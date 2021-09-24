Верховна комісарка ООН з прав людини висловила занепокоєння з приводу порушень прав людини у Білорусі

Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет повідомила, що ситуація з правами людини в Білорусі продовжує погіршуватися, бо президент Олександр Лукашенко посилює репресивні заходи для придушення інакомислення.

Верховна Комісарка представила Раді ООН з прав людини нову доповідь щодо Білорусі. У доповіді розглядаються повідомлення про порушення прав людини в Білорусі з травня 2020 року. Бачелет заявила, що уряд країни відмовився співпрацювати або надавати доступ експертам ООН для проведення розслідувань, тому вся інформація була зібрана дистанційно.

Комісарка назвала висновки дуже невтішними.

«Я глибоко стурбована все більш жорсткими обмеженнями щодо громадянського простору та основних свобод, включно з продовженням поліцейських рейдів проти організацій громадянського суспільства та незалежних ЗМІ, а також арештів та кримінального переслідування правозахисників та журналістів за, як правило, політично мотивованим звинуваченнями", - сказала Бачелет.

У звіті зазначається, що понад 650 людей зараз ув’язнені через їх погляди. Минулого року, за її словами, було затримано майже 500 журналістів та спеціалістів у галузі ЗМІ, принаймні 68 з них зазнали жорстокого поводження. Білоруський активіст Роман Протасевич - серед 27 журналістів, які залишаються під вартою. Він був заарештований у травні після того, як його рейс з Греції до Литви був спрямований владою Білорусі до столиці Мінська.

Бачелет заявила, що у неї викликають тривогу постійні звинувачення у масових та систематичних катуваннях та жорстокому поводженні з протестувальниками, яких були свавільно заарештовано. Вона сказала, що навіть діти зазнали жорстокого поводження під час перебування під вартою, і щонайменше четверо протестувальників загинули під час утримання правоохоронцями.

"Гендерне насильство у місцях позбавлення волі також продовжує викликати серйозну занепокоєння", - заявила Бачелет. - "До Бюро надходили повідомлення про сексуальне насильство, вчинене працівниками правоохоронних органів, насамперед, але не виключно, щодо жінок та дівчат. Серед них - повідомлення про сексуальне насильство, погрози сексуального насильства, психологічне насильство та сексуальні домагання як проти жінок, так і проти чоловіків".

Бачелет сказала, що тисячі людей втекли до сусідніх країн у пошуках притулку після президентських виборів 2020 року.

Посол Білорусі в ООН в Женеві Юрій Амбразевич заявив, що у звіті містяться безпідставні заяви та звинувачення. Він сказав, що експерти ігнорували позицію уряду Білорусі.

Він ставить під сумнів повноваження Ради виступати в ролі суду та виносити вирок щодо дій Білорусі. Він заявив, що мандат, наданий експертам для вивчення ситуації з правами людини в його країні, не має законності.

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