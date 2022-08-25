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Верховна комісарка ООН з прав людини закликала Путіна припинити війну в Україні
Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет у четвер закликала президента Росії Володимира Путіна "припинити збройний напад на Україну".
У своєму виступі на тлі того, що війна триває вже шість місяців, Бачелет прокоментувала ситуацію на Запорізькій атомної електростанції, сказавши, що бойові дії в цьому районі створюють «немислимі ризики» для мирного населення та навколишнього середовища.
Росія та Україна звинувачують одна одну в атаках поблизу АЕС, а Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що готове направити на місце команду, щоб забезпечити безпеку станції.
Бачелет також заявила в четвер, що і російські, і українські сили повинні поважати міжнародне гуманітарне право, а міжнародне співтовариство має забезпечити відповідальність за порушення.
Українські офіційні особи заявили в четвер, що кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по залізничній станції на сході України зросла до 25 після того, як під завалами в місті Чаплине було знайдено ще кілька тіл.
"Ракетний удар Росії по залізничному вокзалу, повному цивільних в Україні, відповідає низці звірств, - написав у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен. - Ми продовжуватимемо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну та домагатися відповідальності для російських чиновників”.
Президент США Джо Байден у середу високо оцінив «надзвичайну мужність і відданість свободі» українського народу, який бореться з російськими силами і оголосив майже 3 мільярди доларів нової військової допомоги.
У День незалежності України, Байден сказав, що цей день “є не лише святкуванням минулого, але й рішучим підтвердженням того, що Україна з гордістю залишається — і залишатиметься — суверенною та незалежною нацією".
Байден сказав, що новий транш військової допомоги був розроблений, щоб допомогти Україні захистити себе в довгостроковій перспективі, а офіційні особи США сказали, що частину зброї можливо будуть використовувати через рік або два. Лідер США сказав, що пакет включатиме системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, радари, тощо.
Нова допомога виділяється на додаток до 10,6 мільярда доларів військової допомоги, яку США вже надіслали Україні за останні півтора року.
Байден сказав, що він знає, що цьогорічний День незалежності «гіркий для багатьох українців, оскільки тисячі були вбиті або поранені, мільйони були вимушені покинути свої домівки, а багато інших стали жертвами російських звірств і нападів».
Він додав: «Сьогодні і кожного дня ми стоїмо разом з українським народом, щоб проголосити, що темрява, яка рухає автократією, не зрівняється з полум’ям свободи, яке освітлює душі вільних людей усюди».
Деяка інформація для цієї статті надійшла від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.
Всі новини дня
Газосховища в ЄС вже заповнені на 78% попри проблеми з російським постачанням
Намагання європейських країн забезпечити життєво необхідні обсяги газу на зимовий період приносять результат на тлі різкого зростання цін на енергію і подальших побоювань, що Росія, найбільший постачальник, надалі використовуватиме газопостачання для тиску на Європу.
Станом на 23 серпня газосховища Європейського Союзу за підрахунками агентства Reuters були заповнені на 78%, майже досягаючи запланованого рівня 80%, що має бути гарантований до 1 листопада, коли у Європі розпочинається опалювальний сезон.
Треба раз і назавжди покласти край залежності...Кевін Кунерт
Для захисту європейських споживачів Європейська комісія, окрім вимоги заповнення газосховищ на зиму, також домагається економії - зменшення використання газу в країнах ЄС на принаймні 15% та переходу на інші джерела, щоб зменшити залежність від російського постачання.
Досі найбільше газу до Європи надходило саме трубопроводами з Росії, і з огляду на цю залежність Євросоюз не наважився оголошувати ембарго на постачання російського газу, хоча запроваджені обмеження на імпорт російського вугілля й нафтопродуктів у відповідь на російську війну проти України.
Попри відсутність газових санкцій обсяги газопостачання з Росії в Європу цього року скоротилися на приблизно 75%.
Контрольований державою російський монополіст, компанія Газпром, після початку лютневого вторгнення Росії в Україну припинила продаж газу до Болгарії, Данії, Латвії, Нідерландів, Польщі, Фінляндії.
