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Час-Тайм. Як українці у США відзначили День Незалежності України
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Як американські українці відзначали День Незалежності України в штаті Огайо. Відео
17 хвилин тому
Марія Прус
Олексій Осика
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360p | 18,8MB
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1080p | 88,0MB
Український колорит та американські традиції.
Як американські українці відзначали День Незалежності України в штаті Огайо. Відео
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Українці у місті Парма, штат Огайо, відзначили День Незалежності України дводенним фестивалем і урочистим парадом.
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