачувати більші податки і так мати більш справедливий розподіл тягаря війни.
О.Б.: Стосовно допомоги Заходу. Зараз надходить інформація про можливий другий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, є гранти від Сполучених Штатів та повідомлення про нову можливу програму з Міжнародним валютним фондом. Як на вашу думку, чи почав Захід серйозно сприймати необхідність саме фінансової допомоги Україні?
Ю.Г.: Я думаю - так. Риторика змінилась. Спочатку наголос був на військовій допомозі, коросткострокових програмах, зараз зрозуміло, що економічний фронт теж надзвичайно важливий, і Україна зможе боротися тільки, якщо вона буде сильною економічно. Ми бачимо, наприклад, на День незалежності ми отримали дуже важливий подарунок від Сполучених Штатів - три мільярди доларів допомоги. Хотілося б щоб така допомога була не прив'язана до Дня незалежності, а відбувалася регулярно.
О.Б.: Чи може Україна справді покрити дефіцит бюджету, який оцінюється у щонайменше 5 мільярдів доларів щомісяця, за рахунок фінансових надходжень від донорів?
Ю.Г.: Є прогноз, а є сподівання. Я сподіваюсь, що вони дадуть грошей достатньо для того, щоб Україна закрила свій дефіцит. Але мій прогноз в тому, що наші партнери будуть очікувати, що Україна має робити більше на внутрішньому фронті, мобілізовувати внутрішні ресурси, тобто не друкувати гроші, а більше підвищувати податки, оптимізувати видатки, спробувати оживити ринок внутрішнього запозичення, щоб мобілізувати більше грошей на війну.
О.Б.: Цього тижня уряд видав макроекономічний прогноз на 2023 рік, в якому передбачив курс на рівні 50 грн за долар та інфляцію - 30%. Це достатньо шокуючі цифри. Як ви думаєте, чи реалістичні ці показники?
Ю.Г.: Звичайно, мало приємного в тому що інфляця буде тридцять відсотків. Я сподіваюсь що уряд та Національний банк України будуть активно працювати над тим щоб зменшити інфляцію. Треба менше спиратися на Національний банк як джерело доходів для уряду. Треба якось по-іншому збирати ці гроші - через податки або внутрішні запозичення, або більше грошей наших партнерів.
Якщо у нас буде інфляція тридцять відсотків, то для того щоб підтримувати конкурентноспроможність нашої економіки, нам приблизно на 30 відсотків треба буде девальвувати гривню
Щодо 50 гривень за долар - завжди важко прогнозувати валютний курс, тому що він дуже, дуже мінливий, тим більше в умовах війни, але такий курс не виглядає неможливим. Якщо у нас буде інфляція тридцять відсотків, то для того щоб підтримувати конкурентноспроможність нашої економіки, нам приблизно на 30 відсотків треба буде девальвувати гривню. Заразу у нас 37 грн/дол офіційний курс, якщо додати 30% - ось вам приблизно 50 грн за долар.
О.Б.: Стосовно вашого попередження про гіперінфляцію, чи робить уряд кроки для того, щоб цього не сталося, і що він мусить зробити для того, щоб все-таки зберегти макроекономічну стабільність?
Національний банк України друкує приблизно 30 мільярдів гривень на місяць, якщо він продовжить таку динаміку - гіперінфляції у нас не буде але в нас буде хронічна висока інфляція
Ю.Г.: Орієнтовно, Національний банк України друкує приблизно 30 мільярдів гривень на місяць, якщо він продовжить таку динаміку - гіперінфляції у нас не буде але в нас буде хронічно висока інфляція - 30 відсотків це буде приблизно величина, яка буде пов’язана з друком грошей. Це не кінець світу але, звичайно, дуже неприємно.
Всі ми пережили гіперінфляцію на початку 90-х, і всі дуже добре розуміють до чого призводить друк грошей. Загалом інфляція - дуже-дуже чутлива до того, що Національний банк друкує гроші, це одна з причин, чому Національний банк України не може бути основним джерелом. 30 мільярдів гривень, які вони друкують на місяць - це дуже велика цифра, треба щоб було менше.
