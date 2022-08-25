Верховна комісарка ООН з прав людини закликала Путіна припинити війну в Україні 

Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет у четвер закликала президента Росії Володимира Путіна "припинити збройний напад на Україну".

У своєму виступі на тлі того, що війна триває вже шість місяців, Бачелет прокоментувала ситуацію на Запорізькій атомної електростанції, сказавши, що бойові дії в цьому районі створюють «немислимі ризики» для мирного населення та навколишнього середовища.

Росія та Україна звинувачують одна одну в атаках поблизу АЕС, а Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що готове направити на місце команду, щоб забезпечити безпеку станції.

Бачелет також заявила в четвер, що і російські, і українські сили повинні поважати міжнародне гуманітарне право, а міжнародне співтовариство має забезпечити відповідальність за порушення.

Українські офіційні особи заявили в четвер, що кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по залізничній станції на сході України зросла до 25 після того, як під завалами в місті Чаплине було знайдено ще кілька тіл.

"Ракетний удар Росії по залізничному вокзалу, повному цивільних в Україні, відповідає низці звірств, - написав у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен. - Ми продовжуватимемо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну та домагатися відповідальності для російських чиновників”.

Президент США Джо Байден у середу високо оцінив «надзвичайну мужність і відданість свободі» українського народу, який бореться з російськими силами і оголосив майже 3 мільярди доларів нової військової допомоги.

У День незалежності України, Байден сказав, що цей день “є не лише святкуванням минулого, але й рішучим підтвердженням того, що Україна з гордістю залишається — і залишатиметься — суверенною та незалежною нацією".

Байден сказав, що новий транш військової допомоги був розроблений, щоб допомогти Україні захистити себе в довгостроковій перспективі, а офіційні особи США сказали, що частину зброї можливо будуть використовувати через рік або два. Лідер США сказав, що пакет включатиме системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, радари, тощо.

Нова допомога виділяється на додаток до 10,6 мільярда доларів військової допомоги, яку США вже надіслали Україні за останні півтора року.

Байден сказав, що він знає, що цьогорічний День незалежності «гіркий для багатьох українців, оскільки тисячі були вбиті або поранені, мільйони були вимушені покинути свої домівки, а багато інших стали жертвами російських звірств і нападів».

Він додав: «Сьогодні і кожного дня ми стоїмо разом з українським народом, щоб проголосити, що темрява, яка рухає автократією, не зрівняється з полум’ям свободи, яке освітлює душі вільних людей усюди».

Деяка інформація для цієї статті надійшла від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.