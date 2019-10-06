Українська співачка у США провела десятки концертів, щоб зібрати кошти на допомогу українським бійцям

Коли в Україні розпочалась Революція Гідності, а згодом російська агресія на Сході країни, українці Сполучених Штатів організували безпрецедентну кампанію допомоги Батьківщині.

Допомагали, і не рідко продовжують допомагати, хто як може. Співачка Аничка, яка волею долі опинилась у Каліфорнії, провела десятки концертів по всій країні і зібрала загалом понад 100 тисяч доларів на потреби України.

У домі Анни Чеберенчик, неподалік столиці Каліфорнії, Сакраменто, лунає лемківська пісня. Жінка з лемківської родини на Львівщині, і лемківські пісні співає з дитинства, а згодом вони стали основою її професійної кар’єри.

На сцені вона Аничка. У розпал співочої кар’єри в Україні, вона одружилась і переїхала до Сполучених Штатів. Однак, ніколи не втрачала зв’язку з Батьківщиною. Коли в Києві почалась Революція Гідності, а відтак війна на Сході України, вона відчула потребу допомогти Батьківщині.

"Я просто поговорила з чоловіком і сказала, що, можливо, я постараюсь використати свій талант у таких цілях. Тому що багатьох людей я знаю, на багатьох фестивалях виступала. Тож, можливо, ми зберемо кошти разом і передамо в госпіталь пораненим", - каже Аничка.

Перший концерт відбувся у Сан-Франциско, другий - у Лос-Анджелесі, третій - у Сакраменто. Так співачка зібрала перші 16 тисяч доларів.

Кожен концерт збирав аншлаги. Українці Америки прагнули допомогти Батьківщині, підтримували співачку та активно жертували гроші.

"Я взагалі дуже хвилювалась, бо телефонуючи до людей, я не знала якою буде відповідь. Всі приміщення мені давали безкоштовно, усі, хто виставляли звук, безкоштовно працювали, щоб допомогти. Всі, кому дзвонила, казали "Аничка, нема проблем, ти що", - згадує співачка.

У 2015-му році до Лос-Анджелеса на реабілітацію почали прибувати перші поранені українські військові. Виникла потреба у грошах. Аничка знову повернулась на сцену.

"За реабілітацію потрібно платити, і кошти потрібні. Я знала Ірину Ващук, яка привезла їх сюди. Зайшла розмова, що потрібні кошти. Я сказала, що можу допомогти, я можу продовжити концерти, які робила", - каже Аничка.

Співачка організувала десятки концертів у США та Канаді. Всі кошти йшли на лікування, реабілітацію, протезування поранених українців. На гастролі з Аничкою їздила її тоді чотирирічна донька Христинка.

"Ми всюди в Америці були. Ми були в Гартворді, в Клівленді, в Чикаго", - згадує Христинка.

Поміж військових, які пройшли реабілітацію у Каліфорнії, був важко поранений під Слов’янськом штурман армійської авіації майор Сергій Тітаренко. З ним у співачки зав'язалась особлива дружба.

Разом навіть записали в Україні пісню «Настане мирний час» для соціально-мистецького проекту «Пісні війни».

Українці Каліфорнії, розповідає Аничка, продовжують підтримувати родини загиблих воїнів, а вона особисто продовжує збирати кошти тим, що найкраще вміє - піснею.

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