Росія чинить релігійне гноблення в Україні, а сама скаржиться на утиски "канонічного православ'я" - США відповіли на закиди РФ в ООН

У середу у Раді Безпеки ООН за ініціативою Росії відбулося чергове засідання присвячене ситуації з "православною церквою в Україні". Засідання розпочалося із суперечки між представником Великої Британії, яка наразі головує у Радбезі, та заступником російського посла Дмитра Полянського.

Як з’ясувалося, Росія домагалася, щоб на засіданні виступили Ніхал Саад, яка очолює Альянс цивілізацій ООН, Ян Таксюра, радянський та український російськомовний письменник, засуджений в Україні за державну зраду та за обміном переданий Росії, а також колишній архієпископа УПЦ МП Гедеон. Проте, через брак часу, адже у середу Радбез планує провести два брифінги, присвячених Україні, після консультацій було прийнято рішення скоротити кількість спікерів до двох. Цей компромісний варіант Росію не задовольнив, тоді, за словами представника Великої Британії, було прийнято рішення про виступ лише Саад та Таксюри, і засвідчено, що ніхто з членів Радбезу священника не утискає. Проте, Полянський виступаючи, заявив, що таким чином Велика Британія обмежує права православного священника, і як жест протесту він відмовився брати участь у наступному брифінгу.

Росія скликала засідання ще до того, як завдала ракетного удару по Одесі, який сильно пошкодив Спасо-Преображенський собор. Запрошені Росією спікери намагались применшити значення обстрілу, або і взагалі необґрунтовано перекласти провину за руйнування собору на Україну. За словами Ніхал Саад, кафедральний собор в Одесі - не єдиний релігійний об’єкт, який постраждав за всю війну. В цілому ж оцінюючи ситуацію, вона заявила, що війна, релігія та політика багато в чому переплітаються. "Поділ між православними органами України не є новим. Він існував десятиліттями, але він загострився, оскільки православні церкви боролися за те, як і чи ставати на чиюсь сторону", - заявила вона.

Саад згадала, наприклад, по ситуацію довкола Києво-Печерської Лаври, коли Міністерство культури розірвало договір оренди з УПЦ. "Слідуючи закликам ООН, влада утрималася від дій, які загрожують насильством, і не виселила УПЦ з Лаври у встановлений термін для виходу з приміщення 29 березня", - додала вона.

У той же час на територіях окупованих Російською Федерацією, визнала доповідачка, звіти Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні задокументували насильницькі зникнення, свавільні затримання, катування чи інше жорстоке поводження та незаконні депортації, здійснені російськими збройними силами щодо духовенства та членів українських греко-католицьких та євангельських громад. Крім того, російська окупаційна влада здійснила обшук, пограбувала та закрила три культові споруди, що належали баптистській громаді в Мелітополі, як повідомляється, на підставі ймовірних зв’язків громади з іноземними спецслужбами, додала Саад. Незважаючи на це, у своєму виступі Дмитро Полянський звинувачував українську владу в утисках "канонічного православ’я".

Росія цинічно скаржиться на погане поводження з Українською православною церквою, в той час як вона бере участь у систематичному релігійному гнобленні на окупованих територіях

Тріна Саха, заступниця політичного радника Постійного представництва США при ООН, своєю чергою заявила, що Сполучені Штати серйозно ставляться до звинувачень у порушеннях прав людини, включаючи свободу релігії чи переконань. "Однак на цій зустрічі ми бачимо те, що Росія цинічно скаржиться на погане поводження з Українською православною церквою, в той час, як вона бере участь у систематичному релігійному гнобленні на окупованих територіях. Росія продовжує жорстоке поводження з членами релігійних меншин на територіях України, які вона окупувала під час своєї незаконної війни", - повідомила вона.

Український посол Сергій Кислиця у своєму виступі процитував пост одеського митрополита Агафангела: "…російська ракета за вказівкою керівництва Російської Федерації влучила в духовне серце миролюбного міста Одеси – її Спасо-Преображенський собор… З 24 лютого 2022 року Росія розпочала широкомасштабну військову агресію проти нашої рідної України. Гинуть люди, ллється людська кров, руйнуються міста і села, церкви і монастирі. Якою б не була мета так званої ганебної «спеціальної військової операції», вона не може виправдати вбивства та насильство, руйнування та примусове переміщення. Ми досі не розуміємо: від кого нас хочуть визволити? Від життя? Це справжній геноцид українського народу... Країна, яка вважає себе православною, не може на словах нехтувати Законом Божим і при цьому творити зло і темряву..."