Газпром оголосив, що з 31 серпня до 2 вересня знову призупинить подачу газу до Німеччини через найбільший газопровід Північний Потік 1 у зв’язку з позаплановим ремонтом.
Німецький уряд нещодавно відкинув припущення, що проблеми з газопостачанням могли б бути вирішені, якби Берлін переглянув рішення закрити проект Північний потік 2 - газопровід з Росії, що був споруджений вздовж Північного потоку 1 по дну Балтійського моря.
«Я твердо закликаю, щоб ми припинили просити Путіна щось, чого ми не отримаємо… Треба раз і назавжди покласти край залежності від нього», - сказав чільний представник урядової Соціал Демократичної партії Німеччини Кевін Кунерт.
Росія попри обмеження експорту до Європи за останні місяці навіть збільшила свої надходження від експорту газу й нафти завдяки різкому зростанню світових цін на енергію.
Європейські політики й коментатори побоюються, що у разі збереження теперішніх темпів зростання цін, вони можуть впасти нестерпним тягарем як на побутових споживачів так і на промисловість.
- Голос Америки
- Олексій Коваленко
ООН: бойові дії в Україні не мають ознак припинення. Відео
Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш під час засідання Ради Безпеки ООН заявив про відсутність ознак припинення бойових дій в Україні і вказав, що постійно з’являються нові потенційні зони небезпечної ескалації.
Президент США схвалив новий пакет військової допомоги – подробиці. Відео
У День Незалежності України президент США Джо Байден схвалив новий пакет безпекової допомоги на суму майже 3 мільярди доларів. «Темрява, яка рухає автократією, не зрівняється з полум'ям свободи, яка запалює душі вільних людей усюди", - заявив президент США. Подробиці про головні меседжі і заяви підтримки із Вашингтона та Варшави – від Остапа Яриша і Мирослави Ґонґадзе.
- Голос Америки
Нову зброю США закуповуватимуть у виробників, але зброя зі складів може і надалі надходити «дуже швидко» – речник Білого Дому
Нова зброя для України буде надходити від виробників, а не з існуючих армійських запасів США, пояснив речник Білого дому з питань безпеки і оборони Джон Кірбі.
Новий пакет допомоги, про який оголосив у середу вранці президент США Джо Байден, використовуватиме кошти з Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), виділені Конгресом, що дозволить адміністрації Байдена закуповувати зброю у її виробників, повідомив на брифінгу Джон Кірбі.
Раніше більшість озброєнь надавалися зі складів американської армії в рамках президентських повноважень, що дозволяло її швидко доставляти в Україну.
«Це вперше, що ми оголосили про закупівлю через USAI для України. Загалом доставка займає більше часу, але це не означає, що можливість доставки через президентські повноваження вичерпана, або що ми не побачимо додаткових пакетів через цей механізм, які, як ви знаєте, надходять прямо зі складів і можуть потрапити в Україну дуже, дуже швидко», – сказав Кірбі.
Швидкість нових поставок, за словами Кірбі залежить від того, чи є у оборонних компаній конвеєри, які вже працюють над певною зброєю, яка у них потужність і скільки часу може знадобитися для коригування графіків, якщо це буде необхідно.
Прес-секретар Білого дому Джон Кірбі заявив, що різним системам озброєнь потрібно буде різний час, щоб досягти України, доставка систем «земля-повітря» та радіолокаційних систем триває найдовше.
У Пентагоні заявили, що новий пакет включатиме шість додаткових ракетних систем «земля-повітря», відомих як NASAMS, 24 протиартилерійські радари, безпілотники «Пума» та системи протидії безпілотників, відомі як VAMPIRE.
На День незалежності України, 24 серпня, США оголосили про новий пакет оборонної допомоги Україні, обсягом майже 3 мільярди дол.
Загалом із початку правління адміністрації Байдена в січні 2021 року Сполучені Штати виділили понад 13,5 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 15,5 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні.
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