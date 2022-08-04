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ООН закликає об’єднати зусилля урядів, щоб подолати енергетичну кризу, як перед тим долали зернову
Генсек ООН закликає до скоординованої політики урядів задля зниження цін на енергоносії, які піднялися внаслідок російського вторгнення в Україну.
Оскільки війна в Україні триває, ціни на енергоносії стають непомірними для сотень мільйонів людей, заявив у середу Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, представляючи третю серію брифінгів Глобальної групи реагування на кризи (GCRG) про продовольство, енергетику та фінанси.
За словами генсека ООН, експерти GCRG представили детальні рекомендації, які з успіхом використовувались для подолання продовольчої кризи, і яка також була спричинена російським нападом на Україну.
Нині, як вважають в ООН, цей самий підхід можна було б вжити і щодо енергетики.
За словами Гутерріша, рекомендації мають на меті досягти «енергетичного еквівалента Чорноморської зернової ініціативи для управління цією енергетичною кризою, одночасно зберігаючи Паризьку угоду та наші кліматичні цілі».
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив рекордні прибутки енергетичних компаній, що виникли через глобальну енергетичну кризу, спровоковану вторгненням Росії в Україну.
«Сукупний прибуток найбільших енергетичних компаній у першому кварталі цього року наближається до 100 мільярдів доларів», – сказав він.
Генеральний секретар Антоніу Гутерреш заявив, що це «аморально», коли великі нафтогазові компанії повідомляють про «рекордні прибутки» у той час, як десятки мільйонів людей не можуть заплатити за їжу, транспорт, рахунки за енергетику.
«Для нафтогазових компаній аморально отримувати рекордні прибутки від цієї енергетичної кризи за рахунок найбідніших людей і громад, за рахунок величезних збитків для клімату», –сказав Гутерріш під час виступу.
Він закликав уряди оподаткувати ці прибутки та використати кошти для підтримки людей, які стали вразливими через енергетичну кризу.
Під час цієї ж прес-конференції, Генеральний секретар Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) Ребека Грінспан сказала, що протягом останнього місяця ціни на більшість енергоносіїв та продуктів харчування та транспорт знизилися, винятком залишилися тільки ціни на газ.
«Зараз ціна на нафту становить близько 93 доларів за барель проти 120 доларів у червні. Ціни на пшеницю впали майже на 50% від піку. Ціни на кукурудзу та добрива впали майже на 25% порівняно з місяцем тому. З червня витрати на доставку зменшилися приблизно на 10%. Лише природний газ подолав цю тенденцію і все ще є вище, ніж місяць тому», – сказала Грінспен.
На її думку, це позитивні зміни, оскільки «падіння цін є ключовим для розриву порочного кола», коли зростання витрат веде до зростання інфляції, а далі – до підвищення процентних ставок і зростання бідності.
За посередництва ООН Україна та Росія підписали угоду, яка дозволяє експортувати мільйони тонн зерна із заблокованих українських чорноморських портів. Перше судно, яке перевозить понад 26 000 тонн кукурудзи, вийшло з України у середу, 3 серпня, і продовжує свій шлях до місця призначення в Лівані, пройшовши через протоку Босфор.
Угода, що має запобігти загрозі катастрофічної глобальної продовольчої кризи, є результатом місяців постійних і важких переговорів між офіційними особами ООН, включаючи Гутерріша, і провідними російськими та українськими офіційними особами, які вперше порушили це питання в квітні.
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"Неправомірно" - президент Байден відреагував на вирок баскетболістці Ґрайнер у РФ
Президент США Байден закликав Росію негайно звільнити Бріттні Ґрайнер і заявив, що його адміністрація продовжуватиме домагатися її звільнення.
«Сьогодні американку Бріттні Ґрайнер засудили до тюремного ув'язнення, що є ще одним нагадуванням про те, що світ уже знав: Росія неправомірно утримує Бріттні під вартою", - мовиться у заяві президента Байдена.
"Це неприйнятно. Я закликаю Росію негайно звільнити її, щоб вона могла бути зі своєю дружиною, близькими, друзями та товаришами по команді", - сказав президент США.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у четвер, що судовий вирок американській баскетболістці Брітні Ґрайнер у Росії «посилює несправедливість її незаконного затримання».
«Ніщо в сьогоднішньому рішенні не змінює нашої впевненості щодо того, що Бріттні Ґрайнер незаконно затримана, і ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб повернути Бріттні та іншого незаконно затриманого громадянина США Пола Веллана додому», — сказав Блінкен у заяві.
США вважають, що Грайнер і Веллан були затримані та засуджені незаконно. У своєму твіті Блінкен висловив стурбованість «використанням російським урядом незаконних затримань».
«Засудження російським судом і винесення вироку громадянці США Брітні Ґрайнер висвітлює нашу стурбованість використанням російським урядом незаконних затримань. Я відданий тому, щоб ми робили все можливе, аби якомога швидше повернути додому Брітні Ґрайнер і Пола Веллана», – написав Блінкен у твіті.
