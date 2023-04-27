Посолка США в ООН зачитала Лаврову Статут організації

Під час візиту до Угорщини Папа Римський Франциск зустрівся з українськими біженцями в одному з храмів Будапешта, інформує агентство Vatican News .

Пана Франциск подякував угорській церкві, молитовним групам та благодійній організації “Карітас” за мережу допомоги, створену, щоб прийняти багатьох біженців з України, “незважаючи на їхню конфесійну приналежність”, - інформує Vatican News.

Як зауважує агентство AP, Папа Франциск закликав угорців допомагати всім, хто цього потребує, і «благав про культуру милосердя в країні, де прем’єр-міністр виправдовує тверду антиміграційну політику».

Пап зустрівся «з убогими і біженцями» на другий день візиту до Угорщини у церкві Святої Єлизавети, яка була названа на честь угорської принцеси та праправнучки Великих князів Київських Володимира Мономаха та Ярослава Мудрого. Вона жила у ХІІІ столітті і була відома тим, що відмовилася від свого багатства, щоб присвятити себе бідним, як і св. Франциск Ассізький, чиє ім'я вибрав для себе нинішній Папа.

В Угорщині Папа Римский нагадав також, що “Божа любов допомагає вірити в майбутнє без жахів війни”.

Українська сім'я із Дніпра, яка має 5 дітей та була змушена тікати від війни, виконала для Папи Франциска у Будапешті композицію «Ніч яка місячна» Миколи Лисенка.

У Будапеші Папа зустрівся з представником РПЦ

Також агентства повідомляють про приватну зустріч Папи із митрополитом Іларіоном, митрополитом Російської православної церкви у Будапешті.

Як нагадує агентство Reuters , торік Іларіона, який перед тим очолював Відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату, був постійним членом Священного синоду та ведучим телевізійної передачі «Церква і мир» на телеканалі «Росія-24», було усунуто з церквоної посади у Москві. Це рішення “вважалося ознакою розбрату у верхівці російського патріархату через війну”.

Папа Франциск обмінявся з православним митрополитом обіймами та поцілував його наперсний хрест, пише інформаційне видання Ватикану.

Митрополит Іларіон подарував Папі Франциску чотири томи своєї шеститомної монографії “Ісус Христос. Життя та вчення”, перекладені італійською мовою.

Раніше вони зустрічалися в Апостольському палаці Ватикану у грудні 2021 року, а вперше Папа Франциск та митрополит бачилися у березні 2013 року.

Папа закликав угорську владу приймати біженців

У Будапешті, після відвідин президентського палацу, Папа Римський виступив в офіційній резиденції глави уряду Угорщини, розташованій у колишньому кармелітському монастирі.

Протягом сотанніх років уряд Угорщини запровадив жорстку антиміграційну політику та відмовився приймати багатьох шукачів притулку, які намагалися в’їхати в країну через її південний кордон, що призвело до тривалих судових суперечок з Європейським Союзом.

Консервативний прем’єр-міністр Віктор Орбан, якого звинувачують у популізмі, заявив, що міграція загрожує замінити християнську культуру Європи.

Але його уряд, який постійно відмовляв шукачам притулку з Близького Сходу та Африки, прийняв близько 35 тисяч біженців з України, які залишаються в Угорщині та зареєструвалися для тимчасового захисту.

Загалом, за даними ООН, близько 2,5 мільйонів українців, які тікали від війни, пройшли територією Угорщини, нагадує AP.

Папа також говорив про потребу в мирі і критикував сучасну політику, яка, за словами Папи, “забуває про зрілість, досягнуту після жахіть війни та деградувала до своєрідного воєнного інфантилізму”.

“Мир ніколи не прийде внаслідок шукання власних стратегічних інтересів, але радше завдяки політиці, здатній дивитися на цілість, на розвиток всіх», – сказав Франциск.

Для миру потрі бні креативні зусилля – Папа Франциск

Папа Римський також говорив про відсутність креативних зусиль для подолання війни: “На цьому історичному етапі є багато небезпек, але хочу запитати, також маючи на думці багатостраждальну Україну, куди поділися креативні зусилля на користь миру? Де вони?”.

Папа висловив занепокоєння стосовно Європи про “своєрідний абстрактний наднаціоналізм, що забуває про життя народів”.

Папа Римський процитував повчання святого короля Стефана, адресовані синові, який закликав “охоче приймати чужинців”, бо “країна, що має одну лише мову та один лише звичай, слабка і занепадає”.

Великий концерт для Папи Франциска відбувся і на стадіоні Laszlo Papp Budapest Sports Arena.

Як повідомляв Голос Америки , Папа Римський перебуває в Угорщині, де уряд Орбана вважає його однодумцем щодо російської війни в Україні.

Угорський уряд на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном подає папський візит як вияв підтримки Будапешта в той час, як Угорщина на відміну від більшості країн Європи намагається зберігати приязні відносини з Росією та відмовляється допомагати українцям захищатися від російської агресії.

Перед візитом до Будапешту Франциск також вкотре отримав запрошення до України - прем’єр-міністр України Денис Шмигаль ще раз запросив понтифіка в Україну.

Як зауважує газета New York Times, українська влада наполягає на візиті очільника Католицької церкви, але Франциск говорить, що він відбудеться лише тоді, коли він також зможе поїхати до Росії.