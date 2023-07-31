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Спроба Росії використати Раду Безпеки ООН, аби звинуватити Україну у тероризмі, провалилися - країни-члени поставили агресора на місце
У понеділок вже вшосте за липень Рада Безпеки ООН зібралася, аби обговорити ситуацію в Україні. Цього разу росіяни скликали Радбез, щоб по суті звинуватити Україну у тероризмі, "систематичне застосування київським режимом терористичних методів як чинника загострення кризи навколо України та відтермінування її політичного врегулювання".
Проте навіть головний промовець – другий заступник генерального секретаря ООН з питань контртероризму - Раффі Грегоріан, виступаючи, сказав, що не має чого додати по суті теми в контексті війни в Україні. "На жаль, на Генеральній Асамблеї ще не досягнуто консенсусу щодо проекту Всеосяжної конвенції про міжнародний тероризм, у тому числі щодо того, як саме визначення тероризму застосовуватиметься в ситуаціях збройних конфліктів", - заявив він.
Необгрунтовані заяви заступника російського посла Дмитро Полянського, який звинуватив Україну у тероризмі, масштабних обстрілах цивільних об’єктів, будинків, вокзалів, де у міжнародної спільноти не виникало питань, що ці напади скоїли росіяни, на українців, як видається, вичерпали терпіння навіть дипломатів.
У виступах учасники не лише засуджували дії Росії в Україні, а й намагання росіян використовувати Радбез у своїх цілях. "Це вже шостий раз з початку місяця, коли Рада Безпеки обговорює питання, пов’язані з Україною. Шкода, що Росія не розуміє значення брифінгів Радбезу, запрошуючи таку саме кількість зустрічей, як і західні країни", - заявила представниця Японії.
Ми шкодуємо, що ця зустріч, скликана Росією сьогодні висміює дії ООН та її важливу роботу проти тероризму. І що Росія продовжує зловживати своєю позицією в Раді, щоб брехати, відволікати та вводити в оману. Слухаючи сьогоднішні висловлювання Росії, дехто може спантеличитися, хто тут агресор, а хто жертваТріна Саха, заступниця політичного радника Постійного представництва США при ООН
Тріна Саха, заступниця політичного радника Постійного представництва США при ООН звинуватила Росію у неповазі до ООН: “Ми шкодуємо, що ця зустріч, скликана Росією сьогодні висміює дії ООН та її важливу роботу проти тероризму. І що Росія продовжує зловживати своєю позицією в Раді, щоб брехати, відволікати увагу та вводити в оману. Слухаючи сьогоднішні висловлювання Росії, дехто може спантеличитися, хто тут агресор, а хто жертва. Ми уважно слухали зауваження Росії, і очевидно, що її спроби відвернути увагу Ради від основних питань - це прийом, аби відвернути увагу від її власної агресії”, - заявила вона.
Натомість Саха нагадала, що цими вихідними Росія знову вдалася до безвідповідальної ядерної риторики. "Скарги Росії на наслідки війни, яку вона розпочала, повинні нагадати усім нам просту істину. Ця війна закінчилася б сьогодні, якби Росія вивела свої війська з суверенної території України та припинила невпинні, жорстокі напади на українські міста та цивільну інфраструктуру", - додала вона
У той же час політичний координатор британського посольства Фергус Екерслей згадав Зигмунда Фрейда, який запропонував психологічну концепцію, яка називається проекцією. "Це передбачає заперечення негативних характеристик і поведінки власного "я" та хибне приписування їх іншим. Це часто робиться навмисно як частина стратегії перекладання провини, або це може свідчити про різні типи дисфункції. Колеги, твердження Росії про те, що саме українська агресія несе будь-яку відповідальність за війну в Україні, є абсурдною. Це проекція поведінки самої російської держави. У цій війні лише один агресор", - заявив він.
За словами координатора, світ бачив, як сотні тисяч російських військ незаконно та без провокації вторглися в суверенну країну. Право на самооборону в таких випадках закріплено в Статуті ООН, зауважив посадовець. "Росія здійснила невпинні напади на цивільну інфраструктуру, включаючи будинки, школи, лікарні та, як ми бачили минулого тижня, молитовні місця. Росія тероризує український народ і паралельно завдає страждань власному населенню та мільйонам у всьому світі. Тому Україна не має іншого вибору, окрім як скористатися своїми правами за Статутом ООН, щоб захистити себе", - заявив він.
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Поточний та довгостроковий безпекові плани для України - перемовини Вашингтон-Київ
Перемовини між Вашингтоном та Києвом щодо нової стратегії безпекових зобов’язань розпочнуться на цьому тижні. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу в понеділок, 31-го липня.