Російський суд засудив американську баскетбольну зірку Бріттні Грайнер до дев'яти років колонії після того, як її визнали в Росії винною у контрабанді наркотиків.
Грайнер затримали в лютому в аеропорту Шереметьєво. У її багажі знайшли гашишну олію для вейпу. Ця речовина заборонена у Росії, але є легальною у деяких штатах США.
Зірка Жіночої національної баскетбольної асоціації (WNBA) та дворазова золота медалістка Олімпійських ігор між сезонами WNBA грала за Єкатеринбурзький жіночий баскетбольний клуб УГМК.
У травні США визнали Грайнер "неправомірно затриманою" і передали її справу спеціальному посланцю президента США у справах заручників.
Американські ЗМІ повідомляли, що кілька тижнів тому адміністрація Байдена запропонувала Москві обміняти Віллана та Грайнер на Віктора Бута, торговця зброєю з Росії, який відбуває 25-річний термін ув’язнення у США.
Держсекретар Блінкен сказав, що закликав Росію погодитися на «суттєву пропозицію», висунуту Вашингтоном для звільнення двох американців, утримуваних у Росії.
Однак Росія не погодилася на цю пропозицію і висунула свою, яку американська сторона назвала «несерйозною».
Як повідомляв телеканал CNN з посиланням на офіційних осіб, Росія зажадала додати до угоди щодо обміну ув'язненими між США та Росією засудженого до довічного ув'язнення в Німеччині росіянина Вадима Красікова. У 2019 році Красіков застрелив у берлінському парку учасника Другої чеченської війни Зелімхана Хангошвілі. Німецький суд визнав це вбивство замовним і політичним.
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Сенатор Грем: «Україна досі стоїть. Закривавлена, але нескорена». Відео
«Військові лідери та експерти казали нам, що через чотири дні після вторгнення росіяни будуть у Києві. Що ж, вони прорахувалися. Ця боротьба триває ось уже 160 днів. Україна досі стоїть. Закривавлена, але нескорена», - заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
Генсек НАТО: "В наших інтересах, щоб агресивна політика Росії не увінчалась успіхом"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що не можна допустити, аби Росія перемогла у війні, яку вона розв’язала проти України, і що стало найбільшою загрозою безпеці Європи з часів Другої світової війни.
Столтенберґ, виступаючи в Норвегії 4 серпня, додав, що країнам-членам альянсу, можливо, доведеться продовжувати підтримувати Україну зброєю та іншою допомогою протягом тривалого часу, аби не дати Росії перемогти у неспровокованому вторгненні в Україну.
«В наших інтересах, щоб така агресивна політика не увінчалася успіхом... Це найбільш небезпечна для Європи ситуація з часів Другої світової війни», – сказав Столтенберґ, додавши, що «те, що відбувається в Україні, є жахливим, але було б значно гірше, якби була війна між Росією і НАТО».
Столтенберґ підтвердив рішучість альянсу захищати усіх 30 країн-членів.
«Якщо президент Путін бодай подумає зробити щось подібне з країною НАТО, як він це зробив із Грузією, Молдовою чи Україною, то відразу буде задіяне усе НАТО», – заявив генсек Північноатлантичного альянсу.
Війна в Україні змусила Фінляндію і Швецію домагатися членства в НАТО, і наразі це прохання ратифікували 23 з 30-ти держав-членів, включаючи США.
«Це не тільки напад на Україну, незалежну демократичну державу з населенням у понад 40 мільйонів людей, це також напад на наші цінності та світопорядок, якого ми прагнемо», – сказав глава НАТО про війну.
Після вторгнення Росії в Україну дві традиційно нейтральні скандинавські країни, Фінляндія і Швеція, подали заявки на швидкий вступ до НАТО. Фінляндія має з Росією спільний кордон довжиною понад 1000 км.
Згідно зі списком НАТО, сім країн-членів ще не досягли офіційної згоди щодо вступу Фінляндії і Швеції – це Чехія, Греція, Угорщина, Португалія, Словаччина, Іспанія та Туреччина.
Найжорсткіша позиція - у Туреччини, яка вимагає активізувати екстрадицію з обох країн десятків опонентів турецького уряду, яких Анкара називає «терористами», в обмін на підтримку їхнього вступу в Альянс. Туреччина заявила, що цього місяця спеціальний комітет зустрінеться з представниками влади Фінляндії та Швеції, щоб оцінити, чи дотримуються ці дві країни їхніх умов.
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Законодавці у США закликають Білий дім не повторювати “українських помилок” у Тайвані
Передбачити агресію на Тайвань і підготуватись до неї закликає сенатор-демократ від штату Нью-Джерсі Роберт Менендес. В авторській статті для газети New York Times він закликає винести уроки з помилок в американській політиці щодо України, аби не повторити їх у Тайвані.
