Актуально
- Голос Америки
Посолка США в ООН зачитала Лаврову Статут організації
Посолка США при ООН Лінда Томас-Ґрінфілд назвала «втіленням іронії та лицемірства» той факт, що міністр закордонних справ Росії головував у Раді Безпеки ООН на засіданні з питань багатосторонності.
Про це американська дипломатка написала на своїй сторінці у мережі Twitter, додавши, що вона зачитала російському колезі, що говорить основоположний документ ООН з приводу дій Росії.
«Завдяки своєму односторонньому неспровокованому вторгненню в Україну Росія атакувала все, що означає Статут ООН, – наголосила Томас-Ґрінфілд. – Тому я підняла Хартію і зачитала її частини міністру закордонних справ Росії. Я хотіла нагадати йому, що означає Статут і все, що ми цінуємо як члени ООН».
Як повідомляв Голос Америки, у понеділок Росія скликала дебати в Раді Безпеки ООН на тему «Ефективна багатостороння робота дипломатів через захист принципів Статуту ООН». Ще до початку засідання низка послів назвали таку поведінку Росії «цинічною».
Під час свого виступу Лавров звинуватив, «колективний Захід» у тому, що він підриває вплив ООН. Лавров також назвав країни Заходу «західною меншістю», що диктує свої правила решті світу, і підриває «багатосторонню дипломатію», а Росія та Китай намагаються цьому протистояти.
Дивіться також:
Всі новини дня
- Голос Америки
- Юрій Мамон
Як проходить евакуація біженців із території Бахмута. Відео
Російські війська вже кілька місяців намагаються за будь-яку ціну взяти Бахмут, однак Збройні сили України дають ефективну відсіч. Більша частина мешканців виїхала з Бахмута на самому початку інтенсивних обстрілів та важких боїв. Та в місті досі лишається чимало цивільних.
"Я вірю, що Бог відповів на наші молитви". Як капелан Сенату США духовно підтримує українців. Відео
Відтоді як Росія розпочала повномасштабну війну, капелани американського конгресу принаймні раз на тиждень починають законодавчу сесію з молитви за Україну. А капелан Сенату США з іншими вірянами, окрім молитви також запровадив спеціальний піст, аби "духовно підримати українців".
Через що проходять депортовані українські діти у Росії та яким є їхній шлях повернення на Батьківщину? Відео
Росія депортувала на свою територію, за різними даними, від десятків до сотень тисяч українських дітей. Наразі вдалося повернути лише 361 дитину. Більшість з них опинилися вдома завдяки роботі двох організацій – Врятувати Україну та СОС Дитячі Містечка Україна.
- Голос Америки
Папа Франциск зустрівся з українськими біженцями та представником РПЦ у Будапешті
Під час візиту до Угорщини Папа Римський Франциск зустрівся з українськими біженцями в одному з храмів Будапешта, інформує агентство Vatican News.
Пана Франциск подякував угорській церкві, молитовним групам та благодійній організації “Карітас” за мережу допомоги, створену, щоб прийняти багатьох біженців з України, “незважаючи на їхню конфесійну приналежність”, - інформує Vatican News.
Як зауважує агентство AP, Папа Франциск закликав угорців допомагати всім, хто цього потребує, і «благав про культуру милосердя в країні, де прем’єр-міністр виправдовує тверду антиміграційну політику».
Пап зустрівся «з убогими і біженцями» на другий день візиту до Угорщини у церкві Святої Єлизавети, яка була названа на честь угорської принцеси та праправнучки Великих князів Київських Володимира Мономаха та Ярослава Мудрого. Вона жила у ХІІІ столітті і була відома тим, що відмовилася від свого багатства, щоб присвятити себе бідним, як і св. Франциск Ассізький, чиє ім'я вибрав для себе нинішній Папа.
В Угорщині Папа Римский нагадав також, що “Божа любов допомагає вірити в майбутнє без жахів війни”.
Українська сім'я із Дніпра, яка має 5 дітей та була змушена тікати від війни, виконала для Папи Франциска у Будапешті композицію «Ніч яка місячна» Миколи Лисенка.
У Будапеші Папа зустрівся з представником РПЦ
Також агентства повідомляють про приватну зустріч Папи із митрополитом Іларіоном, митрополитом Російської православної церкви у Будапешті.
Як нагадує агентство Reuters, торік Іларіона, який перед тим очолював Відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату, був постійним членом Священного синоду та ведучим телевізійної передачі «Церква і мир» на телеканалі «Росія-24», було усунуто з церквоної посади у Москві. Це рішення “вважалося ознакою розбрату у верхівці російського патріархату через війну”.
Папа Франциск обмінявся з православним митрополитом обіймами та поцілував його наперсний хрест, пише інформаційне видання Ватикану.
Митрополит Іларіон подарував Папі Франциску чотири томи своєї шеститомної монографії “Ісус Христос. Життя та вчення”, перекладені італійською мовою.
Раніше вони зустрічалися в Апостольському палаці Ватикану у грудні 2021 року, а вперше Папа Франциск та митрополит бачилися у березні 2013 року.
Папа закликав угорську владу приймати біженців
У Будапешті, після відвідин президентського палацу, Папа Римський виступив в офіційній резиденції глави уряду Угорщини, розташованій у колишньому кармелітському монастирі.
Протягом сотанніх років уряд Угорщини запровадив жорстку антиміграційну політику та відмовився приймати багатьох шукачів притулку, які намагалися в’їхати в країну через її південний кордон, що призвело до тривалих судових суперечок з Європейським Союзом.
Консервативний прем’єр-міністр Віктор Орбан, якого звинувачують у популізмі, заявив, що міграція загрожує замінити християнську культуру Європи.