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"У нас найбільше запитань до ООН. Ми бачимо, що вона практично прирівнює жертву та нападника", - омбудсмен Дмитро Лубінець
З початку повномасштабної російської агресії значно збільшився перелік та обсяг порушень прав людини, з якими зіштовхуються українські громадяни. Захищати їхні права, незважаючи на те, де знаходиться людина: на окупованій території, в Україні чи на кордоном, - повинен інститут Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Дмитро Лубінець був призначений на посаду два місяці тому, після звільнення Верховною Радою його попередниці Людмили Денисової.
Про розбудову інституції, перемовини з Росією щодо обміну військовополонених, операції з порятунку українських дітей, яких Москва примусово вивозить з України омбусдмен розповів в інтерв’ю кореспондентці Української служби Голосу Америки Ірині Соломко.
Ірина Соломко: 1 вересня виповнюється два місяці з того моменту, як ви були призначені на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Ви очолили інституцію у час війни, після скандального звільнення Людмили Денисової. Які першочергові задачі ви собі поставили, враховуючі ці обставини?
Дмитро Лубінець: Коли я погодився на цю посаду, то поставив для себе кілька стратегічних завдань. По-перше, збільшити рівень довіри до цієї ситуації серед громадян України. По-друге, збільшити інструментарій отримання допомоги від наших міжнародних партнерів. По-третє, сформувати структуру та команду, яка здатна захищати права громадян України в усіх галузях. Я буду робити акцент на регіони. Я завжди підкреслюю, що моя реформа з елементами децентралізації. Тому відкриваємо представництва у кожній області України, які можуть швидко реагувати на порушення прав громадян України в тій чи іншій галузі.
Так, війна накладає відбиток на нашу роботу. У нас з’явився окремий напрямок – це робота з військовополоненими та цивільними, захист членів їхніх родин. Це достатньо важкий емоційно напрямок. Окрім того, це і робота з внутрішньо переміщеними особами, яких мільйони. 8,5 млн громадян України – це внутрішньо переміщені особи. Ще додатково більше 5 млн виїхали за межі держави. Це величезні виклики як для України, так і для держав, які нам допомагають. Але права цих людей також треба захищати.
І. С.: Якщо говорити про те, як ви отримуєте звернення. Один з скандалів, який стосувався вашої попередниці, пов'язаний із "гарячою лінією" щодо сексуального насильства. Чи працює вона досі, і як ви в цьому плані організували роботу?
Д. Л.: Як ми з’ясували, ця "гаряча лінія" не була ресурсом нашої інституції. Це був окремий проект, який реалізувався з разом з донором. Це була окрема "гаряча лінія" щодо постраждалих внаслідок злочинів сексуального характеру, скоєних військовослужбовцями Російської Федерації на території України. Я не знаю, на яких підставах попередня керівниця без дотримання юридичних механізмів робила заяви. Адже по кожному зверненню, на мій погляд, треба терміново звернутись до Національної поліції, щоб було відкрито кримінальне провадження і відбулася процедура фіксації цього злочину, а також перевірка фактів. Якщо все підтверджується, це лягає додатково в накопичені матеріали, які знаходяться під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Ми будемо передавати їх до Міжнародного кримінального трибуналу, щоб були засуджені абсолютно всі: не тільки, хто це робив, а й ті, хто віддавав накази.
Набагато правильніша позиція, коли ми професійно виконуємо свою роботу. Ми накопичуємо юридичні факти, доводимо їх до логічного завершення, і на підставі цього до Росії застосовуються додаткові санкції.
Наша «гаряча лінія» працює. Вона також проходить стадії реорганізації. Спочатку працювало три людини, зараз - шість. Я хочу – мінімум десять. Бо бачу, що чим більше ми залучаємо до цієї роботи наших співробітників, тим більше в нас іде звернень. Наразі на тиждень ми отримуємо близько тисячі звернень. Окрім цього працює громадська приймальня, можна подати свою заяву і онлайн.