Ми бачили тривожні сигнали щодо України в 2014 році і не вжили заходів, щоб стримати подальшу російську агресію. Не можна дозволити повторити цю помилку з Тайванем.
“Чіткий урок від війни в Україні полягає в тому, що останніми роками авторитарні лідери підбадьорені непрацюючими демократіями та нерішучими міжнародними інституціями. Відповідно, Сполученим Штатам потрібно менше двозначності, щоб формувати наш підхід до Тайваню”, - пише сенатор Менендес у статті для NYT.
За його словами, план Китаю у Тайвані “моторошно нагадує план пана Путіна в Україні”.
“Ми бачили тривожні сигнали щодо України в 2014 році і не вжили заходів, які могли б стримати подальшу російську агресію. Ми не можемо дозволити собі повторити цю помилку з Тайванем”.
Напередодні сенатор-демократ Роберт Менендес разом із колегою від Республіканської партії Ліндсі Гремом презентували двопартійний законопроект “Про політику щодо Тайваню 2022”.
Законопроект передбачає виділення Тайваню 4,5 мільярда доларів безпекової допомоги впродовж наступних чотирьох років та визнає Тайвань “головним союзником США поза НАТО”.
“Якщо ми нічого не зробимо, тоді ми повинні будемо задовольнитись фактично поступками щодо Тайваню, дозволивши Китаю продовжити свою невпинну військову, економічну та дипломатичну кампанію залякування”, - продовжує у статті американський законодавець.
“Яснішого пояснення катастрофічних глобальних наслідків, ніж ілюзії пана Путіна в Україні, не може бути”, - додав Менедес.
Тим часом представник від Республіканської партії, колишній спікер Палати представників Ньют Гінгріч рекомендує Адміністрації Байдена озброїти Тайвань. В інтерв’ю "Голосу Америки" Гінгріч заявив, що, на його думку, США повинні були почати поставки зброї в Україну ще за два роки до війни, щоб не допустити російського вторгнення.
“Ви можете перетворити Тайвань на дикобраза, ви могли б оснастити його такою кількістю різноманітної оборонної зброї, що вартість навіть спроби атакувати його була б настільки непомірною, що китайці просто б не пішли на це. Якби ми зробили це два роки тому з Україною, нападу Росії б не сталося, тому що це було б занадто дорого. І я думаю, що це справжній урок, який ми повинні винести з катастрофи в Україні”, - заявив Ньют Гінгріч в інтерв'ю “Голосу Америки” .
У 1997 році Ньют Гінгріч, як нині Ненсі Пелосі, на посаді спікера Палати представників відвідував і Тайвань, і Китай.
Щоб не допустити ще одного військового конфлікту у світі, політик рекомендує адміністрації Байдена “відновити американську армію. Дуже драматично. Переконайтеся, що ви можете домінувати в космічній боєготовності, щоб вижити атаку електронного магнітного імпульсу, бути готовим домінувати в кібервійні. Спочатку треба мати інструменти. Це не дипломатичні танці. Йдеться про те, щоб мати абсолютну силу, щоб за будь-яким прийнятним стандартом китайська диктатура вирішила, що протистояти нам неможливо”,- зазначив Гінгріч в інтерв’ю “Голосу Америки”.
Якщо вони не зможуть імпортувати, вони почнуть голодуватиНьют Грінгріч
Пізніше, в інтерв'ю телеканалу “Фокс” Ньют Гінгріч також назвав “малоймовірним” військове зіткнення Китаю зі США.
“Ми можемо дуже швидко ізолювати Китай. У їхніх містах (почнеться - ред.) безробіття. Якщо вони не зможуть імпортувати, вони почнуть голодувати. То ж китайці не обов'язково перебувають у сильній позиції, щоб намагатися залякувати нас”, - сказав колишній спікер Палати представників США.
Група семи закликає Китай до переговорів з Тайванем
У середу, 3 серпня, міністри закордонних справ країн “Групи семи” у спільній заяві закликали Китай не намагатися силою змінити ситуацію щодо Тайваню, натомість врегулювати розбіжності мирним шляхом.
“Ми стурбовані нещодавніми оголошеними загрозливими діями КНР, особливо навчаннями з бойовими стрільбами та заходами економічного тиску, які можуть призвести до непотрібної ескалації. Немає жодних підстав використовувати цей візит (візит Ненсі Пелосі до Тайваню - ред.) як привід для агресивних військових дій в Тайванській протоці. Для законодавців наших країн поїздки за кордон є нормальним і звичним явищем”, - мовиться у заяві міністрів закордонних справ “Групи семи”.
Глави МЗС США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Євросоюзу закликали Китай не змінювати статус-кво в регіоні в односторонньому порядку "і мирним чином врегулювати розбіжності у протоці".
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