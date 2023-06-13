Росія не надає рятувальникам можливість безпечно працювати – координаторка ООН

Керівниця Офісу ООН з координації гуманітарних питань в Україні Деніз Браун повідомила, що Росія перешкоджає евакуювати людей, постраждалих від затоплень внаслідок підриву Каховської ГЕС тим, що не надає працівникам ООН гарантій безпеки.

"Ми є напоготові, – сказала гуманітарний координатор Деніз Браун, –Оперативно у нас є човни, особовий склад і запаси готові до роботи. Проте, Російська Федерація ще не надала гарантії безпеки, необхідні для перетину лінії фронту на лівий берег Дніпра, включно з Олешками", – сказала Браун у вівторок, через тиждень після підриву греблі, відповідальність за яку українська влада та західні лідери, спираючись на численні докази, покладають на окупаційну російську владу.

За її словами, її команда на місці має все необхідне обладнання для того, щоб допомогти постраждалим, але Росія не надає рятувальникам можливість безпечно працювати.

"Ці гарантії необхідні для безпеки нашої команди та не створюють додаткових ризиків для людей, яких ми маємо намір обслуговувати", – сказала Деніз Браун у заяві, поширеній прес-службою гуманітарного координатора у Twitter.

Як повідомляв Голос Америки, у суботу Браун заявила, що обстріли району, затопленого внаслідок підриву Каховської греблі, тривають, і внаслідок цих обстрілів двох волонтерів було поранено. Суботню заяву Браун розкритикували в українські користувачі соцмедіа за те, що вона не згадувала чітко, що обстріли вела саме Росія.

У відео з місця гуманітарної катастрофи у Херсонській області Браун нагадала, що обстріли людей, які рятують потерпілих, є "неприйнятними".

Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував міжнародні гуманітарні організації за неспроможність допомогти українцям на окупованих Росією територіях, до яких українська влада і волонтери не мають доступу.