Також ми бачимо, що через війну кількість особистих звернень зростає, проте, з’явилися і колективні звернення. Наприклад, були заарештовані хлопці на острові Зміїний, і родичі створили організацію, яка займається цим питанням. Така ж ситуація і щодо службовців Національної гвардії, яких Російська Федерація захопила на території Чорнобильської атомної електростанції. Також є об’єднання дружин, матерів та родичів захисників Маріуполя. І таких організацій насправді дуже багато.
І. С.: Ця тисяча звернень щотижня пов’язана з війною? Як багато серед них злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством?
Д. Л.: Так, більшість пов’язано зі збройною агресією. Захист прав щодо пошкодженого майна, або того майна, яке залишилося на тимчасового окупованих територіях. Величезний масив маємо по військовополоненим та цивільним. Є випадки щодо скоєння російськими військовослужбовцями злочинів, у тому числі сексуального характеру. Я не скажу, що їх дуже багато, але вони є. Там, де ми отримали доступ до територій, до людей, які готові надавати ці свічення, ми це фіксуємо. І зараз ми такі процедури розпочнемо на території Херсонської області. Як тільки ми звільняємо село маленьке, у нас вже є додаткові факти, чим там займалися окупанти. І про жодних дотримань міжнародних конвенцій не йдеться.
І. С.: Наразі у нас немає жодних цифр щодо того, скільки військовополонених перебуває в руках Росії. Проте, є дані від родичів, зокрема нашого колеги Максима Буткевича, що до українських військових не допускають ані Червоний Хрест, ані ООН, немає жодної комунікації. Як наразі ведуться перемовини щодо обміну?
Д. Л.: Я не можу розповідати деталей, лише можу сказати, що комунікація йде важко, проте обміни відбуваються. Так, не така кількість, як ми би хотіли. Але вони йдуть. Проте, можу зазначити, що Росія не виконує жодних норм. І ми фіксуємо не тільки порушення прав громадян України, а й порушення умов діяльності міжнародних організацій, наприклад Міжнародного комітету Червоного Хреста. Його робота регулюється Женевською конвенцією, яку підписала Російська Федерація. І Росія, як сторона конфлікту, повинна надавати доступ для моніторингу Червоного Хреста.
Російська Федерація взагалі не допускає Міжнародний комітет Червоного Хреста. Вони це фіксують, а зробити нічого не можуть. Реакції жодної.
Родичі мають знати, в яких умовах перебувають полонені, чи дають їм воду та медичне обслуговування. Не менше одного разу на місяць вони мають право на листування. Обов'язково, якщо розпочався судовий процес, має бути забезпечений доступ адвокатів. Також має повідомлятися, якщо військовослужбовців переводяться в інше місце. Росія не виконує жодну з цих норм. Російська Федерація взагалі не допускає Міжнародний комітет Червоного Хреста. Вони це фіксують, а зробити нічого не можуть. Реакції жодної.
Така сама ситуація і щодо Організації Об’єднаних Націй. У нас найбільше запитань щодо її діяльності. Наразі ми бачимо, що вона практично прирівнює жертву та нападника. Яскравий приклад - це українське зерно. Замість того, щоб змусити Росію розблокувати українські порти та забезпечити безпечне проходження суден, ООН почала перемовини та змусила підписати угоду. Тобто мені здається, що вони більше тиснуть на нас, аніж на агресора. І я часто публічно у розмовах з представниками інституції говорю про це.
Можливо, вони теж шукають якісь додаткові механізми, але, коли я отримую інформацію щодо створення додаткової місії, щоб допомагати громадянам України, у мене це викликає лише скептичну посмішку.
У нас вже є чотири місії. Постійна місія ООН в Україні, моніторингова місія щодо збору доказів військових злочинів на території України, яка була створена на підставі рішення Генасамблеї у квітні. Третя – розслідування подій в Оленівці. Четверта – по ситуації на Запорізькій атомній електростанції. Чотири місії. Скільки ще треба створити, щоб зрозуміти що цей механізм не діє на Російську Федерацію? ООН просто не допускають на тимчасово окуповану територію.
