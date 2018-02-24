Рада Безпеки ООН знову голосуватиме в справі припинення вогню в Сирії

У п’ятницю Рада Безпеки ООН не змогла досягти згоди щодо проекту резолюції про запровадження в Сирії 30-денного припинення вогню і зняття облоги міст, та заявила, що голосування в цій справі може відбутися в суботу.

Дипломати планували провести голосування в п’ятницю вранці, але двічі відстрочили це з приводу того, що переговори про включення застережень і додатків з боку Росії до тексту документа продовжили процес без досягнення угоди.

«Ми вже були близько, але не змогли повністю усунути непорозумінь», сказав представник Швеції Олоф Скооґ, який разом з кувейтським дипломатом очолив переговори.

Явно незадоволений Скооґ заявив, що вони не відмовляться від своїх намірів, тому що ситуація на місцях вимагає припинення вогню. Він додав, що зусилля продовжуватимуться, і Рада Безпеки повернеться в суботу опівдні для проведення голосування.

Глава постійного представництва США при ООН Ніккі Гейлі, яка не була присутня під час нарад у п’ятницю, на сторінці у Twitter заявила:

«Не до подумання, що Росія блокує голосування про припинення вогню, що дозволило б надати гуманітарну допомогу в Сирії. Скільки людей ще мусить загинути до того, як Рада Безпеки погодиться на голосування. Зробімо це сьогодні. Сирійці не можуть більше чекати».

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