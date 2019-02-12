"Реформи за паспортом". Як суд щодо Супрун брав паузу

Власне, йдеться про скасування тимчасової заборони. Розгляд справи по суті щодо відсторонення Супрун відбудеться у п'ятницю 15 лютого. А поки чиновниця просила про можливість дати їй працювати, щоб не паралізувати роботу міністерства.

«Я просила суддю тільки про одне – щоб я могла далі діяти як в.о. міністра, бо зараз немає в.о. міністра, зараз ніхто не може підписувати дуже важливі документи», – сказала Супрун, звертаючись до журналістів після судового засідання. На підпис, за її словами, чекають документи пацієнтів, які не можуть лікуватися в Україні і мають бути відправлені на лікування за кордон. Треба також підписати наказ про розвезення ліків з київських складів по лікарнях України.

Що буде далі? Суд заборонятиме міністру оборони відправляти на фронт набої або пальне?

«Я не можу підписувати, бо заборонив суд. Що буде далі? Суд заборонятиме міністру оборони відправляти на фронт набої або пальне? Суд перевищив усі свої повноваження, коли почав втручатись у роботу виконавчої влади», – заявила Супрун.

На засідання суду в понеділок вона з'явилась у супроводі міністра юстиції. Саме це міністерство, від імені уряду, подало клопотання про зняття судової заборони на виконання нею обов'язків міністра.

Прибув також позивач, що вимагає відсторонення Уляни Супрун, народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук. При його появі залунали вигуки «Ганьба!». Під стінами суду зібралися сотні активістів – як прихильників, так і противників реформаторки; при цьому кількісна перевага виявилась на боці перших.

Це не атака проти Супрун, це атака проти пацієнтів

«Це не атака проти Супрун, це атака проти пацієнтів, – каже голова пацієнтської організації «100 відсотків життя» Дмитро Шерембей. За його словами, «В декого є бажання повернути старі корумповані схеми поставок медикаментів. Нічого не знайшли Уляні пред’явити, як подвійне громадянство. 25 років їм не здавалося, що міністри крали гроші. Але коли вона закрила їм годівницю, їм раптом стало здаватися, що вона неправильно призначена».

Ліки і вакцини по регіонах неодноразово відвозились в регіони за розпорядженнями підписаними іншими заступниками міністра

Звинувачення у подвійному громадянстві – саме ця претензія лежить в основі позову нардепа Мосійчука, за яким суд відсторонив Супрун.

Сам Мосійчук на своїй сторінці у Facebook раніше заявив, що рішення суду щодо Супрун не блокує діяльність МОЗ.

"Достеменно відомо, що ліки і вакцини по регіонах неодноразово відвозились в регіони за розпорядженнями підписаними іншими заступниками міністра", - написав Мосійчук у себе на сторінці, - "І нарешті, нічого шантажувати хворих українців, парламент та брутально тиснути на суд!".

Мосійчук також закликав прем’єр-міністра України невідкладно внести на розгляд парламенту кандидатуру на посаду міністра охорони здоров’я, додаючи, що таким кандидатом може бути і сама Супрун).

На думку Мосійчука, якщо це відбудеться, "питання зніметься само собою".

А тим часом експерти нагадують про роз'яснення Державної міграційної служби України щодо громадянства чиновниці, видане ще 2017 року.

вона підписала декларацію про відмову від американського громадянства

«В цьому документі сказано, що Уляна Супрун не порушила жодних вимог законодавства України, – сказала «Голосу Америки» експерт Центру протидії корупції Вікторія Савчук.

– Адже коли вона отримала громадянство України, вона підписала декларацію про відмову від американського громадянства. Тому всі необхідні процедури в Україні вона виконала. А далі вже Сполучені Штати повинні вирішувати, і це вже запитання не до Уляни Супрун».

Питання громадянства чиновниці жваво обговорювали і в залі засідань. Позивач вимагав пояснень, який паспорт Супрун пред'являє на кордоні: мовляв, у нього є відомості, що американський. Натомість юристи Кабміну роз'яснювали, що посада міністра – політична, вимоги законодавства про держслужбу цієї посади не стосуються, а тому друге громадянство не завада.

Своєю чергою, Супрун наголосила: вона є громадянкою України.

«Я маю українське громадянство», – сказала Супрун

«Я маю українське громадянство», – сказала Супрун журналістам на брифінгу по закінченню судового розгляду.

Між тим низка коментаторів в Україні та за її межами звертають увагу, що питання громадянства чиновників потребує врегулювання, а нинішня ситуація обумовлена обставинами призначення Супрун на посаду.

"А ви знаєте, чому взагалі можливе відсторонення Супрун через суд. Бо Супрун була призначена в.о. міністра у липні 2016-го року без голосування у парламенті. І Супрун почала проводити важливі реформи, не маючи політичної підтримки парламенту та повноцінного законного статусу. Виконуючим обов'язки міністра може бути лише чинний замміністра, до того ж протягом обмеженого терміну, а повноцінного міністра можна призначити лише після голосування за його кандидатуру у Верховній Раді. Тому маємо велике питання, як скасувати законне рішення суду за позовому Мосійчука та як врятувати реформу", - написав на сторінці у Facebook редактор видання ЦЕНЗОР.нет Юрій Бутусов.

На обставини призначепння Супрун звернув увагу і український журналіст Володимир Бойко, який часто критично висловлюється щодо роботи уряду України. Бойко зауважив, що "якщо Супрун становить собою цінність як винятковий реформатор", то влада має призначити її у "законний спосіб".

Розгляд справи судом продовжується...

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