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Як американські українці відзначали День Незалежності України в штаті Огайо. Відео

Як американські українці відзначали День Незалежності України в штаті Огайо. Відео
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Український колорит та американські традиції.

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Українці у місті Парма, штат Огайо, відзначили День Незалежності України дводенним фестивалем і урочистим парадом.

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