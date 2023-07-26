«Тільки одна країна використовує їжу як зброю, а зерно - як важіль впливу", - постійна представниця США на Радбезі ООН про Росію

Рада Безпеки ООН вже втретє з моменту виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи, зібралася на зустріч у середу, 26 липня, аби обговорити кризу в Україні. Під час засідання говорили як про продовольчу безпеку у світі, яка погіршилася, так і про руйнування та знищення української культурної спадщини.

"Такі місця як Свято-Преображенський собор охороняються Конвенцією Всесвітньої спадщини. Напади на них є порушенням Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року", - заявив Мохамед Халед Кіарі, помічник генерального секретаря ООН.

За його словами, недільний напад був не першим нападом на українську культуру та спадщину. Фактично, з 24 лютого 2022 року ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 274 культурних об’єктів в Україні, у тому числі, 117 релігійних.

Також він додав, що атаки на українські чорноморські порти ризикують мати далекосяжні наслідки для глобальної продовольчої безпеки, зокрема, у країнах, що розвиваються.

"Ми бачили тривожні повідомлення про подальші російські удари по портовій інфраструктурі, включно зі складами зерна, у портах Рені та Ізмаїл на річці Дунай – ключовому маршруті для транспортування українського зерна, неподалік від кордонів України з Молдовою та Румунією", - додав він. За словами помічника генсека ООН, навмисне націлювання на інфраструктуру, яка полегшує експорт продовольства до решти світу, становить небезпеку для життя мільйонів людей, яким потрібен доступ до їжі.

"Ці атаки на об’єкти з експорту зерна України, як і всі атаки на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, є неприйнятними та мають бути негайно припинені", - додав він.

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, своєю чергою, сказала, що лише однією російською атакою було знищено 60 тис. тонн зерна. Цього, за даними Всесвітньої продовольчої програми, було б достатньо, щоб вподовж року прогодувати понад 270 тис. людей.

23 і 24 липня Росія завдала ударів по українських портах на Дунаї, знищивши інфраструктуру зберігання зерна в порту Рені. "Атаки Росії на порт "Чорноморськ", який забезпечує майже 70 відсотків експорту української пшениці до країн, що розвиваються, завдали шкоди, на відновлення якої, за словами експертів, знадобиться щонайменше рік», - заявила вона.

Томас-Грінфілд переконана: Росія наполегливо намагається не пускати українське зерно на світові ринки, тому в односторонньому порядку призупинила участь у Чорноморській зерновій ініціативі.

"Тільки одна країна використовує їжу як зброю. Лише одна країна цинічно використовує своє зерно як важіль впливу, щоб отримати підтримку з боку інших країн. І лише одна країна відповідальна за призупинення Чорноморської зернової ініціативи. Ми всі маємо спонукати Росію припинити напади на глобальну продовольчу безпеку, розширити та повністю реалізувати Чорноморську зернову ініціативу. І ми повинні продовжувати притягувати Росію до відповідальності за її неспровоковану незаконну війну проти України", - переконана вона.

У той же час постійна представниця Великобританії при ООН Барбара Вудворд, яка головувала на засіданні, додала, що Росія прагне знищити історію, ідентичність та культурну спадщину України. Росія також завдає шкоди найголоднішим у світі, атакуючи порти Чорного моря та Дунаю. Росія намагається зашкодити можливості України експортувати продовольство. Це, за словами посолки, вже знищило десятки тисяч тонн продовольства та зменшило здатність України зберігати свій майбутній урожай, підштовхнувши світові ціни.

"Росія навіть не намагається приховати цинізм і жорстокість своєї незаконної війни. Вона намагається поставити Україну на коліна і виснажити міжнародну спільноту. Але Україна не буде підкорена, і ми не поступимося підтримкою України, зокрема, в цій Раді", - запевнила вона.