ООН закликає об’єднати зусилля урядів, щоб подолати енергетичну кризу, як перед тим долали зернову

Генсек ООН закликає до скоординованої політики урядів задля зниження цін на енергоносії, які піднялися внаслідок російського вторгнення в Україну.

Оскільки війна в Україні триває, ціни на енергоносії стають непомірними для сотень мільйонів людей, заявив у середу Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, представляючи третю серію брифінгів Глобальної групи реагування на кризи (GCRG) про продовольство, енергетику та фінанси.

За словами генсека ООН, експерти GCRG представили детальні рекомендації, які з успіхом використовувались для подолання продовольчої кризи, і яка також була спричинена російським нападом на Україну.

Нині, як вважають в ООН, цей самий підхід можна було б вжити і щодо енергетики.

За словами Гутерріша, рекомендації мають на меті досягти «енергетичного еквівалента Чорноморської зернової ініціативи для управління цією енергетичною кризою, одночасно зберігаючи Паризьку угоду та наші кліматичні цілі».

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив рекордні прибутки енергетичних компаній, що виникли через глобальну енергетичну кризу, спровоковану вторгненням Росії в Україну.

«Сукупний прибуток найбільших енергетичних компаній у першому кварталі цього року наближається до 100 мільярдів доларів», – сказав він.

Генеральний секретар Антоніу Гутерреш заявив, що це «аморально», коли великі нафтогазові компанії повідомляють про «рекордні прибутки» у той час, як десятки мільйонів людей не можуть заплатити за їжу, транспорт, рахунки за енергетику.

«Для нафтогазових компаній аморально отримувати рекордні прибутки від цієї енергетичної кризи за рахунок найбідніших людей і громад, за рахунок величезних збитків для клімату», –сказав Гутерріш під час виступу.

Він закликав уряди оподаткувати ці прибутки та використати кошти для підтримки людей, які стали вразливими через енергетичну кризу.

Під час цієї ж прес-конференції, Генеральний секретар Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) Ребека Грінспан сказала, що протягом останнього місяця ціни на більшість енергоносіїв та продуктів харчування та транспорт знизилися, винятком залишилися тільки ціни на газ.

«Зараз ціна на нафту становить близько 93 доларів за барель проти 120 доларів у червні. Ціни на пшеницю впали майже на 50% від піку. Ціни на кукурудзу та добрива впали майже на 25% порівняно з місяцем тому. З червня витрати на доставку зменшилися приблизно на 10%. Лише природний газ подолав цю тенденцію і все ще є вище, ніж місяць тому», – сказала Грінспен.

На її думку, це позитивні зміни, оскільки «падіння цін є ключовим для розриву порочного кола», коли зростання витрат веде до зростання інфляції, а далі – до підвищення процентних ставок і зростання бідності.

За посередництва ООН Україна та Росія підписали угоду, яка дозволяє експортувати мільйони тонн зерна із заблокованих українських чорноморських портів. Перше судно, яке перевозить понад 26 000 тонн кукурудзи, вийшло з України у середу, 3 серпня, і продовжує свій шлях до місця призначення в Лівані, пройшовши через протоку Босфор.

Угода, що має запобігти загрозі катастрофічної глобальної продовольчої кризи, є результатом місяців постійних і важких переговорів між офіційними особами ООН, включаючи Гутерріша, і провідними російськими та українськими офіційними особами, які вперше порушили це питання в квітні.