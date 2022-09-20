Підтримати Україну: як пройшов щорічний Український фестиваль Великого Вашингтона. Відео

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Щоосені, протягом 3-х днів українці та американці з різних штатів приїжджають до кафедрального собору святого Андрія Української православної церкви в штаті Мериленд. Тут відбувається один із найбільших українських фестивалів у США. Відвідувачі відкривають для себе українську культуру та куштують традиційні страви. Цього року, у фестивалі взяли участь українські зірки Оксана Білозір та Руслана. Як змінився щорічний фестиваль на тлі російської війни, дивіться в сюжеті Катерини Лісунової.