Але його уряд, який постійно відмовляв шукачам притулку з Близького Сходу та Африки, прийняв близько 35 тисяч біженців з України, які залишаються в Угорщині та зареєструвалися для тимчасового захисту.
Загалом, за даними ООН, близько 2,5 мільйонів українців, які тікали від війни, пройшли територією Угорщини, нагадує AP.
Папа також говорив про потребу в мирі і критикував сучасну політику, яка, за словами Папи, “забуває про зрілість, досягнуту після жахіть війни та деградувала до своєрідного воєнного інфантилізму”.
“Мир ніколи не прийде внаслідок шукання власних стратегічних інтересів, але радше завдяки політиці, здатній дивитися на цілість, на розвиток всіх», – сказав Франциск.
Для миру потрі бні креативні зусилля – Папа Франциск
Папа Римський також говорив про відсутність креативних зусиль для подолання війни: “На цьому історичному етапі є багато небезпек, але хочу запитати, також маючи на думці багатостраждальну Україну, куди поділися креативні зусилля на користь миру? Де вони?”.
Папа висловив занепокоєння стосовно Європи про “своєрідний абстрактний наднаціоналізм, що забуває про життя народів”.
Папа Римський процитував повчання святого короля Стефана, адресовані синові, який закликав “охоче приймати чужинців”, бо “країна, що має одну лише мову та один лише звичай, слабка і занепадає”.
Великий концерт для Папи Франциска відбувся і на стадіоні Laszlo Papp Budapest Sports Arena.
Як повідомляв Голос Америки, Папа Римський перебуває в Угорщині, де уряд Орбана вважає його однодумцем щодо російської війни в Україні.
Угорський уряд на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном подає папський візит як вияв підтримки Будапешта в той час, як Угорщина на відміну від більшості країн Європи намагається зберігати приязні відносини з Росією та відмовляється допомагати українцям захищатися від російської агресії.
Перед візитом до Будапешту Франциск також вкотре отримав запрошення до України - прем’єр-міністр України Денис Шмигаль ще раз запросив понтифіка в Україну.
Як зауважує газета New York Times, українська влада наполягає на візиті очільника Католицької церкви, але Франциск говорить, що він відбудеться лише тоді, коли він також зможе поїхати до Росії.
- Голос Америки
“Божа кара за Умань”. Українська розвідка прокоментувала пожежу на севастопольській нафтобазі
Збройні сили України повідомили про успішне влучення українського дрона у нафтобазу у Севастополі, що розташована впритул до десантних кораблів, де вони завантажуються.
ЗСУ називає ситуацію "черговою віртуозною перемогою безпілотної авіації та черговою ганьбою морської піхоти Росії" і звітує відомство про "успішно вражену ціль" на телеграм-каналі.
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов назвав вибух і пожежу на нафтобазі у Севастополі
“Божою карою за Умань”, цитує посадовця телеграм-канал ГУР.
Вибух і пожежа на нафтобазі у Севастополі сталася після влучання дрона.
У результаті на нафтобазі поблизу Козачої Бухти в окупованому Криму знищено більше 10 резервуарів з нафтопродуктами загальною ємністю 40 тисяч тонн.
За інформацією ГУР, знищені нафтопродукти були призначені для російського флоту.
“Бавовна” у Севастополі — Божа кара, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою”, — сказав Юсов.
Він також порадив мешканцям Криму найближчим часом триматися подалі від військових об'єктів та об'єктів, що “забезпечують армію агресора”.
У Збройних силах України наголошують, що горіло господарство 810-ї бригади морської піхоти. "Атака на нафтобазу – це не просто руйнація інфраструктури та знищення запасів паливних ресурсів, це удар по військовому об'єкту, одному з важливих у Севастополі", - йдеться у телеграм-каналі ЗСУ.
За інформацією агенції Reuters, місце пожежі після її ліквідації оглянули російські експерти і з'ясували, що лише безпілотник зміг дістатися до нафтового резервуару. З посиланням на представника російської окупаційної влади Севастополя Михайла Развожаєва Reuters повідомляє, ще інший дрон був збитий, його уламки знайшли на березі біля терміналу.
Окупаційна влада Севастополя у соцмережах повідомила, що постраждалих від пожежі немає, а також заявила, що ситуація не вплине на постачання палива до міста, оскільки “ці резерви не були задіяні для постачання пального на автозаправні станції”, написав у телеграмі Развожаєв. За його словами, евакуйовувати мешканців не планують.
Очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов звітує, що сили ППО та радіоелектронної боротьби збили над півостровом два безпілотники. "Жертв і руйнувань немає", - цитує Аксьонова агенція Reuters. А також додає, що Севастополь, анексований у 2014 році, неодноразово піддавався повітряним атакам з початку повномасштабного вторгення в Україну у лютому 2022 року.
Російські чиновники поклали відповідальність за напади на Україну.
Як повідомляв Голос Америки, вночі на 28 квітня росіяни випустили низку ракет на українські міста. У Дніпрі та Умані внаслідок влучання у житлові будинки загинули щонайменше 25 цивільних людей.
Кореспондентка CNN з місця події в Умані з посиланням на поліцію підтвердила 23 заглиблих, у тому числі 6 дітей - серед них підлітки та півторарічний хлопчик.
Двоє жінок вважаються зниклими безвісти, інформує CNN з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. Заступник начальника поліції Умані Василь Козиненко повідомив CNN, що поліція і зниклих безвісти вважає загиблими.
Сполучені Штати пообіцяли робити все можливе, щоб притягнути Росію до відповідальності за атаки мирного населення України та запевняють, що продовжуватимуть підтримку українського війська.
Форум