Російська Федерація зупиняється там, де її зупиняють фізично. Заяви про глибоке занепокоєння ситуацією, яка відбувається на території України, не зупиняють російські "Гради". Вона це сприймає, як слабкість та буде йти далі. Це розуміє Фінляндія та Швеція, які швидко знайшли механізм для захисту – вступ у НАТО.
І. С.: Давайте повернемося до подій в Оленівці. Ви вже зазначили, що створена окрема місія для розслідування подій, в результаті яких загинули десятки українських військовополонених-азовців, яких під гарантію того самого Червоного Хреста мали передати Україні. Які ваші оцінки перспектив роботи цієї місії?
Д. Л.: Особливих очікувань немає, бо проходить час, і докази воєнних злочинів Російська Федерація прибирає. У нас немає сумнівів, що там відбулося. За аналізом фото та відеоматеріалів, які є в публічному доступі, військові експерти: і українські, і міжнародні, - дійшли приблизно одного висновку: це була заздалегідь запланована фактично публічна страта військовослужбовці Збройних сил України. Вибух був всередині, це не була ракета. Бо, по-перше, приліт ракети легко перевірити по супутнику. По-друге, ракета залишає воронку і осколками розносить приміщення всередині. А тут був вибух снаряду, який дає дуже високу температуру. Бо тіла, які ми бачили, обвуглені.
Наразі Червоний Хрест, попри заяву Російської Федерації, доступ до Оленівки не отримав. Така сама ситуація і з місією ООН. Це станеться після того, як вони приберуть усі докази цього військового злочину.Дмитро Лубінець, омбудсман
Коли ми дізналися про те, що сталося, я звернув офіційно до Москалькової – це російська омбудсвумен – з пропозицією разом відвідати місце, і в нашій присутності міжнародні експерти візьмуть на експертизу всі матеріали. Також я вимагав дати можливість мені поспілкуватись з пораненими військовослужбовцями. Окрім того, щоб Російська Федерація розпочала процедуру видачі тіл загиблих родичам. Досі жодної відповіді на мої пропозиції я не отримав.
Наскільки мені відомо, наразі Міжнародний комітет Червоного Хреста, попри заяву Російської Федерації, що вона готова надати доступ до Оленівки, його не отримав. Така сама ситуація і з місією ООН. На мою думку, це станеться після того, як вони приберуть усі докази цього військового злочину.
І. С.: Ще один злочин та порушення прав людини з боку Росії – це депортація українців з окупованих територій. Мова також іде про дітей, яких вже всиновлюють в Росії. Чи маєте ви механізмі відслідковування та допомоги по цих справах?
Д. Л.: У нас є можливість отримувати інформацію, в тому числі і щодо дітей, які незаконно були депортовані на території Російської Федерації. Створена окремо онлайн платформа «Діти війни». За нашими даними, більше 7000 українських дітей були незаконно вивезених на території Російської Федерації. Росія робить все, щоб наші діти не повертались до нас, навіть спростили своє законодавство щодо всиновлення. Це також є порушенням міжнародного права та яскравим прикладом того, що Російська Федерація чинить саме геноцид української нації. Бо примусове переміщення групи одної національності є прямим визначення геноциду.
Проте, ми працюємо з такими випадками. У нас є механізм повернення цих дітей. Наразі нам вдалося повернути 51 дитину. Це невелика кількість, порівнюючи з тисячами вивезених, але ми практично проводимо спецоперації з їхнього порятунку. Нам дуже допомагають волонтери.
І. С.: Волонтери російські?
Д. Л.: По-різному, але більше українці допомагають українцям навіть, якщо вони мають паспорт громадянина Російської Федерації.
І. С.: У контексті притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини, який механізм є найбільш ефективним та коли ми побачимо перші судові засідання?
