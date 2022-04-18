Чи отримає Україна 50 млрд дол підтримки? У Вашингтоні розпочались збори МВФ та Світового Банку. Відео

Допомога Україні - одне з ключових питань весняних зустрічей МВФ та Світового Банку, які стартували у понеділок у Вашингтоні. Завдання української делегації, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та голови НБУ Кирила Шевченка - узгодити фінансову підтримку Україні на суму 50 мільярдів доларів.