Серед пріоритетів ООН у 2018 році - вирішення конфлікту в Україні

Про це заявив генеральний секретар ООН у промові до членів Генеральної Асамблеї

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґуттереш закликав до покінчення з «паралічем», який призвів до замороження конфліктів в Європі. Виступаючи з промовою на форумі Генеральної Асамблеї, Ґутерреш визначив 12 основних напрямків роботи організації в 2018 році.



У доповіді, опублікованій на веб-сайті ООН, Ґутерреш назвав врегулювання конфліктів на Близькому Сході та заморожені конфлікти в Європі одними з основних проблем, які повинна подолати ООН.

Генеральний секретар ООН зазначив, що для врегулювання цих ситуацій необхідно протистояти небезпечній хвилі націоналізму і пожвавити роботу відповідних посередницьких ініціатив, включаючи Нормандський формат і Тристоронню контактну групу щодо Східної України, Мінську групу ОБСЄ щодо Нагірного Карабаху, Женевські міжнародні дискусії з Грузії і процес «5 + 2» щодо Придністров'я.

Ґутерреш підкреслив, що для вирішення таких проблем, як боротьба з тероризмом та зміною клімату та захист прав людини, необхідно значних ресурсів. Він закликав країни виконати свої зобов'язання щодо фінансування в сфері розвитку. Він також закликав країни розробити механізми, які б не дозволяли їм уникати податків, займатися відмиванням грошей або здійснювати нелегальні потоки капіталу.

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