"Це результат заяв, які ми оприлюднили на полях останнього саміту НАТО у Вільнюсі. Президент Байден і лідери "Групи семи" чітко дали зрозуміти, що ми плануємо брати участь у переговорах з урядом України щодо наших довгострокових безпекових зобов’язань. Щоб Київ міг розбудувати збройні сили, здатні захищати себе та стримувати майбутні атаки, відновлювати свою економіку, захищати своїх громадян та прямувати до євроатлантичної інтеграції. Зазначу, що це окрема ініціатива від тієї оборонної допомоги, яку ми зараз регулярно надаємо", - заявив Міллер, відповідаючи на запитання журналістів.
Також, за словами представника Держдепу, США розглядають нову безпекову стратегію у двох напрямках: вирішення поточних викликів та стратегія на майбутнє.
"Ми розглядаємо цей процес у двох напрямках. Перше – це безпекова допомога для підтримки зусиль України щодо відсічі нинішньої російської агресії, і друге – створення армії, яка зможе стримувати потенційну майбутню агресію РФ. Додам також, що після оприлюднення спільної декларації із "Групою семи" та ЄС у Вільнюсі, до неї приєдналися іще 12 країн. Тож цього тижня почнуться переговори про те, як ми можемо вирішити фактичні деталі цих безпекових зобов’язань", - пояснив Міллер.
Раніше про початок безпекових перемовин США та України повідомили на офіційному сайті офісу президента України.
Окрім того, коментуючи міжнародний саміт щодо мирного врегулювання російської війни в Україні, який, за даними ЗМІ, має відбутися у Саудівській Аравії на початку серпня, Міллер заявив, що це буде важлива нагода провести перемовини з країнами, які досі не чули позицію України.
"Ми, звичайно, підтримуємо цей саміт. Ми давно говорили: важливо, щоб Україна була у перших рядах, коли мова заходить про будь-яке потенційне дипломатичне вирішення цієї війни. Важливо, щоб країни, які ще не чули безпосередньо позицію України, почули її. Тому ми раді, що будуть присутні країни, які безпосередньо говоритимуть з Україною... Я також можу підтвердити, що будуть присутні й представники уряду США. Однак, ми іще не готові оголосити конкретні імена. На це варто очікувати протягом тижня", - каже Міллер.
Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що в місті Джидда, що на заході Саудівської Аравії, з 5 по 6 серпня має пройти зустріч щодо війни в Україні. На саміт запрошено щонайменше 30 держав, серед них - країни ЄС, США, а також Індія, Бразилія, Єгипет, Мексика, Чилі, Замбія та Індонезія.
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- Голос Америки
Мексика закликає запросити Росію на зустріч щодо України у Саудівській Аравії
Мексика готова приєднатися до зустрічі, яку скликає Саудівська Аравія щодо України, лише у випадку, якщо туди запросять і Росію. Про це заявив президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор.
"Якщо буде згода і з боку України, і з боку Росії шукати рішення для досягнення миру, ми будемо брати участь", - сказав президент про зустріч, яку, за повідомленнями, планує провести Саудівська Аравія на початку серпня.
Як повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела, на цій зустрічі країни Заходу намагаються заручитися підтримкою великих країн, багато з яких дотримуються нейтралітету, щодо війни Росії проти України. Зокрема, на зустріч, серед інших, запрошують Китай, Індонезію, Єгипет, Мексику, Бразилію, Чилі, Замбію.
Президент Мексики, коментуючи запрошення, закликав припинити “ірраціональну” війну в Україні: “Ми не хочемо, щоб російсько-українська війна тривала, це дуже нераціонально. Єдиний, хто від цього виграє, це військова промисловість”.
Мексика заявляла, що зберігає нейтралітет у питанні російської війни в Україну. Президент країни відмовився долучитись до міжнародних санкцій проти Росії. Країна також утрималась від голосування в ООН за виключення Росії з Ради безпеки ООН.
Як повідомляв Голос Америки, Саудівська Аравія планує провести переговори між Заходом, Україною і ключовими країнами, що розвиваються, на початку серпня. Очікується, що високопосадовці з 30 країн візьмуть участь у переговорах 5-6 серпня в Джидді. Росія на зустріч не запрошена, повідомляє видання із посиланням на дипломатів, які брали участь в обговоренні.
