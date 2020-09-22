Уряд України сподівається на візит місії МВФ вже восени

Український уряд сподівається, що вже восени місія Міжнародного валютного фонду проведе візит до України в режимі онлайн. Про це заявила заступниця голови офісу президента Юлія Ковалів.

Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ

Напередодні голова уряду Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі із Директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером заявив, що продовження співпраці з Фондом залишається одним із важливих пріоритетів роботи і президента, і уряду України. "Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ, що надається у непрості для всього світу часи", - заявив пан Шмигаль. Він також повідомив, що український уряд направив директору-розпоряднику Міжнародного валютного фонду Крісталіні Георгієвій лист із запрошенням почати роботу місії в Україні в онлайн-режимі.

В своїй заяві 10 вересня, представник МВФ наголосив на важливості антикорупційних реформ. Посли країн G7 привітали цю заяву представника МВФ в Україні. «Посли підкреслили, що Україна повинна продемонструвати політичну волю для захисту незалежності НБУ та доброчесності таких установ, як НАБУ, САПО і ВАКС, щоб не дати корупції підірвати реформи, досягнуті на сьогодні», - йдеться в заяві G7 від 16 вересня.

Експерти говорять про необхідність у зовнішніх запозиченнях на фоні публікації невтішної економічної статистики. За даними Держкомстату, у другому кварталі 2020 року реальний ВВП скоротився на 11,4% порівняно із минулорічними показниками. До такого значного падіння призвели жорсткі карантинні обмеження та зниження попиту населення, заявили в уряді. Оглядачі заговорили про зупинку співпраці України з МВФ в зв'язку із суперечливими рішеннями українських судів у справі Приватбанку та побоюванням щодо незалежності українських антикорупційних інституцій.

Президент Європейської бізнес асоціації Томаш Фіала заявив сьогодні про те, що без відновлення співпраці з МВФ Україна стикнеться із необхідністю пошуку джерел фінансування бюджетного дефіциту або скорочення видатків. "Співробітництво з МВФ зараз, на жаль, на паузі. Бюджетний дефіцит зараз близько 40 мільярдів гривень. Але якщо уряд захоче профінансувати всі видатки, які записані у бюджеті, то дефіцит збільшиться до 300 мільярдів гривень. Це означає, що до кінця року треба знайти досить суттєву суму – еквівалент 8 мільярдів доларів. Запозичити такі гроші за відсутності фінансування МВФ немає де", - зауважив Томаш Фіала. Експерт вважає, що без фінансування Фонду доведеться скорочувати державні видатки і наступного року.

Британський економіст Тімоті Еш прогнозує візит місії МВФ до України вже після виборів у США. «Гадаю, фонд захоче, щоб адміністрація США зосередилась на допомозі в просуванні важких реформ в Україні і це, ймовірно, відбудеться вже на початку 2021 року», - сказав він в коментарі Kyiv Post.

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