Ці злочини не мають строку давності. Тому ми встановлюємо кожного військовослужбовця Російської Федерації, командирів, керівництво, та робимо все, аби юридично засудити їхні дії. Потім це зробить і Міжнародних кримінальний суд
Д. Л.: Ми на цьому шляху працюємо. Я не знаю, скільки на це ми повинні витратити часу, але в мене є всі підстави вважати, що точно відбудеться. Адже ці злочини не мають строку давності. Тому ми встановлюємо кожного військовослужбовця Російської Федерації, командирів, керівництво, та робимо все, аби юридично засудити їхні дії. Потім це зробить і Міжнародних кримінальний суд. Нам допомагають судді Міжнародного кримінального суду. Його прокурор Карім Хан двічі приїжджав в Україну. В нього дуже гарна співпраця з Офісом Генерального прокурора. Вони якраз роблять процесуальне керівництво, накопичуючи докази. Тому і в цьому сенсі для Російської Федерації буде дуже багато неприємних сюрпризів.
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«Діти сприймають війну як частину свого життя, а для мене це – жах!» – казкар Сашко Лірник
Під час війни мільйони українських дітей опинилися у бомбосховищах, сотні тисяч – далеко від рідного дому, в чужій країні шукали тимчасової безпеки. Але всі вони сумували за рідним домом та лагідним словом. Одним з тих, хто міг їх розрадити, заспокоїти, навіть перебуваючи за сотні кілометрів, був Олександр Власюк, відомий як казкар Сашко Лірник.
Нещодавно його фільм «Козацьке Різдво, або Пекельна хоругва» був показаний в рамках фестивалю українського кіно в Нью-Йорку. Хоча на дворі літо, багато глядачів з радістю дивляться казку про добрих, товариських і винахідливих українських воїнів.
Про те, чому тема козаків настільки близька сучасному казкарю та що робить Сашко Лірник під час війни, автора казок розпитала кореспондентка "Голосу Америки" Наталка Чурікова.
Сашко Лірник: Це велика удача, що нам вдалося зняти таке кіно, якого давно не було в Україні. По-перше, не тільки в Нью-Йорку, його успішно показували і на фестивалі азійського кіно. Це єдиний фільм, який просили двічі показати, бо він сподобався. Ми перемогли на міжнародному фестивалі дитячих фільмів. Ця тема мені близька.
Наталка Чурікова: Чому?
С.Л.: Бо я на цьому виріс, тема козацтва – в родині. Батько нам розказував. Я знайшов свої корені. У мене предок, прапрапрапрапрадід Іван Влас, а моє прізвище – Власюк. Іван Влас був записаний в козацькому реєстрі 1534 року – у Першій сотні поручика Яна Оришкевича. Такий є родовід. Батько – історик, у нас в родині дуже цінується і шанується козацтво. І хоча це не повністю вся Україна, але без козацтва України б не було.
Це той подих волі, подих безстрашшя, оце те, що зараз відбувається, саме ці козацькі гени. Як писав поет Василь Симоненко, "Народ мій є! В його волячих жилах козацька кров пульсує і гуде!"
Н.Ч.: Чим зараз, у період війни, займається український казкар?
С.Л.: Дуже широке питання, довго розказувати. Перші дні тижня був дуже приголомшений, всі такі були, і депресія була тяжка. Я не знав, чим зайнятися, у військо мене не брали по здоров’ю, і що робити? У мене були кошти, які зібрав на видавництво своєї книги «Пекельна хоругва», до речі. Я ці кошти перерахував на Збройні Сили України.
Вони сиділи у бомбосховищі, їм було страшно, діти плакали, і я їм телефоном розказував казочки, трохи заспокоював
І так склалися зорі, що просто послали мені одного доброго чоловіка, який мені порадив і запросив, і вже майже з самого початку війни я займаюся евакуйованими дітками. Тими, чиїх батьків убили, сиротами, біженцями.
До мене звернулася одна мама. Вони сиділи у бомбосховищі, їм було страшно, діти плакали, і я їм телефоном розказував казочки, трохи заспокоював, а потім я подумав, що таких дітей багато, і я створив свій відеоканал – мені допомогли обладнати судію, спочатку в хліві, потім у якомусь підвалі, і я кожен день записував казки, видавав їх у прямий ефір, і діти дивилися.
