Українські бренди завойовують світ: 20 світових зірок, які обрали одяг українських дизайнерів - ФОТО

Одяг українських брендів все частіше можна помітити на світлинах голлівудських акторок, співачок, моделей. Наводимо 20 фото-прикладів, коли всесвітньо відомі люди вбиралися в українське.

Нещодавно голлівудська акторка Демі Мур опублікувала в Інстаграмі світлину, на якій вона зображена у сукні українскої дизайнерки "Vita Kin".

Демі Мур раніше вже з'являлася на публіці у вишитих сукнях від цієї української дизайнерки. У вбранні "Vita Kin" її навіть можна побачити у трейлері фільму "Сліпець".

На початку року акторка Кетрін Зета-Джонс опублікувала в Інстаграмі фото, на якому вона позує у вишиванці від українського бренду "Vita Kin". Зірка позує на тлі пальм разом з чоловіком Майклом Дугласом, американським кіноактором та кінопродюсером.

Американська зірка реаліті-шоу, модель, засновниця власного косметичного бренду та мільярдер Кайлі Дженнер у червні цього року опублікувала фото, на якому вона вбрана у сукню українського бренду "CULTNKD".

Американська акторка Джеймі Чанг вбралася у сукню від українського бренду "Nadya Dzyak" на вечірці в рамках церемонії вручення нагород премії «Золотий глобус».

​А от акторка, телеведуча і співачка Меґан Маллаллі з'явилася на церемонії вручення премії «Золотий глобус» у сукні від української марки "Navro". Церемонія вручення премії відбулася у Лос-Анджелесі 6 січня.

Британська співачка Дуа Ліпа минулого року вбралася у сукню від українського бренду "Marianna Senchina". Вона приїжджала до Києва у травні 2018 року, аби виступити на НСК "Олімпійський" під час фінального матчу Ліги Чемпіонів.

У 2018 році акторка Сандрка Баллок засвітилася в платті українського бренду "ELENAREVA" в Нью-Йорку. Світлину було опубліковано в Інстаграмі бренду.

​Американська акторка Дакота Джонсон, відома роллю Анастейши Стіл у фільмі «П’ятдесят відтінків сірого», з’явилася на 17-му міжнародному кінофестивалі в Марракеші в білій сукні українського бренду "Bevza".

​А от американська реперка Карді Бі вбралася у костюм від українки Валерії Ковальської для появи на ток-шоу Джиммі Кіммела у жовтні 2018 року.

Відома актриса Джуліанна Мур була помічена в пуховику українського бренду ienki_ienki під час прогулянки Нью-Йорком у січні 2018-го.

​У пуховику бренду ienki_ienki також з’являлась модель Белла Хадід.

А також американська фотомодель та актриса Кортні Кардаш'ян.

Емілі Ратаковскі, відома американська модель і актриса, у 2018 році була помічена у платті від українського бренду "Bevza".

​А от американська актриса та співачка Брі Ларсон опублікувала різдвяне фото у піжамі від українського бренду Sleeper.

Співачка та актрича Ріанна вбралася у сукню українського бренду "Marianna Senchina" на презентацію бренду її першої колекції косметики у Мадріді у вересні 2017-го.

Легендарна модель Клаудія Шиффер була помічені у вишиванці бренду "March11" у 2017 році.

А французька актриса Мелані Тьєррі була вдягнена в українську вишиту сукню на Каннському кінофестивалі-2016.

​Американська танцівниця Діта фон Тіз неодноразово з'являлась у вишитих сукнях від "Vita Kin". Світлини, на яких вона зображена у вишиванках, можна знайти в її Інстаграмі.

Актриса та співачка Келлі Осборн теж одягала українське. У 2016 році осборн опублікувала фото, на якому вона зображена у вишитому платті української дизайнерки Юлії Магдич.

А ось шведська кіноакторка Алісія Вікандер, яка засвітилася у сукні бренду "Vita Kin" у 2015 році.

А це засновник компанії Virgin, мільярдер і філантроп сер Ричард Бренсон у вишиванці на фотографії з українською ведучою Катериною Осадчою.

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