"Те, що ця росіянка здійснить провокацію, – ми очікували", – міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт. Відео
"Що росіянка здійснить провокацію, – ми очікували це. Але ми не очікували, що технічний директорат, який відповідає за проведення змагань, дві години все так розглядатиме, дві години вони робитимуть таку дуже нечесну, некоректну справу проти Ольги", – міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт
Оглядачі закликають ІКАО обмежити цивільні польоти над Москвою, через небезпеку дронів
Після низки вибухів внаслідок атаки дронів у Москві міжнародні експерти заговорили про необхідність закриття неба для цивільної авіації над російською столицею та іншими містами, які піддаються атакам.
Зокрема, Александр Віндман, колишній директор із європейських справ Ради національної безпеки США, у мережі Х пише: “Чому в Москві все ще працює комерційне авіасполучення. Небо є дуже небезпечним для авіакомпаній, які працюють навколо Москви. Органи міжнародної цивільної авіації (ІКАО) повинні запровадити обмеження на польоти до або з Росії”.
Експерт Джорджтаунського університету Андерс Аслунд погоджується із Віндманом. “Після щонайменше 3 атак дронів на Москву це місце слід вважати зоною бойових дій, а Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) має закрити свої аеропорти для комерційного руху. Через часті напади у Ростові, Брянську, Бєлгороді та Курську весь європейський повітряний простір до Росії має бути закритий”, - пише аналітик у мережі Х.
Росія є членом Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) і до повномасштабного вторгнення в Україну входила до керівного органу цієї авіаційної організації ООН.
У жовтні минулого року голосуванням в ООН Росію виключили з керівного органу ІКАО. Тоді ЗМІ повідомляли, що це перший випадок в історії, коли голосуванням в ООН країну виключили з керівного органу ІКАО.
Удари безпілотників по об'єктах в Москві та Підмосков'ї Міноборони Росії назвало терактом і звинуватило в атаках Україну.
Під час атак дрони, серед іншого, спричинили вибухи у бізнес-комплексі “Москва-сіті”. За даними ЗМІ, були пошкоджені щонайменше два хмарочоси. Ігор Сушко, очільник аналітичного центру у США “Дослідницька група “Вітер змін” пише у мережі Х, що “ціллю удару безпілотника в Москві був секретний офіс Міністерства економічного розвитку Росії на 10-му поверсі цього хмарочоса (де стався вибух). Щонайменше 6 урядових міністерств займають цю будівлю. Офіси охороняє Федеральна служба охорони (ФСО) Путіна”.
Московський міжнародний аеропорт “Внуково” тимчасово був закритий для руху в неділю вранці, а рейси перенаправили в інші аеропорти.
Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення у неділю не взяв відповідальності за дронні напади на Україну, але заявив, що війна повертається на російську землю.
Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі, генерал (у відст.) Марк Гертлінг вважає стратегію щодо переведення війни на російську територію ефективною. Про це він сказав в інтерв'ю американському каналу CNN.
“Коли він (президент Зеленський) каже, що війна повертається на російську територію, він також має на увазі територію, яку росіяни окупували в Україні з 2014 року та з 2022 року. Тобто він показує новий підхід, каже, що ми за вами прийдемо, ми передаємо бій назад росіянам: і на наші окупованій території, і продовжуємо штовхати їх всередині Росії - не лише в Москві, але і в Ростові, і в інших містах РФ”, - сказав генерал.
Атаки дронів на Москву - паралельно із проведенням нової мобілізації у РФ, підвищенням там призовного віку, а також після бунту вагнерівців - свідчать про те, що Росії не вдається захистити своє населення від війни. Про це пише у своєму щоденному аналізі про війну в Україні британська розвідка.
“Збільшення ймовірності бути змушеним воювати (мобілізації), атаки безпілотників на Москву, винятковий рівень внутрішніх репресій і недавній заколот Вагнера в поєднанні свідчать про неспроможність російської держави захистити населення від війни”, - мовиться у зведення розвідки за 31 липня.
Відомство пояснює, що РФ активно готується до великої мобілізації, зокрема, в країні розширили вікову категорію чоловіків, яких можна призивати на військову службу. Якщо раніше це було з 18 до 27 років, то зараз Держдума збільшила граничний до 30 років.
Минулого тижня Голос Америки повідомляв, що принаймні дві будівлі у Москві зазнали ушкоджень внаслідок ударів безпілотними літальними апаратами.
Від імені мера Москви в мережі Телеграм повідомлено, що ударів зазнали «дві нежитлові споруди», але стверджується, що «серйозних руйнувань нема» і що люди не потерпіли.
Російські ЗМІ повідомили, що рештки дронів були виявлені поблизу будівель міністерства оборони Росії, яке підтвердило наліт і звинуватило Україну у "тероризмі". Україна тоді офіційно не відповіла на російські звинувачення.
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