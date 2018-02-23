Рада Безпеки ООН розглядає проект резолюції про тимчасове припинення вогню в Сирії

Спеціальний посланник ООН з питань Сирії Стаффан де Містура закликав у п’ятницю до негайного припинення вогню в Сирії, щоб покласти край «жахливому» бомбардуванню оточеного анклаву Східна Гута і неперебірливому обстрілу Дамаска.

У заяві, яку прочитала представниця ООН на брифінгу в Женеві, де Містура заявив, що три гаранти мирного процесу (в Астані) – Росія, Іран і Туреччина – мусять негайно зустрітися, щоб відновити в Сирії зони «деескалації».

Де Містура зробив цю заяву за кілька днів до голосування Ради Безпеки ООН у справі резолюції, яка закликає до встановлення 30-денної перерви в боях по всій території Сирії.

Тимчасом літаки сирійського уряду, підтримувані російськими військами, вже шостий день поспіль обстрілювали контрольований повстанцями анклав Східна Гута, в результаті чого загинуло п’ятеро людей. Про це повідомили активісти опозиції і правозахисна організація.

Сьогодні (у п’ятницю), Рада Безпеки ООН має голосувати в справі резолюції про запровадження перемир’я і скасування облоги містечка Східна Гута, щоб уможливити надання мешканцям гуманітарної допомоги і провести евакуацію хворих і поранених.

У четвер Росія висловила застереження до проекту резолюції, яку запропонували Швеція і Кувейт. Поки що невідомо, як голосуватиме Росія, яка повністю підтримує режим президента Башара аль-Асада.

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