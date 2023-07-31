Спроба Росії використати Раду Безпеки ООН, аби звинуватити Україну у тероризмі, провалилися - країни-члени поставили агресора на місце

У понеділок вже вшосте за липень Рада Безпеки ООН зібралася, аби обговорити ситуацію в Україні. Цього разу росіяни скликали Радбез, щоб по суті звинуватити Україну у тероризмі, "систематичне застосування київським режимом терористичних методів як чинника загострення кризи навколо України та відтермінування її політичного врегулювання".

Проте навіть головний промовець – другий заступник генерального секретаря ООН з питань контртероризму - Раффі Грегоріан, виступаючи, сказав, що не має чого додати по суті теми в контексті війни в Україні. "На жаль, на Генеральній Асамблеї ще не досягнуто консенсусу щодо проекту Всеосяжної конвенції про міжнародний тероризм, у тому числі щодо того, як саме визначення тероризму застосовуватиметься в ситуаціях збройних конфліктів", - заявив він.

Необгрунтовані заяви заступника російського посла Дмитро Полянського, який звинуватив Україну у тероризмі, масштабних обстрілах цивільних об’єктів, будинків, вокзалів, де у міжнародної спільноти не виникало питань, що ці напади скоїли росіяни, на українців, як видається, вичерпали терпіння навіть дипломатів.

У виступах учасники не лише засуджували дії Росії в Україні, а й намагання росіян використовувати Радбез у своїх цілях. "Це вже шостий раз з початку місяця, коли Рада Безпеки обговорює питання, пов’язані з Україною. Шкода, що Росія не розуміє значення брифінгів Радбезу, запрошуючи таку саме кількість зустрічей, як і західні країни", - заявила представниця Японії.

Ми шкодуємо, що ця зустріч, скликана Росією сьогодні висміює дії ООН та її важливу роботу проти тероризму. І що Росія продовжує зловживати своєю позицією в Раді, щоб брехати, відволікати та вводити в оману. Слухаючи сьогоднішні висловлювання Росії, дехто може спантеличитися, хто тут агресор, а хто жертва

Тріна Саха, заступниця політичного радника Постійного представництва США при ООН звинуватила Росію у неповазі до ООН: “Ми шкодуємо, що ця зустріч, скликана Росією сьогодні висміює дії ООН та її важливу роботу проти тероризму. І що Росія продовжує зловживати своєю позицією в Раді, щоб брехати, відволікати увагу та вводити в оману. Слухаючи сьогоднішні висловлювання Росії, дехто може спантеличитися, хто тут агресор, а хто жертва. Ми уважно слухали зауваження Росії, і очевидно, що її спроби відвернути увагу Ради від основних питань - це прийом, аби відвернути увагу від її власної агресії”, - заявила вона.

Натомість Саха нагадала, що цими вихідними Росія знову вдалася до безвідповідальної ядерної риторики. "Скарги Росії на наслідки війни, яку вона розпочала, повинні нагадати усім нам просту істину. Ця війна закінчилася б сьогодні, якби Росія вивела свої війська з суверенної території України та припинила невпинні, жорстокі напади на українські міста та цивільну інфраструктуру", - додала вона

У той же час політичний координатор британського посольства Фергус Екерслей згадав Зигмунда Фрейда, який запропонував психологічну концепцію, яка називається проекцією. "Це передбачає заперечення негативних характеристик і поведінки власного "я" та хибне приписування їх іншим. Це часто робиться навмисно як частина стратегії перекладання провини, або це може свідчити про різні типи дисфункції. Колеги, твердження Росії про те, що саме українська агресія несе будь-яку відповідальність за війну в Україні, є абсурдною. Це проекція поведінки самої російської держави. У цій війні лише один агресор", - заявив він.

За словами координатора, світ бачив, як сотні тисяч російських військ незаконно та без провокації вторглися в суверенну країну. Право на самооборону в таких випадках закріплено в Статуті ООН, зауважив посадовець. "Росія здійснила невпинні напади на цивільну інфраструктуру, включаючи будинки, школи, лікарні та, як ми бачили минулого тижня, молитовні місця. Росія тероризує український народ і паралельно завдає страждань власному населенню та мільйонам у всьому світі. Тому Україна не має іншого вибору, окрім як скористатися своїми правами за Статутом ООН, щоб захистити себе", - заявив він.