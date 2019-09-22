Українка створила у Каліфорнії унікальний дитячий майданчик

Місце, де можуть гратися і діти і дорослі, фізично здорові, чи люди з особливими потребами, діти з аутизмом, сліпі чи глухі. Перший такий абсолютно унікальний майданчик з’явився у Каліфорнії чотири роки тому. Щомісяця його відвідує 25 тисяч людей. Місцева влада вже виділила мільйони доларів на побудову подібних майданчиків. Але найцікавіше, що ініціювала його створення, провела колосальну організаційну роботу, зібрала команду однодумців, мільйони доларів пожертв – іммігрантка з України Олена Віларіель.

Сім років тому, мешканка міста Пало Альто, українка Оленка Віларіель повела своїх двох доньок на дитячий майданчик. Евонька, молодша, народилась особливою, тому потребує спеціальних умов. "Їй потрібно було рухатись, ми й до сьогоднішнього дня не знаємо що з нею є", каже Оленка.

За законом, у США кожен дитячий майданчик має бути пристосований для дітей з особливими потребами. Однак будівельники нерідко виконують лише мінімальни нормативи. "Тут зроблено так, що як тут колеса поставиш, то відразу перевернешся", - показує Оленка. У тирсі застрягають колеса, а на гірці у дітей з фізичними обмеженнями замість позитивних емоцій виникають протилежні.

Тож жінка, не знайшовши майданчика де б могли грати обоє дітей, пішла в міську раду Пало Альто. Чиновники визнали - такої конструкції у місті немає. Однак погодились безкоштовно виділити земельну ділянку за умови, що Оленка знайде шлях збудувати такий майданчик. Жінка зібрала команду однодумців і після семи років розробки проекту, переговорів і збору коштів з’явився “Чарівний міст”.

"Magical bridge" (чарівний міст), по якому відвідувачі потрапляють на майданчик 21-го століття, зроблено з дерева.

"Дерево - спеціально для тих, хто не бачить, хто має аутизм, доторкатись - важливо для них. Ми знаємо, що є кілька дітей і вони ходять тут навколо, вони ідуть і хочуть коло дерева сидіти. Діти і старші, що мають аутизм", - розповідає засновниця майданчика Оленка Віларіель.

А на горі хатка. "Ті хатки - переважно для малих дітей, а ми хотіли так, щоб і мама і діти могли, і тато і бабця, - щоб всі разом могли бавитись", - каже Оленка.

Є і місце для незрячих. Я зараз можу іти і чути воду, - каже Оленка. Кожних тридцять хвилин звуки міняються, так ніби йдеш по воді, снігу, опалому листі або ж по льоду. Також майданчик облаштований і для людей з поведінковими і когнітивними розладами. Адже лише 10 відсотків людей з інвалідністю мають явні фізичні обмеження. Для дітей з аутизмом тут звучить заспокоююча арфа. Музика стимулює мозок, що покращує соціальні навчики.

А ця гірка - винахід Оленки, на який надихнула донька Евуня. "Ті, хто використовують візочок, вони зайдуть вниз і сидять. Чекають поки їм піднесуть візочок. Або такі як Евуня сидять і дивляться, як інші з'їжджають", - каже Оленка.

Проект самого майданчика розробляли п’ять років, консультувалися з батьками дітей, психологами, ландшафтними дизайнерами і архітекторами. Після відкриття у 2015-му місце швидко стало популярним. Щомісяця до “Чарівного мосту” навідується 25 тисяч людей. Нідмала, яка є незрячою, спеціально приїхала сюди з Непалу. Хоче зробити щось схоже у своїй країні.

"Тут стільки речей, до яких можна доторкнутися, відчути, і вивчити щось нове. Такі майданчики дуже важливі. Це нагода вийти з дому, побути в іншому середовищі, знайти нових друзів", - каже туристка Нідмала Геваті.

“Чарівний міст” - створений для будь-кого, незалежно від віку чи фізичних можливостей.

Батьки вважають - такий майданчик сприяє розвитку і творчому мисленню їхніх дітей.

"Мені подобається музична частина. Також те, що гірки тут зроблені у більш довільній формі, і піднятися на них можна як завгодно. Це розвиває у дітей креативність", - каже мама Ешлі Фішер.

Оленка розповідає: перший “Чарівний міст” побудували повністю за благодійні пожертви - зібрали 4 мільйони доларів. Після відкриття проектом зацікавилися, як у Каліфорнії так і за її межами. У 2016-му році Оленка та її команда створили фундацію, яка збирає кошти, консультує як втілити в життя такий проект. Цього року майданчик був представлений на міжнародному економічному форумі у швейцарському Давосі як проект, що задовольняє потреби людей з фізичними та когнітивними розладами та відкриває для них нові можливості.

"Ми були запрошені цього року до Давосу у Швейцаріі, ми були запрошені як приклад того, що стається, коли будують місця для всієї громади. І ми би дуже тішились колись з’явитись в Україні. Там би було дуже приємно", - каже Оленка.

Зараз у Каліфорнії будується ще п'ять таких майданчиків. Кошти на їх побудову відили місцеві уряди.

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