Це оці перші 2-3 найтяжчі місяці, це була така моя робота, і мені дуже дякували, що завдяки мені, моїм історіям, вони якось втрималися, тримали клепку в голові. Діти дуже чекали цілий день, вже не так боялися. Ці казки є у вільному доступі на Ютюбі.
І, звичайно, пишу. Пишу про війну, пишу сценарій, подаюся на конкурс Netflix зі своїм сценарієм, який в Україні нова влада не пропустила, патріотичні сценарії їм не подобаються. А я подався на Netflix – теж нова казка про козаків, патріотична, називається «Перевертень».
Н.Ч.: Багато дітей виїхали за кордон. І я знаю про те, що ви сказали, що ви готові готові посилати їм свої казки…
С.Л.: Я не готовий, я надсилаю. Я зробив такий блок - 4 чи 5 годин казок із музикою, піснями, це такий ніби мультфільм, але для слухання. Всі свої диски я зібрав в один альбом і я його надсилаю. Я надіслав більше 5000, просто не рахую. Люди отримують і дякують дуже.
Знаєте, до війни це не цінувалося. Здавалося, що воно тут є, знаєте, як хліб лежить, а я його не хочу. А коли нема, то відразу хочеться. А тут кинулися, а де взяти? А книжок нема в Німеччині, чи там Польщі, чи в Іспанії. І книжки мої закінчилися, всі продані, вже немає, новий тираж нема за які гроші друкувати. А аудіо я можу робити, інтернет є, тому я оце розсилаю цей альбом і зараз, до речі, пишу новий.
Н.Ч.: Повертаючись до тих дітей в бомбосховищах, з якими ви говорили, чи були якісь історії, що вам запам'яталася?
Хлопчик каже: «Мені бабуня готувала борщик, а її взяли і на вулиці вбили, і я борщика з того часу не їв»
С.Л.: Запам’яталось багато. І вони такі тяжкі, ці історії. Головне, що діти сприймають війну як частину свого життя, а для мене це – жах! Ми якось приготували для них борщу, годуємо їх. А один каже: «Ой, як я люблю борщик, як я давно борщика не їв. Мені бабуня готувала борщик, а її взяли і на вулиці вбили, і я борщика з того часу не їв». І він мені отак розказує, а в мене душа заходиться. От як зараз, плачу. Багато розказують.
Ми проводимо майстер-класи, діти учаться там ліпити з глини, з тваринами граються, ну і казочки там. Дітям треба дитинство давати, навіть у час війни. У нас вони якось відходять від цих жахіть. Я не кажу, де це, бо ще ракета прилетить від москалів.
І одна дівчинка там каже: «Ой, яка гарна з глини чашечка! Мамо, давай купимо!» А мама, як будь-яка мама, каже: «Ой, в нас тих чашок вдома стільки!». А мала каже: «Мамо, а ти що забула? В нас вже немає дому, розбомбили…» Оце – частина нашого українського життя. Нам це треба перебувати, пережити, відірватися нарешті, вирватися з московської окупації. І тоді, може, діти наші заживуть.
Н.Ч.: Якими Ви бачите їхнє майбутнє? Там багато дітей зі сходу.
Усі народи переживють війни, але не кожен народ може опиратися і перемагати
С.Л.: Так, багато дітей зі сходу, російськомовних дітей багато, але я знімаю в них цей блок, що українське – це погане, сільське чи другорядне. Їх ціле життя в цьому виховували, тому вони російською мовою розмовляють. І вони вчаться української, пробують, я їх підтримую, всі їм аплодують. Сказав українське слово, всі йому зааплодували, вони тішаться.
Майбутнє має бути українським, ми –українці. І це нове покоління має зростати на українській історії, на українських казках, на наших військових подвигах.
Усяке там є, і біда, всі народи переживють війни, але не кожен народ може опиратися і перемагати. А ми перемагаємо, морально – це точно.
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